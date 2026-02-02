San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 2 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 2 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1026.0 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:23 h y el atardecer será a las 18:13 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que estará muy nublado con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 72 grados Fahrenheit (8 y 22ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

