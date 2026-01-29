El horóscopo de febrero 2026 para tu signo del zodiaco

Febrero de 2026 llega cargado de movimientos planetarios intensos que prometen sacudir emociones, relaciones y decisiones importantes.

Con varios planetas transitando por Piscis, un eclipse solar, una Luna llena en Leo y el inicio de Mercurio retrógrado, este será un mes profundamente emocional que invita a actuar con intuición, pero sin perder los pies de la tierra.

La astróloga Theresa Reed, en The Farmer’s Almanac, señala que febrero será clave para revisar vínculos, replantear metas y aprender a manejar la sensibilidad que se intensifica durante la temporada de Piscis.

A continuación, te contamos cómo influirá este clima astral en cada signo del zodiaco.

Los grandes eventos astrológicos de febrero 2026

Luna llena en Leo – 1 de febrero

Ideal para cerrar proyectos creativos, soltar viejas versiones de ti y reclamar protagonismo. Es una luna de expresión, valentía y autenticidad.

Urano directo – 3 de febrero

Los cambios que estaban en pausa comienzan a avanzar. Decisiones postergadas encuentran luz verde.

Mercurio y Venus en Piscis – 6 y 10 de febrero

Las emociones influyen en la mente y el amor se vuelve más compasivo, romántico y espiritual. Venus está exaltada en Piscis, potenciando el romance.

Saturno en Aries – 13 de febrero

Después de aprender sobre límites, llega el momento de aplicar lo aprendido con disciplina y responsabilidad durante los próximos dos años.

Eclipse solar en Acuario – 17 de febrero

Nuevas amistades, grupos y proyectos colectivos. Viejos vínculos pueden desaparecer para dar paso a otros más alineados.

Mercurio retrógrado – desde el 26 de febrero

Malentendidos, retrasos y fallos tecnológicos. Es mejor revisar, no precipitarse y tener paciencia hasta el 20 de marzo.

Horóscopo de febrero 2026 signo por signo

Aries

Febrero te impulsa a equilibrar vida social y responsabilidades. Tras una etapa de diversión, Saturno en tu signo te pide madurez. El eclipse trae nuevos amigos y el Sol en Piscis te invita a descansar más.

Tauro

Tu carrera acelera con fuerza. Urano directo en tu signo favorece cambios de imagen y decisiones valientes. Una oportunidad profesional importante puede surgir cerca del eclipse.

Géminis

Viajes, expansión y crecimiento profesional destacan. Tu carisma aumenta, pero Mercurio retrógrado exige cautela en el trabajo y con figuras de autoridad.

Cáncer

Las finanzas son prioridad. Un eclipse puede traer alivio económico, pero Saturno te empuja a asumir más responsabilidades laborales. Planifica con cabeza fría.

Leo

Gran reinicio personal. La Luna llena en tu signo te ayuda a soltar lo que ya no va contigo. Nuevas relaciones o alianzas surgen, pero evita firmar contratos apresurados.

Virgo

El trabajo domina el mes, pero con recompensas. El eclipse puede traer un ascenso o nuevo empleo. Cuida la comunicación en relaciones cuando Mercurio retrograde.

Libra

El amor se intensifica. Febrero trae oportunidades románticas y compromisos serios. Saturno pondrá a prueba vínculos frágiles, pero fortalecerá los sólidos.

Escorpio

Hogar y familia toman protagonismo. Cambios importantes pueden darse con el eclipse. El romance se reactiva, aunque Mercurio retrógrado exige escucha activa.

Sagitario

Mes movido con viajes y encuentros. Saturno te invita a tomarte el amor en serio. Evita discusiones familiares innecesarias hacia finales de mes.

Capricornio

Mejoras económicas posibles. Saturno trae responsabilidades familiares a largo plazo. Analiza bien nuevas fuentes de ingresos antes de comprometerte.

Acuario

El Sol en tu signo te da poder y claridad. Un eclipse marca un nuevo comienzo personal. Cuidado con gastos impulsivos durante Mercurio retrógrado.

Piscis

Mes introspectivo que culmina con tu temporada solar. Venus y Mercurio en tu signo potencian encanto y creatividad. Administra bien tu dinero y cuida tus palabras.

Preguntas frecuentes

¿Qué signo será el más favorecido en febrero 2026?

Leo, Piscis y Tauro destacan por oportunidades personales, amorosas y profesionales.

¿Mercurio retrógrado afectará a todos los signos?

Sí, especialmente en comunicación, viajes y tecnología. Es clave revisar todo dos veces.

¿El eclipse solar de febrero es positivo?

Trae cambios necesarios, sobre todo en amistades, proyectos colectivos y vida social.

¿Febrero 2026 es un buen mes para el amor?

Sí, especialmente desde el 10 con Venus en Piscis, uno de los tránsitos más románticos.

¿Qué recomienda la astrología para este mes?

Escuchar la intuición, actuar con paciencia y no tomar decisiones impulsivas al final del mes.

