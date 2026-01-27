Homicidio-suicidio en Idaho: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida

Una joven madre de 23 años fue asesinada por su exesposo en un trágico homicidio-suicidio ocurrido la mañana del 21 de enero en Freedom, Idaho, informaron las autoridades. El hecho dejó tres niños pequeños huérfanos.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Bonneville, Christopher Moon, de 43 años, disparó contra su esposa separada, Cassandra Clinger, mientras ella se encontraba dentro de su automóvil poco después de las 8:00 a. m.

Llamada a la policía y desenlace fatal

Tras el tiroteo, Moon llamó a la oficina del sheriff y admitió haber disparado, al tiempo que amenazó con quitarse la vida. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron los vehículos de la pareja detenidos al costado de la carretera, a menos de un kilómetro de la frontera con Wyoming.

“Los agentes establecieron un breve contacto telefónico con Christopher e intentaron convencerlo de que se entregara pacíficamente”, indicó la oficina del sheriff en un comunicado.

Pese a los esfuerzos de negociación —que incluyeron el despliegue de un equipo SWAT, drones y un negociador especializado— Moon se disparó y murió en el lugar, según informó Jackson Hole News & Guide.

No se reportaron otras personas heridas. Los hijos de la pareja se encontraban bajo el cuidado de sus abuelos al momento del hecho.

Relación marcada por denuncias de abuso

Moon y Clinger tenían dos hijos de cuatro y dos años, además de una bebé de cinco meses. Moon también era padre de otros cuatro hijos con distintas parejas.

Según familiares de la víctima, la relación comenzó cuando Clinger tenía 17 años y Moon 37, y se mudó con él la semana en que se graduó de la secundaria. La pareja se casó en 2024.

La familia de Clinger aseguró que Moon era abusivo física, verbal y emocionalmente, y señaló que la joven había solicitado el divorcio con custodia principal en diciembre.

Reacciones y apoyo a los hijos

Poco antes de su muerte, Moon se comunicó con su madre para pedirle que cuidara de sus hijos: “No lo hagas. Tus hijos te necesitan”, le respondió ella, según Cowboy State Daily.

Familiares y amigos de Clinger lanzaron una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y apoyar a los niños, que ha recaudado más de $50,000 dólares.

En el homenaje publicado, Clinger fue descrita como una “madre devota”, cuya muerte dejó “un profundo vacío” en quienes la conocieron.

Su padre, Jared Clinger, afirmó que su hija atravesaba problemas de salud mental, pero que se encontraba en un entorno seguro tras mudarse con él.

“Cassie vivió la vida al máximo. Amaba a la gente, amaba a sus hijos y siempre quería ayudar a los demás”, expresó.

