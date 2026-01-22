Emmanuel Macron provoca que fabricante de gafas tipo “Top Gun” eleve sus acciones

Las gafas de sol de aviador que lució en Davos el presidente francés, Emmanuel Macron, impulsaron las acciones del fabricante de los accesorios en la bolsa de valores. La cotización de iVision Tech se elevó casi un 28% el jueves después de que el look del presidente francés durante su discurso en el Foro Económico Mundial anual de Davos se hiciera viral en las redes sociales.

El grupo, propietario de la marca francesa de gafas de alta gama Henry Jullien, anunció el miércoles en su sitio web que el modelo que lució Macron era el Pacific S 01, con un precio de 659 euros (770 dólares).

Esto “sin duda causó un gran impacto en las acciones”, declaró a Reuters el director ejecutivo de iVision Tech, Stefano Fulchir.

El repunte de las acciones ha añadido alrededor de 3,5 millones de euros (4,1 millones de dólares) a la capitalización bursátil de la compañía italiana. Memes, comentarios y especulaciones sobre la aparición de Macron se dispararon en redes sociales, con referencias omnipresentes a la película Top Gun de 1986, protagonizada por Tom Cruise. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump participó en la ola mediática.

La oficina de Macron afirmó que la decisión de usar gafas de sol durante su discurso, que tuvo lugar en un espacio cerrado de Davos, fue para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo. No confirmó la marca de las gafas.

Un regalo de película

Sin embargo, Fulchir afirmó reconocer claramente las gafas Henry Jullien, que, según dijo, le había enviado a Macron en 2024.

Las acciones que cotizan en la bolsa de Milán subieron casi un 6% el miércoles, antes de que se suspendiera automáticamente su cotización durante la mayor parte del día. Reanudaron brevemente la cotización alrededor de las 11:15 GMT del jueves antes de volver a suspenderse, y se encaminaban a su mayor subida diaria registrada.