Los Estados Unidos está en un momento decisivo: es hora de exigirle cuentas a ICE

Un enfermero de cuidados intensivos y una madre fueron asesinados a plena luz del día en Minnesota. Un abuelo fue sacado de su casa en ropa interior, en una noche de invierno, con solo una manta tirada sobre sus hombros. Un adolescente en shorts fue esposado mientras su madre lloraba y suplicaba mostrar su comprobante de ciudadanía.

Un niño de cinco años, con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, fue usado como cebo y enviado a un centro de detención en otro estado.

Donald Trump, Stephen Miller y Kristi Noem quieren hacernos creer que todo esto es para nuestro bienestar y seguridad. Nos dicen que la violencia que estamos viendo con nuestros propios ojos no es real.

Están mintiendo.

Como muchos latinos, tengo una perspectiva única sobre este tema. Soy hija de inmigrantes chilenos y cubanos. El español fue mi primer idioma. Aprendí inglés en la escuela cuando tenía más o menos la misma edad que el niño del gorro de conejo.

Como madre, me parte el alma imaginar su miedo. Como todas las madres, quiero que nuestras calles y escuelas sean seguras para nuestros hijos. Sostengo mi aliento hasta que mis hijos me mandan un texto avisando que llegaron con bien a casa de un amigo. Y como muchas mujeres, me enseñaron a caminar de noche con las llaves entre los dedos para protegerme. Hoy, como muchos en nuestras comunidades, llevo mi pasaporte estadounidense conmigo para protegerme de mi propio gobierno.

Como todos, quiero vivir en una comunidad segura y que los criminales peligrosos estén fuera de nuestras calles. Pero la agenda de Trump no nos hace más seguros. Solo ha sembrado terror en las familias, ha dañado la economía local y ha impedido una conversación necesaria sobre cómo reparar nuestro sistema migratorio roto.

Trump ha convertido a ICE en su fuerza policial personal para atacar a quienes no estén de acuerdo con él. Eso no es la aplicación de la ley migratoria. Eso es autoritarismo.

El Congreso no ha reformado las leyes migratorias en casi 40 años. En lugar de arreglar el sistema, esta administración está haciendo redadas de estilo militar en plantas empacadoras de carne, entrando a casas sin órdenes judiciales, arrestando a líderes religiosos que protestan y deteniendo a individuos aquí mismo, en el centro de nuestro estado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha usado a ICE para perfilar racialmente a los latinos e hispanohablantes y aterrorizando comunidades enteras. Ha violado el debido proceso, permitiendo búsquedas sin orden judicial al igual que la detención de individuos por días, muchas veces sin cargos y sin acceso a abogados. Detenciones en lugares en malas condiciones, con poco o ningún acceso al agua, a la comida o a los baños. Los informes muestran que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales. Muchos llegaron a este país de manera legal y cumplieron todas las reglas. Su único “delito” parece ser el color de su piel, su nombre o su acento.

Por eso pedí el juicio político contra Noem después de que agentes de ICE le dispararon en la cara a una estadounidense desarmada, madre de tres hijos. La conducta de Noem es inaceptable, inconstitucional y constituye una clara violación de su juramento. Ha destruido la confianza del país en el Departamento de Seguridad Nacional. Debe rendir cuentas.

En el Congreso, haré responsables a quienes abusan de su poder y actúan fuera de la ley.

Lucharé por una reforma migratoria integral, por seguridad fronteriza real que no dependa de separar familias ni de operativos masivos que encarcelan a ciudadanos y residentes legales. Haré responsables a los funcionarios que violen los derechos de las personas, incluyendo procesar a líderes y agentes de ICE que actúen con total impunidad. Trabajaré para aprobar leyes que incluyan caminos legales para los inmigrantes y mantengan a las familias unidas. Y enfrentaré a cualquier administración, republicana o demócrata, que viole nuestros derechos fundamentales.

Mis padres me enseñaron a creer en la promesa de este país. Me enseñaron lo que significa empezar desde cero y brindar algo a la comunidad que nos dio tanto. También me enseñaron a usar mi voz y hablar sin reserva ante la injusticia.

Nuestros hijos están esperando ver cómo vamos a luchar por el país que ellos merecen. Estados Unidos está en un momento decisivo. Podemos ser un país que cumpla con la promesa y los valores contemplados en la Constitución o uno que caiga en el autoritarismo. Yo sé de qué lado estoy.

Si queremos que la promesa estadounidense signifique algo, ahora es el momento de luchar por ella.

(*) Denise Powell es hija de inmigrantes, madre, dueña de un pequeño negocio y candidata demócrata al Congreso por el Segundo Distrito de Nebraska.

