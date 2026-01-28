Comunidad sale en grandes números para aprender a protegerse de la migra

Con el objetivo de aprender cómo proteger y patrullar sus comunidades, más de 1,000 personas se reunieron la mañana del lunes afuera de la iglesia All Saints, en Pasadena.

Los líderes de las organizaciones Grupo Auto Defensa Dena, Unión del Barrio y Community Self Defense Coalition señalaron que esperaban alrededor de 200 personas para el taller de de vigilancia comunitaria, según los registros del día anterior. Sin embargo, para las 11 de la mañana del lunes, la fila de personas que estaba lista para defender a sus vecinos de los agentes federales recorría toda la calle y daba la vuelta a la esquina de la iglesia. En el interior, de la iglesia, todos los asientos estuvieron ocupados.

“¿Quién nos mantiene a salvo?”, gritó Sabrina, una representante de Community Self Defense Coalition. “¡Nosotros!”, respondió la multitud, con el eco rebotando por las paredes de la iglesia.

Esperando entrar afuera de la iglesia, estaba Nina, una muchacha que prefirió compartir solo su primer nombre, pero que expresó que estaba ahí por su familia. Subrayó que, aunque su madre y otros familiares ya son ciudadanos, aún temen salir de casa. Ver ese temor en los ojos de sus seres queridos la impulsó a asistir al taller de vigilancia.

“Quiero poder hacer algo porque siento que la inacción te lleva a la desesperación y no quiero caer en eso. Quiero hacer algo”, dijo Nina, mientras lograba llegar al frente de la fila. “Es muy importante contar con este tipo de solidaridad y apoyo comunitario hacia nuestros vecinos antes de que la situación empeore”.

Cerca de mil personas hicieron fila para entrar al entrenamiento en Pasadena. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El taller es uno de muchos que se han llevado a cabo en los últimos meses en distintas partes de la ciudad, pero también es en respuesta a lo que la gente está viendo pasar en Minesota. En un vídeo circulado este último fin de semana, se muestra el momento en que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó mortalmente a Alex Pretti, de 37 años, quien, según fuentes, trabajaba como enfermero en la UCI. Pretti solo vigilaba su comunidad e incluso se puede ver cómo intentaba ayudar a alguien que había sido agredido por un agente.

Ciudades como Los Ángeles quieren empezar a reforzar los grupos de vigilancia en todas sus comunidades para estar preparadas para lo que venga.

En los talleres se muestra a los participantes cómo identificar los diferentes vehículos de las autoridades como la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional y otros, así como las diferencias entre ellos y las placas que utilizan.

El lunes empezaron por enseñar los derechos de las personas y cómo aplicarlos cuando patrullan sus barrios. También trataron sobre qué hacer cuando estas en presencia de un agente migratorio que intenta llevarse a un inmigrante, cómo y dónde alertar a la comunidad, informar a las personas sobre lo sucedido y documentar los las escenas a una distancia de más de seis pies.

“Es importante seguir grabando porque en el pasado, las autoridades negaban sus malas acciones y no había pruebas para desmentirlos”, exclamó Sabrina. “Ahora también lo niegan, pero ahora nosotros tenemos las pruebas (videos), gracias a la documentación que todos ustedes están haciendo”.

Gina y su abuelo Max asistieron al entrenamiento para proteger a la comunidad. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Elizabeth Castillo, cofundadora del Grupo Auto Defensa Dena, dice que cada quien tiene su lugar en la lucha y que ayudar a su comunidad puede hacerse de diferentes formas.

La joven explicó que al principio, se organizó en los apartamentos donde vive, yendo de apartamento a apartamento hasta lograr empezar a ir de vecindario por vecindario.

“Nadie conoce la comunidad mejor que los mismos participatnes, así que ¿quién mejor que nosotros, para protegernos?”, dijo Castillo. “Si pueden, si tienen documentos que les permiten salir, comuníquense, establezcan contactos con sus vecinos y organícense ahora”.

“Tenemos que perder esa vergüenza porque después de estas dos muertes de dos americanos blancos, las autoridades mandaron un mensaje que a cualquiera nos puede pasar lo mismo. Ya nos está pasando”, agregó Castillo.

La organizadora también aconsejó a los miembros de la comunidad que pudieran organizar grupos de texto entre sus vecinos para alertarse de cualquier cosa. Incluso cómo pueden organizarse para conducir a cualquier persona vulnerable, ya sea para llevar a sus hijos a la escuela o al trabajo.

Afuera de la iglesia también repartieron volantes publicitarios en diferentes idiomas y carteles para negocios que decían “Lugar privado”. El objetivo es dejarle saber a la gente que ese negocio está protegido de ICE.

La mayoría de las personas prefirió no revelar su identidad. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Los organizadores dijeron que esos cárteles pueden dejarle saber a una persona, que su local es seguro, y que puede entrar ahí en caso de una emergencia.

También los participantes aprendieron cómo enviar correctamente una pista a la red de respuesta rápida.

Subrayaron que siempre hay que intentar utilizar el método SALUTE. Esto significa recopilar información sobre lo que se está viendo: ¿se trata de un solo coche o de varios? Identificar la agencia, si puedes, y anotar la ubicación y la hora. Siempre grabar o tomar una foto como evidencia.

Como parte del entrenamiento , los organizadores hicieron que la comunidad participara en una actividad en la que pudieron poner en práctica todo lo que habían aprendido ese día.

Entre el público estaba Gina, una estudiante de Montebello que se presentó con su abuelo Max al taller. Explicó que se asustó mucho cuando hubo una redada cerca de donde vive. Se acuerda claramente de cómo venció el miedo, pero quería estar más preparada por si sucedía otra vez.

“Creo firmemente que la comunidad es resistencia en estos tiempos. No creo que sea apropiado permanecer en silencio, especialmente como latina indígena”, dijo Gina. “Al principio me invadió un gran temor, pero siento que ese temor se ha transformado en ira. Es hora de que reconozcamos que la unión hace la fuerza, que con la comunidad unida todo se puede”.

Otra actividad que los participantes aprendieron, fue a identificar las placas de un carro sospechoso. Las personas se tienen que dirigir a una página web donde se buscan las placas y enterarse si son falsas o no.

El taller terminó alrededor de las 2 de la tarde y concluyó con la comunidad disfrutando de un refrigerio

Entre los presentes se encontraban maestros, padres, hijos, enfermeros y otros residentes de diferentes carreras y edades. Los organizadores terminaron el taller recordándoles a la multitud que asistieran a su siguiente taller, que se llevará a cabo el 7 de febrero.

“Vamos a necesitar a cada uno de ustedes, porque nosotros solos no podemos. Estamos cansados y, aunque quisiéramos estar en todas partes, no es posible”, dijo Sabrina. “La única manera de que la migra se vaya de nuestras comunidades es uniéndonos a la vigilancia”.