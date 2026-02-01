Pronóstico del tiempo en San Antonio para este domingo 1 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 1 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1031.2 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:24 h y el atardecer será a las 18:12 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 68 grados Fahrenheit (14 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.