5 signos del zodiaco encuentran el amor en febrero 2026

Febrero de 2026 se presenta como uno de los meses más románticos y transformadores del año.

Según la astrología, el destino de las estrellas marca que este será el periodo donde cinco signos del zodiaco mejoran de forma notable su vida amorosa, gracias a eventos clave como la Luna Llena en Leo, el Eclipse Lunar en Acuario, el inicio del Año Nuevo Lunar del Caballo de Fuego y el movimiento directo de Urano en Tauro.

La energía de febrero no solo trae oportunidades sentimentales, sino también claridad emocional, cierre de ciclos y decisiones conscientes sobre el amor que realmente se desea, señalan expertos de YourTango.

A continuación, te revelamos cuáles son los signos más favorecidos y cómo pueden aprovechar esta vibración astral.

1. Acuario

El amor regresa a tu vida, Acuario, pero desde un lugar más consciente. La Luna Llena en Leo ilumina tu casa de las relaciones ayudándote a recuperar tu autoestima y a soltar viejas heridas emocionales.

Si tienes pareja, este tránsito fortalece el vínculo y confirma cuánto han crecido juntos.

Si estás soltero, febrero te trae una poderosa revelación: no necesitas buscar el amor cuando ya lo sientes por ti mismo. Desde ahí, todo fluye con mayor facilidad.

2. Escorpio

Escorpio entra en una etapa de claridad amorosa. Con Urano directo en Tauro, las preguntas que te has hecho desde 2018 comienzan a resolverse.

Finales inesperados y cambios abruptos ahora cobran sentido. Entre el 3 de febrero y el 25 de abril, se abren oportunidades para consolidar una relación, reencontrarte con alguien especial o construir una conexión sana y estable. La clave será no resistirte a lo que ya está destinado.

3. Virgo

El amor se vuelve protagonista cuando Venus entra en Piscis el 10 de febrero, activando tu casa de las relaciones.

Si tienes pareja, este tránsito favorece la reconexión emocional, el romanticismo y el perdón.

Si estás soltero, febrero puede sorprenderte con una nueva historia… o con el regreso de alguien del pasado, especialmente cuando Mercurio retrograde el 26 de febrero.

Este no es un tránsito negativo, sino una oportunidad para evaluar cuánto han crecido ambos.

4. Leo

Algo completamente nuevo comienza para ti, Leo. El Eclipse Lunar en Acuario del 17 de febrero sacude tu zona de relaciones, impulsándote a redefinir acuerdos, expectativas y planes de futuro.

No se trata de rupturas inevitables, sino de transformaciones necesarias para que el amor evolucione contigo.

Si estás soltero, este eclipse puede traer un encuentro inesperado o un cambio radical en lo que creías querer.

5. Piscis

Aunque no siempre lo notes, febrero te envuelve en una energía magnética.

Venus y otros tránsitos en tu signo hacen que el amor llegue sin esfuerzo, especialmente si te permites confiar más en tu intuición.

Este mes te recuerda que el amor no se fuerza: se atrae cuando estás alineado con lo que sientes y deseas de verdad.

