Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 19 de enero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Hoy lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 19 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

2 9 25 26 63 8

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el miércoles 21 de enero

