Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de febrero

Jueves 5

Tortugas rescatadas en el Pacific Aquarium

Los visitantes del Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) ya pueden ver la nueva área de rehabilitación de tortugas marinas; la meta es regresar a estos animales a la naturaleza una vez que estén sanos. La nueva área incluye una alberca de aproximadamente 4 mil galones. Entrada desde $35. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Robin Riggs

Viernes 6

First Fridays en el Natural History Museum

La temporada First Fridays en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) comienza con el debate La vida a escala humana, una combinación de ciencia, música en vivo, cócteles y la música de Jay Som y Georgia Maq; además sets de los DJ de KCRW, Novena Carmel y Wyldeflower. Viernes de 6 a 10 pm. Boletos desde $20. Informes nhm.org.

Foto: Cortesía

Sábado 7

Presentación de libro en el museo Japonés

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) presenta a la autora Satsuki Ina, que presentará el libro “The Poet and the Silk Girl”. También estará presente el novelista gráfico Adrian Tomine. El libro habla de la experiencia japonesa americana en la Segunda Guerra Mundial. Sábado de 2 a 3:30 pm. Boletos $5. Informes janm.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Sounds of LA en el Getty

La serie Sounds of LA regresa al museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) para explorar la geografía musical de la ciudad. En esta ocasión actúa la banda de sonidos indígenas Pamyua: Inuit Soul. Sábado a las 7 pm, y domingo a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía museo Getty

Momias en el California Science Center

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) presenta Mummies of the World: The Exhibition, que explora más de 30 momias humanas y de animales conservadas de forma natural e intencionada, procedentes de Sudamérica, Europa y el antiguo Egipto, incluyendo nuevos ejemplares nunca antes vistos en Los Ángeles. Del sábado al 7 de septiembre. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: California Science Center

Wild Up en The Broad

El colectivo orquestal Wild Up presenta Wild Up: The Great Learning, Paragraphs 2 and 7, de Cornelius Cardew, en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles). Este conjunto de 30 personas interpreta dos secciones de esta obra monumental compuesta entre 1968 y 1971. Sábado 8 y 10 pm. Boletos $25. Informes thebroad.org.

Foto: Cortesía

Música grupera en el club Xalos

Artistas como Los Mismos, Los Freddy’s, Los Muecas, Los Caminantes y Los Bondadosos participarán en un concierto en honor a la nostalgia que tendrá lugar en el Xalos Event Center (480 N. Glassell St., Anaheim). Sábado a las 8 pm. Boletos $76. Informes ticketon.com.

Exhibición en el Pitzer College

Las Pitzer College Art Galleries ( 1060 N. Mills Ave., Claremont y 1150 Pitzer Service Rd., Atherton Hall) presentan Atomic Dragons, una exposición conjunta del colectivo intergeneracional SWANS (Slow War Against the Nuclear State). Del sábado al 4 de abril. Entrada gratuita. Informes pitzer.edu.

Foto: Cortesía

Martes 10

Año Nuevo Lunar en el Disney Hall

Para celebrar el Año Nuevo Lunar, algunos miembros de la Filarmónica de Los Ángeles interpretarán música de cámara en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Se celebrará el Año del Caballo con canciones folclóricas chinas reinterpretadas y con una muestra del encanto de Mozart. Martes a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes laphil.com.