Donald Trump modificó una norma que le facilitará despedir a 50,000 empleados federales
A través de la modificación de una norma que permite reclasificar a los empleados federales, Donald Trump pretende despedir a 50,000
El presidente Donald Trump concluyó la modificación de una norma que le permitirá al gobierno despedir a 50,000 empleados de carrera al considerarlos un obstáculo para sus políticas.
A través del establecimiento de nueva categoría denominada Política de programación/Carrera, los empleados de gobierno podrán ser reclasificados eliminando así muchas garantías del servicio civil y las protecciones para denunciantes.
“Los supervisores de las agencias reportan gran dificultad para destituir a empleados por bajo rendimiento o mala conducta.
La nueva categoría permitirá a las agencias destituir rápidamente a empleados de puestos críticos que incurran en mala conducta, tengan un rendimiento deficiente u obstruyan el proceso democrático al subvertir intencionalmente las directivas presidenciales”, indicó la admiración federal a través de un comunicado.
Al respecto, Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal (OPM), confirmó que los empleados afectados sólo serán quienes se rehúsan a cumplir con sus tareas de manera adecuada con el objetivo de afectar al gobierno.
“No se trata de las opiniones o ideas de las personas. Se trata de si se niegan a cumplir con sus deberes en nombre del pueblo estadounidense, de acuerdo con los objetivos de esta administración.
El único impacto que tiene la política/carrera es si su desacuerdo los lleva a intentar frustrar o socavar activamente la ejecución de esas prioridades; entonces ese es el comportamiento que queremos declarar a la gente que no es aceptable”, expuso.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), emitió un comunicado a través del cual condenada la reclasificación de empleados que se pretende poner en marcha.
“Esta norma es un ataque directo a un servicio civil profesional, no partidista y basado en el mérito y a los servicios gubernamentales de los que el pueblo estadounidense depende todos los días.
Están rebautizando a los funcionarios públicos de carrera como empleados ‘políticos’, silenciando a los denunciantes y reemplazando a profesionales competentes con lacayos políticos sin ninguna protección neutral e independiente contra la politización y el abuso arbitrario de poder”, indica parte del documento.
Cabe señalar que, sobre la recta del final de su primer mandato, Donald Trump intentó implementar una medida similar a la cual llamó Schedule F.
