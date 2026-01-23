Aterroriza a inmigrantes memo del ICE de meterse por las fuerza a las casas

A Lupita Gutiérrez, una inmigrante indocumentada que vive en el sur centro de Los Ángeles, no le cabe la menor duda de que las intenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) al autorizar a sus agentes, entrar a las casas sin una orden de un juez para arrestar a personas sujetas a deportación, llevan el deseo de sembrar más el terror.

“La principal y más efectiva arma de este gobierno ha sido meter pánico y miedo para que uno se autodeporte, y ahora se quieren meter a lo más sagrado de una familia, su hogar”, dijo Lupita.

Agregó que además le atemoriza que los delincuentes se aprovechen de la situación, y haciéndose pasar por agentes del ICE enmascarados se metan a las casas a robar y asaltar gente.

Las intenciones del ICE fueron reveladas al poner al descubierto un memorando interno del 12 de mayo, emitido por el director en funciones, Todd Lyons, el cual fue entregado por dos soplones al senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal.

El documento indica que a los agentes del ICE se les autoriza a entrar por la fuerza a la casa de una persona, usando una orden administrativa si un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o jueces de distrito o magistrados de Estados Unidos han emitido una orden final de deportación.

Y hace notar que se trata de un cambio en los procedimientos; y que la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha determinado que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin.

El memorando establece que los agentes que utilicen un método denominado Formulario I-205 deben llamar a la puerta y anunciarse, deben identificarse y dar a conocer el motivo de su presencia.

Eso si el ICE se mostró muy respetuoso de las horas de sueño, y pide a sus agentes que no entren a las residencias antes de las 6 de la mañana o después de las 10 de la noche, y que usen solo la fuerza necesaria o razonable para entrar a una casa.

Un acto ilegal

El abogado en migración Alex Gálvez dijo que esa decisión del ICE descubierta en un memorando interno filtrado al público, no significa que meterse a las casas por la fuerza sea legal.

“Ellos saben que es ilegal; y no es más que una nueva táctica para inculcar miedo y que vean de lo que son capaces de hacer para que la gente termine por autodeportarse”.

Como resultado de estas acciones ilegales, dijo que veremos demandas que espera que congele esta nueva orden.

“La Constitución es blanco y negro, y protege a los indocumentados, y los agentes del ICE no pueden entrar si no tienen orden firmada por un juez”

Cómo protegerse

El abogado aconsejó a los inmigrantes no abrir la puerta así los agentes del ICE les enseñen una orden administrativa que no es lo mismo que una orden de un juez.

“Número dos, ni siquiera inicien una conversación al otro lado de la puerta. Simplemente manténgase en silencio, es la mejor herramienta que un indocumentado puede tener para proteger sus derechos”.

Estado fascista

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes dijo que esta decisión de las autoridades migratorias de ordenar a oficiales de migración que pueden ir a casas de sospechosos de ser indocumentados sin una orden judicial firmada por un juez de migración, es otra prueba contundente del carácter ilegal de sus acciones.

“En Estados Unidos existe un concepto antiguo desde su fundación, que dice que los residentes de cualquier residencia humilde o lujosa, son los reyes de su vivienda. Sin ninguna autorización, está prohibido desde siempre que una autoridad pueda acceder a ese hogar”.

Precisó que aparte de que se viola la Cuarta Enmienda, se viole la Décima Cuarta enmienda que le da a todo ciudadano de EE UU protección para no ser tratado con discriminación por razón de raza, color de piel, etc”.

A Gutierrez, no le queda duda de que esta orden va dirigida en contra de personas de origen hispano.

“Significa que cualquiera por ser mexicano o latino, es sospechoso de ser indocumentado, y pueden llegar a mi casa, tumbarme la puerta, y allá adentro, que Dios me ampare, me pueden disparar y matar”.

El activista proinmigrante dijo que definitivamente estamos entrando al fascismo de cuerpo entero en Estados Unidos.

“Es gravísimo, y esto está para helar la sangre. Jamás había pasado esto en este país. Estamos ante una etapa peligrosísima. Se está desarticulando el orden constitucional”.