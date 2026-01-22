window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

5 signos son los más seductores del zodiaco chino

El horóscopo chino ha revelado cuáles son los signos que llevan su espíritu animal a la seducción; conoce cuáles están en la lista

Algunos signos chinos tienen una energía más seductora que otros.

Por  Miguel Angel Castillo

El horóscopo chino no solo revela rasgos de personalidad, destino y compatibilidad, también ofrece pistas sobre la energía seductora y sexual de cada signo.

En la astrología oriental, los 12 animales del zodiaco combinan fuerzas Yin y Yang, asociadas a la feminidad y la masculinidad, lo que influye directamente en la forma en que cada signo expresa el deseo, la atracción y la pasión.

Aunque todos los signos chinos poseen habilidades únicas en el arte de la seducción, existen cinco que destacan notablemente por su magnetismo natural, su intensidad emocional y su capacidad para conquistar sin esfuerzo.

Tigre, Serpiente, Caballo, Mono y Cerdo lideran la lista como los cazanovas del zodiaco chino.

A continuación, descubre qué los hace tan irresistibles y cómo manifiestan su poder de atracción.

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

El Tigre encabeza la lista gracias a su energía sexual poderosa y dominante. Es intenso, atrevido y lleno de vitalidad, lo que lo convierte en un amante incansable.

Los hombres Tigre combinan fuerza y ternura, mientras que las mujeres Tigre destacan por su audacia y apertura a nuevas experiencias.

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La Serpiente seduce sin prisas. Su encanto es misterioso, profundo y altamente sensual. Aunque reservada, cuando se entrega lo hace con intensidad total.

Los hombres Serpiente buscan satisfacer en todos los niveles, mientras que las mujeres Serpiente conquistan con sutileza y determinación.

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El Caballo posee una sensualidad magnética que se percibe a simple vista. Su energía sexual es intensa, explosiva y apasionada.

Los hombres Caballo son atentos y afectuosos, mientras que las mujeres Caballo destacan por su fuerte apetito sexual y energía vibrante.

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El Mono convierte la seducción en un juego. Su gran atractivo radica en la experiencia, imaginación y espontaneidad.

Los hombres Mono destacan por su imaginación, mientras que las mujeres combinan pasión y ternura de forma irresistible.

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

El Cerdo cierra esta lista gracias a su dedicación absoluta al placer. Es generoso, innovador y profundamente sensual.

Los hombres Cerdo son atentos y cuidadosos, mientras que las mujeres se dejan llevar por la pasión con facilidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué signo chino tiene más energía sexual?

El Tigre y el Caballo destacan por su intensidad y resistencia sexual.

¿La seducción depende del Yin y Yang?

Sí. El equilibrio entre Yin (femenino) y Yang (masculino) influye en la expresión del deseo y la atracción.

¿Todos los signos chinos pueden ser seductores?

Sí, pero estos cinco sobresalen por su magnetismo natural y entrega emocional.

¿La astrología china influye en la compatibilidad sexual?

Conocer el signo y su elemento ayuda a entender mejor la dinámica íntima.

