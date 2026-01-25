Miami: pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 25 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:59 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 82 grados Fahrenheit (12 y 28ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

