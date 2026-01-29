Cómo prevenir el robo del convertidor catalítico





Esta pieza del sistema de escape es un blanco frecuente para los ladrones por los metales preciosos que contiene.

La buena noticia: Los robos de convertidores catalíticos han disminuido considerablemente desde que alcanzaron su punto máximo hace algunos años. Según el National Insurance Crime Bureau (NICB), en el 2024 se reportaron aproximadamente 14,000 robos de convertidores, lo que representa una disminución del 68% con respecto al 2023. La mala noticia: si eres una de esas 14,000 personas afectadas, reemplazar el convertidor sigue siendo muy caro, y quedarte sin él puede traer consecuencias serias para tu auto.

Un convertidor catalítico es una pieza del sistema de escape que en muchos estados es necesaria para que tu auto pase las inspecciones de seguridad y emisiones. Si falta el convertidor, también se puede ver afectado el rendimiento del auto y el consumo de combustible, porque la mayoría de los autos modernos regulan cuánta gasolina usa el motor con base en la información que envían los sensores del escape, ubicados antes y después del convertidor catalítico. Cuando el convertidor falta, esos sensores no funcionan como deberían, el auto se vuelve menos eficiente y se prende una luz de advertencia en el tablero.

Las camionetas, que se encuentran a mayor altura del suelo, corren un mayor riesgo porque los ladrones pueden acceder al convertidor catalítico con mayor facilidad. De acuerdo con CarFax, el Toyota Prius, un híbrido de gasolina y electricidad que cuenta con dos convertidores, es uno de los modelos más codiciados. También corren riesgo los vehículos que están estacionados en la calle y las camionetas que pasan la noche en estacionamientos sin supervisión.

La ubicación también importa. Casi dos tercios de todos los robos de convertidores catalíticos que fueron reportados al NICB en el 2024 ocurrieron en California, y sólo 10 estados representaron el 73% de todos los robos de convertidores catalíticos entre el 2022 y el 2024.

¿Por qué se roban convertidores catalíticos?

Los convertidores catalíticos resultan atractivos para los ladrones porque contienen platino, paladio y rodio. Estos son metales preciosos muy caros que reaccionan con los gases del escape, se calientan dentro de una estructura cerámica en forma de panal y ayudan a transformar subproductos peligrosos de la combustión, como el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, en gases menos dañinos. Según el Highway Loss Data Institute, los convertidores catalíticos de los autos híbridos valen todavía más, porque se mantienen más fríos que los de otros vehículos y necesitan una mayor cantidad de metales preciosos para funcionar correctamente. Además, los precios de estos tres metales se dispararon hace varios años y siguen estando muy altos. En el caso del platino, hubo un aumento reciente que más que duplicó su precio desde principios hasta finales del 2025. Según Money Metals Exchange, un sitio que sigue las tendencias de los metales preciosos, al momento de escribirse este artículo una onza de platino costaba casi $2,100, y el paladio superaba los $1,600 por onza. El rodio, que es extremadamente raro, llegó a superar los $29,000 por onza en el 2021, y aún cuesta más de $9,400 por onza.

Si un ladrón logra acceder a la parte de abajo del vehículo, quitar el convertidor catalítico suele ser bastante fácil con herramientas eléctricas a batería o, en algunos casos, incluso con herramientas manuales. Los convertidores usados luego se procesan para extraer los metales preciosos que contienen, y eso es lo que los hace tan valiosos tanto para los ladrones como para los compradores de metales. Según la revista Waste Advantage, un convertidor catalítico común contiene entre 3 y 7 gramos de platino, 2 y 7 gramos de paladio, y 1 a 2 gramos de rodio. (Una onza tiene poco más de 28 gramos.)

Reemplazar un convertidor catalítico puede ser caro y necesita instalación profesional.

Cómo prevenir que se roben tu convertidor catalítico

Algunos estados– entre ellos las Carolinas, Indiana, Nueva York y Texas– han tomado medidas contra el robo de convertidores catalíticos al aprobar leyes que obligan a los compradores de metales a pedir el título del vehículo u otra documentación antes de comprar convertidores usados. Otros estados han propuesto otras legislaciones. Pero si te preocupa que te roben ahora, el NICB dice que hay varias medidas que puedes tomar para proteger tu auto.

Dispositivos antirrobo: Existen dispositivos antirrobo para convertidores catalíticos de distintos fabricantes que incluyen placas de acero que protegen la parte inferior del vehículo y armazones de cables de acero, diseñados con el fin de desalentar a los ladrones ya que hacen que el robo tome más tiempo y aumentan el riesgo de que sean vistos. Las alarmas, tanto las que se instalan en todo el vehículo como las especiales para convertidores catalíticos, también pueden ayudar a disuadir a los ladrones. Habla con un mecánico de confianza para saber qué opción recomienda para tu auto. Aunque las soluciones antirrobo pueden ser costosas, por lo general cuestan menos que reemplazar un convertidor catalítico nuevo.

Estacionamiento seguro: Siempre que sea posible, estaciona tu auto en un garaje cerrado o en un estacionamiento bien iluminado y cercado. Si dejas el auto en la entrada de tu casa, considera instalar luces con sensor de movimiento. Si tienes que estacionarte en la calle, elige una área bien iluminada y con bastante tráfico.

Reporta el robo: Aunque tu auto sea más viejo y parezca que no vale la pena, alerta a la policía local y avísale a tu aseguradora que te robaron el convertidor catalítico. Estos reportes ayudan a generar estadísticas que pueden servir para que los legisladores aprueben leyes que dificulten la venta de piezas robadas.

¿Cuánto cuesta reemplazar un convertidor catalítico?

De acuerdo con RepairPal, socio de CR, el costo promedio para reemplazar un convertidor catalítico robado va de $2,177 a $2,506. El precio varía según el modelo del auto, y en algunos casos el reemplazo puede superar los $3,300. Estas cifras no incluyen otros posibles daños que los ladrones puedan ocasionar, como en las líneas de combustible y eléctricas que van por debajo de tu vehículo. En autos como el Prius, que tienen más de un convertidor, los costos pueden aumentar aún más.

El NICB señala que el seguro sí puede cubrir el reemplazo de un convertidor catalítico robado, pero solo si se cuenta con una póliza de cobertura amplia. Este tipo de seguro cubre situaciones como robos y daños por el clima, aunque muchas personas con autos más viejos y de menor valor no lo contratan porque la prima no compensa lo que podrían recibir en caso de que algo pase.

La mayoría de las personas que tienen un contrato de renta o están pagando su auto a crédito están obligadas a tener cobertura amplia. Sin embargo, decidir si se presenta o no un reclamo por el robo de un convertidor depende del deducible de la póliza y del costo de la reparación. Por ejemplo, si tienes un deducible de $1,500 para mantener baja tu prima mensual, probablemente no valga la pena presentar un reclamo por una reparación que cuesta $1,200.

La mejor opción, sin embargo, es la prevención. Incluso si tu seguro cubre el reemplazo de un convertidor catalítico robado, el proceso de reparación sigue siendo frustrante, especialmente si hay demoras en conseguir piezas o retrasos en los talleres.

