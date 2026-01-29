Agrupación feminista de Estados Unidos pide a FIFA cambiar la sede del Mundial

El grupo feminista de Estados Unidos “Codepink” (Mujeres por la Paz) se sumó a la lista de inconformes que han solicitado a la FIFA no realizar al mundial en la Unión Americana debido a las acciones que ha emprendido el ICE y que ha dado como resultado la muerte de varias personas.

Dicha agrupación fundada en 2002 y que tiene como objetivo poner fin a las guerras y al militarismo en Estados Unidos, asumió una actitud crítica contra las acciones del ICE al establecer que: “ICE pone en riesgo vidas”

⚠️ UNITED STATES – RISK LEVEL 4: DO NOT TRAVEL



ICE is terrorizing and killing people in the United States.



FIFA World Cup matches in the US are not safe to travel to or attend.



🔗 Tell FIFA to move all World Cup 2026 matches out of the US: https://t.co/BQQd5uURLB pic.twitter.com/a0rUHNZ5zI — CODEPINK (@codepink) January 25, 2026

Codepink fue el ente que asumió un reclamo público contra la FIFA por seguir adelante en sus intenciones de organizar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo porque existe inconformidad con respecto al actuar del organismo rector del fútbol de abogar por Estados Unidos y por su presidente Donald Trump.

Varias agrupaciones, políticos y figuras destacadas del deporte se han mostrado contrarios a las gestiones de la FIFA en realizar la justa mundialista no obstante las acciones con brutalidad con la que han actuado los agentes de inmigración, más conocidos como el ICE en los Estados Unidos, que será sede del certamen en el mes de junio.

Por esa razón Codepink envió esta carta que tiene la intención de hacerle entender a la FIFA que no todo es negocio y que no se debe realizar un evento de esta magnitud en un país donde los derechos humanos de miles de personas han sido violentados.

“En junio de 2026, la FIFA planea albergar partidos en Estados Unidos, un país donde viajar desde otras naciones ya no es seguro. A través de una mayor actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el gobierno de Estados Unidos está aterrorizando a las mismas comunidades que popularizaron el fútbol en Estados Unidos. Agentes enmascarados de ICE realizan redadas que destrozan a las familias y convierten la vida cotidiana en un estado de miedo” se puede leer en la página oficial.

Dicha petición cuanta hasta el momento con 3,540 firmas y contando de todas las personas que se han mostrado en desacuerdo en realizar un evento de tal magnitud en un país donde la participación de las fuerzas del orden no han sido las adecuadas-

Por esa razón también le fue enviado un mensaje al presidente de la FIFA:

“A Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA depende de viajes seguros, igualdad de trato y respeto por la dignidad humana. En 2026, la FIFA planea albergar partidos en Estados Unidos, un país donde los viajeros enfrentan un mayor riesgo de detención, discriminación, falta de debido proceso y violencia en la frontera y dentro del país. Estas condiciones socavan los requisitos básicos para un evento deportivo global” se puede leer en la carta.

🗣️🇩🇪 Jürgen Hardt, diputado por Unión Demócrata Cristiana (CDU) y figura cercana al canciller alemán Friedrich Merz, plantea el boicot al próximo Mundial:



“Cancelar el torneo se consideraría como último recurso para que Trump recapacite sobre la cuestión de Groenlandia”. pic.twitter.com/64VVDcPgXw — Real Politik FC (@RPolitikFC) January 22, 2026

Este organismo inclusive hizo hincapié en que Trump fue premiado por la FIFA con el premio de la Paz en el sorteo de la Copa del Mundo, celebrado en diciembre del 2025, el máximo mandatario “bombardeó a Nigeria y Venezuela, países miembros de la FIFA. También amenazó con atacar a México, Colombia e Irán, clasificados para la Copa Mundial 2026, y ha amenazado a Dinamarca por Groenlandia”.

Las propuestas de boicot en contra de la Copa del Mundo siguen en aumento. Jürgen Hardt, de la Unión Demócrata Cristiana, sugiere que Alemania podría retirarse de la Copa del Mundo ante las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia. Teun Van De Heuken, un productor de televisión en los Países Bajos, también considera que moralmente no es ideal que la ‘Naranja mecánica’ acuda a la Copa del Mundo.

Seguir leyendo:

– Líderes y congresistas exigen liberar a Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE: “Los niños no pertenecen a las cárceles”

– Pastor vuelve su iglesia en banco de alimentos para inmigrantes afectados por redadas de ICE en Minneapolis

– Dos agentes involucrados en tiroteo fatal de Alex Pretti son puestos bajo licencia



