‘Nos oponemos a esta política de inmigración y a estas redadas indiscriminadas’

Durante más de cinco horas, los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, miembros del comité judicial del Senado, recorrieron el centro de detención de inmigrantes más grande del estado, localizado en California City, en medio de la nada en el Desierto de Mojave para ver de primera mano, las inhumanas condiciones del lugar.

Los senadores Schiff y Padilla pudieron entablar un diálogo con los inmigrantes bajo custodia.

La mayor queja expuesta fue la falta de cuidado médico y medicamentos, la pobre calidad de agua y comida, y la lejanía de sus familias, ya que a muchos de ellos los han traído de otros estados del país.

La visita de supervisión al California City Detention Facility por parte de los dos senadores se da en momentos en los que el número de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha aumentado a casi 73,000, como nunca antes en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo a cifras proporcionadas por ICE a los senadores, el California City Detention Facility administrada por la empresa privada CoreCivic, alberga a 1,450 personas, y tiene una capacidad para 2,400.

El senador Alex Padilla y el Senador Adam Schiff pudieron escuchar a los inmigrantes bajo custodia en California City Detention Center.

La Opinión conversó con ambos senadores tras su visita.

El senador Schiff dijo que fue realmente desgarrador hablar con los inmigrantes detenidos, y escuchar cómo muchos de ellos se presentaron a su cita de inmigración solo para ser arrestados por el ICE.

“Creo que la mayoría, no tienen antecedentes penales; y ser separados de sus familias y recluidos en una cárcel, es desgarrador”.

Dijo que le preocupó especialmente que muchos de los detenidos nos cuentan con la atención médica.

“Hablé con una mujer que lleva detenida dos meses y no ha recibido su tratamiento para la diabetes, a pesar de haberlo solicitado repetidamente. Hablé con otros detenidos a quienes se les ha negado otra atención vital; a algunos les hicieron análisis de laboratorio y no pueden obtener los resultados. No saben si tienen cáncer o no”.

Así que dijo que existe un grave problema en cuanto al acceso a una atención médica adecuada, o incluso básica.

“Escuchamos otras dificultades para acceder a un abogado, obtener sus medicamentos recetados; sobre el poco tiempo que tienen para hablar con sus familias o recibir visitas, y es simplemente desgarrador que estas personas respetuosas de la ley estén detenidas de esta manera, lejos de sus familias”.

Alrededor de 200 inmigrantes se apuntaron para poder hablar con los senadores, pero el tiempo apenas alcanzó para un número pequeño de ellos, de entre 30 y 40 hombres y mujeres.

“Simplemente fue traumático escuchar sus historias. Todos hemos visto los terribles encuentros con los agentes enmascarados en las calles, pero no sabemos lo que pasa después de que son arrestados, y el senador Padilla y yo pudimos verlo de cerca hoy”.

Los senadores Adam Schiff y Alex Padilla arriban al Centro de Detención California City.

A los senadores, les llevó una semana poder acceder al California City Detention Facility, y al estar ahí, se encontraron con que el lugar luce y se siente como una prisión, dijo el senador Schiff.

Algunos de los detenidos con antecedentes penales describen las condiciones como peores que las que experimentaron en la cárcel.

El senador dijo que lo más duro fue ver a inmigrantes sin antecedentes penales, ser sacados de sus hogares y llevados a un lugar, donde la esperanza parece inalcanzable, y muchos de los que están pasando por el proceso legal tienen dificultades para pagar un abogado.

“Están agotados de vivir en un centro de detención y, simplemente, se rinden y se entregan para ser deportados porque piensan que cualquier cosa es mejor que estar donde están ahora”.

Otros de los problemas reportados por los inmigrantes bajo custodia, fueron moho en la comida; agua maloliente que les causaba dolor de estómago al beberla; tiempo de visita reducida de solo media hora cuando las familias viajan cientos o miles de kilómetros para ver a sus seres queridos.

“Nos encontramos con personas de Nebraska, Texas. La gente es enviada aquí de todo el país, así que es un viaje muy largo para los familiares, solo para que a veces los rechacen o solo les permitan media hora de visita, sin siquiera poder tocar a su familiar y hablar con ellos a través de un cristal, cuando se trata de personas que no han cometido ningún delito, excepto ser indocumentadas, y ni siquiera se les permite un simple abrazo”.

Los senadores Adam Schiff y Alex Padilla hablan con la prensa tras su visita al Centro de Detención California City.

¿Qué planean hacer con la información recabada durante la visita?

“Tenemos la intención de dar seguimiento a algunos casos, en particular aquellos con necesidades médicas que no han sido atendidas para que reciban la atención necesaria para su supervivencia como por ejemplo la mujer diabética que no ha recibido su insulina u otro tratamiento”.

El senador Schiff no ocultó los sentimientos de perturbación que lo abrumaron al dejar el California City Detention Facility.

“Estamos decididos a hacer todo lo posible para oponernos a esta política de inmigración realmente draconiana del gobierno, a estas redadas indiscriminadas que atacan a personas sin antecedentes penales, y simplemente a la militarización de nuestra ciudad. Es algo detestable”.

Mientras que para el senador Schiff, la visita al California City Detention Facility fue la primera que realiza a un centro de detención en el estado, el senador Padilla ya ha estado en otros centros de detención para inmigrantes, pero esta era su primera visita en momentos en que el Congreso se prepara para considerar una legislación que aumentaría aún más el financiamiento del ICE y crecer el número de camas en los centros de detención.

Los senadores Adam Schiff y Alex Padilla visitan por primera vez el Centro de Detención California City.

Inaceptable

“Estuvimos casi cinco horas y no es aceptable lo que los inmigrantes detenidos están viviendo. No solo están preocupados por sus casos legales sino que padecen las condiciones del encierro, la mala calidad de la comida, un clima muy caliente o muy frío, falta de acceso a médicos y medicinas y sufrimiento psicológico. Esto tiene que cambiar”, dijo el senador Padilla.

Explicó que la mayoría de los detenidos son latinos pero también encontraron inmigrantes asiáticos, africanos y hasta una persona de Afganistán que sirvió al ejército en décadas pasadas y ahora está a punto de ser deportado.

El senador dijo que abandonó el lugar, más frustrado y preocupado que cuando entró, pero a la vez agradecido por la oportunidad de platicar con los inmigrantes para hacer público lo que pasa dentro.

“Todas las noches en los noticieros vemos la violencia con la que son detenidos, pero muchos no se dan cuenta de las condiciones en las que viven bajo custodia y esperando su proceso en corte”.

Dijo que a partir de los testimonios y el recorrido hecho por el California City Detention Facility, seguirán insistiendo al Departamento de Seguridad Nacional para que les den información y empujando por cambios con sus colegas republicanos.

“Debemos hacer responsable a esta administración, y seguiremos visitando más centros, pero el cambio que podemos lograr es el cambio en la mayoría del Congreso en noviembre”.

Y subrayó que si sus colegas republicanos no quieren cumplir con su deber, lo van a hacer ellos.

Pero además anunció que se opondrán al aumento del presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional que se va a presentar esta semana en la Cámara de Representantes.

“Lo aumentaron tres veces el año pasado, y ahora quieren subirlo más, sin controles y medidas de seguridad, sin respetar los derechos civiles y el proceso debido”

Señaló que aunque algunos republicanos se oponen, no tienen el valor de votar en contra de su partido y de enfrentarse al presidente Trump.

“Espero que al ver lo que está pasando, empiece a cambiar su posición”.

El senador Padilla compartió su experiencia con los inmigrantes detenidos cuando fue derribado y tirado al piso por elementos de seguridad de la secretaria Kristi Noem durante una conferencia de prensa en Los Ángeles al intentar hacer una pregunta.

“Los inmigrantes me reconocieron por lo que pasó el año pasado, vieron ese video y se dieron cuenta que entiendo lo que está pasando. Si pueden atacar a un senador que trata de hacer una pregunta, imaginen cómo están tratando a muchos migrantes cuando no hay cámaras presentes”.

Los senadores demócratas de California Adam Schiff y Alex Padilla visitan el Centro de Detención de California City.

En medio de la nada

Antes de ser un centro de detención para inmigrantes, el California City Detention Facility era una prisión estatal de alta seguridad, pero en 2025 fue reactivado para servir como lugar de encierro para los inmigrantes.

Diversas organizaciones de California han denunciado previamente graves problemas en las condiciones del Centro de Detención de California City.

La Disability Rights California (DRC), una organización de defensa de los derechos de las personas con discapacidad más grande del país, denunció que el centro “no satisface las necesidades básicas de las personas”, carece de “acceso a atención médica esencial” y “emplea personal que acosa” a las personas detenidas, además de someter a decenas de personas a aislamiento.

En noviembre del año pasado, siete inmigrantes en este centro de detención demandaron al ICE alegando contaminación por fugas del drenaje, infestación de chinches y la negativa para darles acceso a comida, agua y a sus abogados.

Además expusieron que no contaban con ropa apropiada para el clima frío del desierto, falta de atención médica para condiciones que ponen en riesgo la vida y no acceso a sillas de ruedas para quienes presentan problemas de movilidad.