El color de tu signo zodiacal chino para recibir el Año del Caballo

El Año del Caballo de Fuego, que se extiende del 17 de febrero de 2026 al 5 de febrero de 2027, llega con una energía intensa, dinámica y profundamente transformadora.

Según la astrología china, este será un ciclo marcado por la ambición, la acción rápida y el deseo de destacar.

En este contexto, utilizar los colores de la suerte de tu signo del zodiaco chino se convierte en una herramienta poderosa para atraer prosperidad, equilibrio y oportunidades, resalta Life Style Asia en un artículo.

Los colores no solo influyen en el estado de ánimo: en el horóscopo chino actúan como activadores energéticos capaces de armonizar tu signo con el elemento dominante del año.

Descubre cuáles son los tonos ideales para ti y cómo usarlos para comenzar el Año del Caballo con ventaja.

Colores de la suerte para cada signo del horóscopo chino en 2026

Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Colores: Amarillo ranúnculo, azul horizonte

El amarillo refuerza la confianza y la toma de decisiones, mientras que el azul aporta claridad mental. Perfectos para entrevistas, negociaciones y metas profesionales.

Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Colores: Verde anís, dorado brillante

El verde favorece el crecimiento y la adaptabilidad; el dorado atrae reconocimiento y recompensas por tu esfuerzo constante.

Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Colores: Rojo, champán metalizado

Este es un año potente para ti. El rojo activa tu valentía y los tonos metálicos aportan elegancia y liderazgo.

Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Colores: Lavanda, trigo dorado

Estos tonos equilibran la velocidad del Caballo. El lavanda fortalece la intuición y el trigo dorado atrae prosperidad suave y sostenida.

Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Colores: Amarillo maíz, bronce claro

El amarillo estabiliza tu liderazgo y evita luchas de poder. El bronce te ayuda a destacar sin agotarte.

Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Colores: Rojo fresa, verde menta

El rojo potencia tu magnetismo y el verde menta fomenta la adaptabilidad. Ideal para reinventarte en estilo, carrera o mentalidad.

Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Colores: Rojo bermellón, arena cálida

Es tu año. El rojo refuerza tu impulso natural y los tonos neutros evitan el desgaste energético.

Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Colores: Verde tilo, azul celeste

El verde impulsa el crecimiento creativo y el azul aporta claridad y calma en medio del caos.

Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Colores: Gris sepia, beige terroso

Estos tonos te ayudan a concretar ideas y proyectar estabilidad y credibilidad.

Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Colores: Ocre dorado, gris perla

El dorado refuerza tu seguridad y el gris aporta sofisticación sin excesos.

Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Colores: Verde jade, rojo rosado

El verde promueve crecimiento estable y el rojo mejora la suerte social y las relaciones.

Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Colores: Azul cielo, tierra cobre

El azul aporta calma emocional y el cobre ancla la prosperidad financiera y la visión a largo plazo.

El poder de los colores en el Año del Caballo de Fuego

El Caballo representa movimiento, valentía y libertad. Al estar regido por el elemento Fuego, este año intensifica la motivación, pero también puede provocar impulsividad y desgaste energético.

¿Por qué usar colores de la suerte en 2026?

Aumentan la confianza personal

Armonizan la energía del signo con el año

Atraen prosperidad, reconocimiento y estabilidad

Ayudan a canalizar la intensidad del Caballo de Fuego

¿Cómo usar los colores de la suerte en el Año del Caballo?

En ropa y accesorios en fechas importantes

Decoración del hogar o espacio de trabajo

Velas y rituales de Año Nuevo chino

Carteras, agendas o fondos de pantalla

