Frente a escalada de ataques contra inmigrantes, se extiende la resistencia

A medida que se intensifican los violentos operativos migratorios en todo el país, las comunidades han respondido con una creciente ola de resistencia que va desde demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos civiles hasta la organización en las escuelas y esfuerzos coordinados de defensa a nivel local.

El sábado 24 de enero, agentes federales dispararon y mataron a un hombre de 37 años en Minneapolis, menos de tres semanas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) disparara de muerte a Renee Good y en medio de un aumento continuo de las acciones de control de la inmigración en toda la ciudad.

Durante la videoconferencia “Ante la escalada de riesgos, se extiende una ola de resistencia comunitaria contra las operaciones de control migratorio de ICE”, organizada por American Community Media (ACoM), varios expertos en el tema hablaron de cómo la resistencia está tomando forma en múltiples niveles.

Respuesta organizada

Amanda Otero, una madre con hijos en escuelas públicas de Minnesota Public Schools, y codirectora ejecutiva del Take Action Minnesota dijo que a diario presentan actos verdaderamente horribles en las comunidades, barrios y escuelas, pero al mismo tiempo, se siente muy orgullosa de ser de Minnesota.

La razón es que decenas de miles de sus vecinos se han conectado y organizado en equipos locales, brindando transporte, alimentos y asistencia para el alquiler a familias que tienen miedo de salir de sus casas.

“Han estado vigilando las calles y patrullando las escuelas para asegurar que nuestros hijos puedan ir y venir de la escuela con seguridad. Y este tipo de iniciativas se están llevando a cabo en todo el estado”.

Dijo que ella misma forma parte de una red de más de 1000 padres en las escuelas públicas de Minneapolis que están realizando este trabajo, organizándose para mantener a sus hijos y a educadores a salvo.

”El día antes de que mataran a Renee, en la guardería de mi hijo, mientras los padres llegaban a dejar a sus hijos, a solo una cuadra de distancia, vieron a agentes federales lanzando gases lacrimógenos y arrestando a observadores legales”.

Así que afirmó que cada día, más y más personas se sienten impulsadas a actuar, a proteger y mantener a salvo a nuestros vecinos y comunidades.

“En el equipo de personas con las que trabajo y en todo el estado, he visto un amor increíble por nuestra gente y nuestras comunidades, y con una valentía increíble realizan este trabajo y mantienen a la gente a salvo en estos tiempos”.

Las estrategias

Seri Lee, subdirectora de organización de One North con sede en el norte de Chicago, dijo que se han centrado en tres estrategias tras los operativos migratorios de septiembre y mediados de noviembre.

“Educación, defensa comunitaria y ayuda mutua. Nos centramos en la campaña Conoce tus Derechos, impartiendo formación sobre cómo identificar a los agentes y asegurándonos que la gente sepa dónde encontrar ayuda y recursos”.

Añadió que se organizaron cuadra por cuadra en los barrios, con una línea telefónica de emergencia central que todos conocieran y guardaran en sus teléfonos.

“A partir de ahí, pudimos capacitar a miles de personas; y nunca había visto a la ciudad tan unida y actuando con tanta fuerza como el otoño pasado”.

Detalló que se aseguraron de trabajar con la gente común, padres, estudiantes, y de que las personas más directamente afectadas recibieran apoyo.

“Una trabajadora de una guardería fue arrestada y detenida cuando iba a trabajar. Recuerdo haberme organizado con mi concejal y otros vecinos esa misma noche, y más de 400 o 500 personas se presentaron en mi barrio para protestar y exigir su liberación. Y fue liberada. Y ese nivel de organización nunca lo había visto antes”.

Preocupación por los ataques

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva America’s Voice, dijo que el asesinato de Rene Nicole Good, ilustró que los ataques contra los inmigrantes son la punta de lanza de los ataques contra todos los estadounidenses.

“Esta agenda de deportaciones masivas, está afectando a todos, tanto a ciudadanos como a no ciudadanos”.

Subrayó que los estadounidenses están viendo en tiempo real una agenda centrada únicamente en la aplicación de la ley, y están muy molestos e increíblemente preocupados por lo que está haciendo el ICE en términos de violaciones de los derechos fundamentales.

“No apoyan que el ICE persiga a inmigrantes con larga residencia en el país, que no están cometiendo delitos”.

Sin embargo, remarcó que esta administración no se va a detener, y están redoblando sus esfuerzos porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha recibido una gran cantidad de dinero y cuenta con los recursos para continuar con esta campaña, por lo que no saben dónde va a terminar.

“El despliegue del ICE en Minneapolis fue el mayor de la historia. Inicialmente contaban con 2000 agentes de ICE, y luego añadieron otros 1000, lo que suma casi 3000 desplegados en una ciudad estadounidense”.

A pesar de todo, Cárdenas manifestó su optimismo porque se acercan las elecciones de este año, y este momento representa una oportunidad para incorporar a más personas, ampliar la coalición, y que la gente comprenda que el sistema está roto y que un enfoque basado únicamente en la aplicación de la ley, no funciona.

Demandas para frenar al DHS

Ann García, abogada del National Immigration Project, dijo que en los últimos meses han surgido varias demandas para intentar frenar lo que el DHS y los agentes federales están haciendo en Minnesota.

Dijo que hay una demanda colectiva llamada Tincher que se presentó en diciembre por seis residentes de Minnesota a quienes el DHS les impidió ejercer sus derechos de la Primera Enmienda a observar, reunirse y protestar.

“Describe secuestros de ciudadanos estadounidenses y cómo el DHS roció con gas pimienta, arrestó violentamente y apuntó con armas de asalto a manifestantes y observadores legales, e incluso siguió a algunos de ellos hasta sus casas para intentar intimidarlos”.

Precisó que lo único que hizo la demandante principal Susan Tincher fue preguntar a los agentes si pertenecían al ICE.

“En ese momento, la tiraron al suelo, la arrestaron, le cortaron el anillo de bodas, le cortaron parte de la ropa, incluido el sujetador, y la esposaron”.

Mencionó que hace una semana, en el caso Tincher, un juez de distrito emitió lo que se llama una orden judicial preliminar para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional aterrorizara y arrestara a personas que simplemente participaban en protestas pacíficas y sin obstáculos.

Pero luego dijo que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito bloqueó temporalmente esa orden judicial preliminar, lo que, en resumen, permitió que el DHS continuara aterrorizando a la gente en Minnesota.

“El DHS y la Casa Blanca están describiendo a los miembros de la comunidad que ejercen sus derechos protegidos por la Constitución al defender a sus vecinos como terroristas domésticos”.

Así es precisamente como calificaron a Renee Good, quien fue asesinada extrajudicialmente a principios de este mes.

Las similitudes con el pasado

Mark Tushnet, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, dijo que los acontecimientos que están ocurriendo ahora guardan una fuerte similitud con algunos sucesos que tuvieron lugar antes de la Guerra Civil en Estados Unidos.

“En la década de 1850, el Congreso aprobó una ley llamada Ley de Esclavos Fugitivos, cuyo objetivo era ayudar a los dueños de personas esclavizadas que habían escapado al norte a recuperar su propiedad”.

Pero dijeron que surgieron movimientos de resistencia en los que la gente salió a las calles, como ocurre en Minneapolis, e incluso con más fuerza que en Minneapolis, interfirieron enérgicamente en los intentos de recapturar a las personas esclavizadas y enviarlas de regreso al sur.

“Estas interferencias con las extradiciones, en su mayoría no lograron detenerlas, pero lo que sí hicieron fue galvanizar la opinión pública en el norte. El comportamiento de las autoridades fue lo que provocó este tipo de resistencia y, en última instancia, el movimiento contra la esclavitud”.