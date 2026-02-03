Karen Bass: ‘Estamos listos para resistir’

En un año decisivo para su carrera política en el que los votantes decidirán si la reeligen en el cargo por otros cuatro años, la alcaldesa Karen Bass dijo al rendir su informe anual sobre el estado que guarda la ciudad, “que estamos listos para resistir y afrontar cualquier cosa que se nos presente”.

“Ya sea frente a un gobierno federal imprudente que intente decir que esta ciudad se ha desmoronado y necesita ayuda y ser rescatada; a quienes dicen que nuestros valores son negociables, que intenten menospreciar nuestra ciudad, subestimar su fuerza, la unidad y el coraje, no lo vamos a permitir”, dijo la alcaldesa, desbordante de entusiasmo y riendo por momentos.

Y a pocos meses de que arranque el Mundial de Fútbol y a dos años de celebrarse las Olimpiadas, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llamó a los angelinos a trabajar y a construir.

“Sigamos apoyando a la gente mientras el mundo vuelve a reunirse aquí. Mostrémosle a la nación y al mundo que somos la mejor ciudad del planeta”, dijo la alcaldesa al pronunciar su informe sobre el estado que guarda la ciudad.

Dijo que Los Ángeles siempre ha sido una ciudad única, con un distrito escolar en el que se hablan 125 idiomas.

“Lo que podría considerarse caos en otro lugar se convierte en armonía aquí, un lugar construido desde la calle Olvera hasta los rascacielos del centro por personas que vinieron de todas partes y decidieron construir algo juntos, un lugar que siempre ha dado la bienvenida al mundo”.

Bass hizo un recuento de los mayores desafíos enfrentados en el último año de su gobierno.

“Hemos agilizado todo el proceso de reconstrucción sin comprometer la seguridad y hemos reformado el sistema de permisos de construcción”, dijo con relación a las áreas siniestradas en el incendio Pacific Palisades.

“Estamos librando la siguiente batalla: evitar que las instituciones financieras y las compañías de seguros abandonen Los Ángeles, porque la recuperación nunca debería ser más difícil que el propio desastre”.

Reveló que la próxima semana, viajará a Sacramento junto con la concejal Park y una delegación de vecinos de Palisades para dejarle claro al estado que continuar invirtiendo en reconstruir Palisades no es una opción, es esencial.

“No solo estamos reconstruyendo. Estamos reconstruyendo de forma más inteligente, rápida y segura, y hoy, más de 400 viviendas están en construcción, y cientos más han sido aprobadas y están listas para ser reedificadas”.

Mencionó que las familias están regresando a sus hogares, y aunque esto representa un progreso, no van a bajar el ritmo.

Una nueva prueba

La alcaldesa dijo que justo cuando Los Ángeles comenzaba a recuperarse de los incendios, fueron puestos a prueba una vez más, no por la naturaleza, sino por el gobierno federal.

“Nunca olvidaré el viernes 6 de junio de 2025: sin comunicación, sin previo aviso y sin respeto por la ciudad, Washington eligió Los Ángeles para su primer experimento, su primer campo de pruebas”.

Recordó que durante días y semanas, hombres enmascarados en autos sin distintivos recorrieron nuestras calles a toda velocidad y se llevaron a padres que recogían a sus hijos de la escuela, a jornaleros de Home Depot, a trabajadores de lavados de coches, a jardineros; y la gente desaparecía de las calles como si viviéramos en un estado policial, no en Estados Unidos.

“Días después, la administración Trump intensificó la situación, enviando a miles de miembros de la Guardia Nacional a nuestra ciudad. Al final, solo un puñado de ellos protegieron dos edificios federales, mientras que el resto jugaba videojuegos en algún lugar fuera de Los Ángeles. Un uso increíblemente irresponsable de nuestros jóvenes militares”.

Subrayó que eso no fue seguridad sino teatro.

“No olvidemos tampoco aquel infame momento en que el excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, envió tropas, algunas incluso a caballo al Parque MacArthur, reclamando autoridad sobre un parque donde muchos niños estaban jugando, y en ese momento no me quedó más remedio que enfrentarme a él, porque ninguna líder que ame su ciudad permanece en silencio mientras los angelinos son aterrorizados en su barrio”.

Señaló que la violencia se limitó a unas pocas manzanas en el centro de una ciudad de 500 millas cuadradas.

Sin embargo, la administración prefirió una crisis televisada a los hechos reales.

“Durante aquellos largos días de verano, quiero recordarles que los vecinos se cuidaron unos a otros. Se formaron redes de respuesta rápida en las comunidades. La gente se unió para defender a sus seres queridos y a desconocidos”.

Dijo que aunque la Guardia Nacional ya se ha retirado, la brutalidad de las redadas no ha cesado.

“Las redadas continúan a diario en Los Ángeles, y con ellas han llegado pérdidas de vidas devastadoras.

Por lo tanto, aseguró que guardar silencio o minimizar lo sucedido no es una opción.

“A esta administración no le importa la seguridad, no le importa el orden, y ciertamente no le importa la ley. Estas muertes sin sentido, esta anarquía y esta violencia deben terminar, al igual que la presencia de ICE en Los Ángeles”.

Enfatizó que en todo el país, los alcaldes y los líderes locales se han convertido en la última línea de defensa de la democracia en la vida cotidiana de las personas, actuando donde el liderazgo federal ha abdicado de su deber de protegerlos.

“Por eso me uní a más de 130 alcaldes de todo el país cuando comenzaron las redadas, todos decididos a oponernos a través de nuestras oficinas, nuestras comunidades y la ley”.

Y remató diciendo “defenderemos a todos los que llaman a esta ciudad su hogar, y ninguna cantidad de intimidación, acoso o presión de Washington cambiará eso jamás”.

Vivienda y desamparo

Bass dijo que el mayor desafío de Los Ángeles es si la gente realmente puede permitirse vivir aquí.

“En toda la ciudad, demasiados vecinos comparten apartamentos entre varias familias o trabajan dos y tres empleos solo para poder pagar el alquiler. Sé que muchos de ustedes se preguntan si algún día podrán ser propietarios de una vivienda”.

Por eso, dijo que su primera orden ejecutiva aceleró la construcción de viviendas asequibles en todo Los Ángeles, y han impulsado la construcción de más de 3,000 unidades en la ciudad, y 6,000 de ellas ya están en construcción.

Pero además reveló que van a proporcionar $14 millones en asistencia para el pago de la renta a adultos mayores y personas con discapacidad.

Subrayó que el ejemplo más extremo de la falta de vivienda asequible es la propia falta de hogar, con más de 40,000 angelinos sin techo, y casi la mitad de ellos durmiendo en las calles cada noche.

“Esta es la consecuencia de décadas de mentalidad rígida que nunca construyó un sistema capaz de satisfacer la magnitud de la necesidad”.

Enfatizó que en colaboración con el ayuntamiento, a través del programa Inside Safe, han levantado casi 120 campamentos y trasladado a miles de angelinos a viviendas permanentes.

‘Tenemos una tasa de retención del 85% en viviendas permanentes. Pero eso no es suficiente. Debemos ofrecer soluciones más rentables para las personas sin hogar y mejorar la tasa de retención en viviendas provisionales mediante el desarrollo de servicios más sólidos e integrales, y acelerando la construcción de viviendas permanentes asequibles”.

En materia de generación de empleos, dijo que junto con el Concejo, los líderes obreros, comunitarios y negocios aprobaron una legislación para ampliar el centro de convenciones.

“Me enorgullece anunciar que dos importantes convenciones de organizaciones nacionales, la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición y la Unión Geofísica Estadounidense, han elegido Los Ángeles como sede. Eso significa que más de 30,000 personas vendrán a nuestra ciudad; y una gran cantidad de dinero e ingresos para los hoteles”.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, su prioridad número uno, dijo que los homicidios se redujeron en 19% el año pasado, la cifra más baja de los últimos 60 años, y el robo a comercios también ha disminuido.

“Los Ángeles es una ciudad inmensa con necesidades diversas, y no existe una única solución para la seguridad. Algunos vecindarios desean una presencia fuerte y visible del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Otros prefieren una mayor presencia de organizaciones y programas comunitarios. Debemos ofrecer ambas opciones”.

Afirmó que todo este trabajo para hacer que la seguridad sea real, visible y palpable es precisamente lo que nos preparará para recibir al muno en Los Ángeles.

“Mientras nos preparamos para el US Women’s Open, la Copa Mundial de la FIFA y, poco después, los mejores Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la historia, seguiremos centrándonos en lo fundamental, en aquello que define la experiencia de la ciudad para quienes viven aquí y para los millones de visitantes”.

Adelantó que continuarán resolviendo el problema de los campamentos de personas sin hogar y brindando vivienda a los angelinos a través de programas como Inside Safe.

“Intensificaremos nuestros esfuerzos para proporcionar vivienda a los veteranos y hacer que la vivienda sea asequible. Aceleraremos las iniciativas de embellecimiento a lo largo de los principales corredores de la ciudad, con nuestra nueva iniciativa de corredores limpios, especialmente cerca de donde se celebrarán las fiestas para ver los partidos de la Copa Mundial”.

Añadió que continuarán instalando alumbrado solar en los barrios de toda la ciudad, y este verano, el US Women’s Open y la Copa Mundial de la FIFA llegarán a todos los rincones de nuestra ciudad, dando la bienvenida a cientos de miles de visitantes de todo el mundo.

“Y cuando llegue el US Women’s Open, lanzaremos clínicas de golf para niñas en todos nuestros campos de golf públicos de la ciudad, desde Van Nuys hasta Wilmington”.

Anunció que el Angel City Football Club invertirá $3 millones en una iniciativa de tres años con la Ciudad de Los Ángeles, beneficiando a más de 43,000 niñas.