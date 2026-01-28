Latinos se naturalizan pese a cancelación de ceremonias de ciudadanía

Ofelia Brito solicitó la ciudadanía estadounidense en marzo del 2025, y cinco meses después se presentó al examen, lo aprobó y ese mismo día prestó juramento de lealtad a su nueva patria.

En cambio, su esposo Heriberto Brito, quien había presentado la solicitud de naturalización al mismo tiempo, hizo su examen a finales de octubre, y su ceremonia de naturalización fue hasta a principios de este mes.

“Pienso que mi proceso fue muy rápido; él de mi esposo tardó un poco más, quizá lo normal”, dice Ofelia, feliz de que después de más tres décadas de emigrar de Guerrero, México al sur de California finalmente hayan podido naturalizarse.

Ofelia Brito se hace ciudadana de Estados Unidos. Crédito: Tania Robles | Cortesía

“Nos sentimos bendecidos, satisfechos y agradecidos”, agrega.

Tanto a Heriberto como Ofelia les tocó aprenderse las 100 preguntas para el examen de ciudadanía.

“Todavía nos tocó hacer el examen viejo. Fueron entre seis y siete preguntas a cada uno”, dice.

Heriberto reconoce que se siente un alivio y una gran tranquilidad ser ciudadano de Estados Unidos en los turbulentos tiempos actuales.

“Ser ciudadano no te resuelve la vida, pero nos ayuda bastante a vivir en paz”.

Después de que un ciudadano afgano fuera sospechoso de haber disparado de muerte a un miembro de la Guardia Nacional y herido gravemente a otro, la administración Trump suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo, amplió la prohibición de viajar y también canceló las ceremonias de naturalización en todo el país.

Pero además han pausado o cancelado las ceremonias de naturalización para personas de 19 países; y muchas juramentaciones como la de Ofelia se realizan en oficinas del Servicio de Ciudadanía y Migración (USCIS).

Se sabe que el USCIS está evitando realizar las ceremonias en lugares públicos de ciudades o jurisdicciones consideradas santuario.

Ofelia y Heriberto Brito junto a su abogada Denise Cabrera. Crédito: Tania Robles | Cortesía

La mejor decisión

La abogada en migración Denise Cabrera, dijo que los esposos Brito tomaron la mejor decisión al convertirse en ciudadanos, porque actualmente tener una residencia permanente legal, no es suficiente para garantizar a las familias y migrantes, mantenerse unidas.

“Recomiendo a todos los residentes legales, que ya pueden solicitar su ciudadanía hacerlo de inmediato, no hay razón para esperar y el miedo de perder su ciudadanía de su país natal no aplica a los mexicanos, centroamericanos y sudamericanos.

“En cambio, como ciudadanos, obtendrán importantes privilegios como votar, hacer peticiones para sus familiares y obtener mejores oportunidades de empleo y beneficios”.

¿Actualmente se están realizando las ceremonias de ciudadanía en los Estados Unidos? Hemos escuchado que muchas se han suspendido. ¿Qué está pasando realmente?

Las ceremonias están programadas, pero algunas están siendo suspendidas en ciertas ciudades por razones muy variadas, desde condiciones del clima, seguridad, y otras. Y también están suspendidas las citas de juramentación para algunas personas de países como Venezuela, Cuba e Irán, cuyos procesos para obtener la ciudadanía han sido puestos en pausa por la Administración de Trump junto a otros 16 países.

¿Durante este segundo mandato de Trump, el proceso de ciudadanía se realiza de manera normal o se está tardando?

Las citas para entrevistas con un oficial de USCIS para obtener la ciudadanía, llegan en un promedio de siete meses y la ceremonia de juramentación cuando las hay son en menos de un mes a partir de la fecha que se aprobó la ciudadanía, lo cual es relativamente normal. Lo que sí hemos detectado es más desesperación de las personas hasta que les llega la fecha de su juramentación.



¿Los solicitantes de ciudadanía están sujetos a un mayor escrutinio ahora?

Si, con los cambios que se han hecho recientemente, los solicitantes de ciudadanía deben demostrar que son personas de buen carácter moral, no deben tener delitos ni deudas con el IRS. Y según las nuevas reglas de USCIS podrían entrevistar a vecinos o amigos del solicitante para preguntar cómo se comporta el aplicante; yo como abogada no me ha tocado ver ningún caso así todavía.

Los esposos Ofelia Brito y Heriberto Cuevas son ciudadanos de Estados Unidos. Crédito: Ofelia Brito | Cortesía

Una nueva etapa

Los esposos Brito llevan 31 años de casados, son padres de dos hijos de 30 y 22 años. Hace 36 años que Heriberto emigró al sur de California, y su esposa, llegó poco después, hace 31 años.

“En 1998, mi cuñado sometió una solicitud de residencia para los dos, la 245-i que nos dijeron tardaría como 18 años; cuando mi hija mayor cumplió 21 años, solicitamos de nuevo. En ocho meses nos llegó el permiso de trabajo y a las tres semanas la tarjeta de residencia. Esto fue en 2017”, recuerda Ofelia.

“Siempre tuvimos esperanza de hacernos residentes y ciudadanos; y la residencia nos llegó cuando Trump ya era presidente en su primer mandato”, dice.

Años atrás vivieron momentos de terror cuando llegó la Migra a tocarles la puerta y se llevó a su hermano que tenía orden de deportación.

“Llegaron a las cinco de la mañana hace 12 años. Nos sacaron a todos a la calle. Nos escanearon la licencia de manejo. Nosotros estábamos en pánico, pero nos ayudó que estábamos esperando la residencia. Fue el único momento que sentimos mucho miedo”.

Ya con su ciudadanía, Ofelia dice que sus hijos están muy contentos.

“Mi hijo menor se puso muy preocupado desde que entró Trump, y cuando nos hicimos ciudadanos, nos pidió que sacaramos cuanto antes el pasaporte estadounidense”.

Ser ciudadanos, dice los motiva a echarle más ganas a la vida.

“Las cosas no se dan fácil. Somos muy bendecidos porque somos propietarios de casa y podemos estar mejor cada día”.