Donald Trump modificó una norma que le facilitará despedir a 50,000 empleados federales

El presidente Donald Trump concluyó la modificación de una norma que le permitirá al gobierno despedir a 50,000 empleados de carrera al considerarlos un obstáculo para sus políticas.

A través del establecimiento de nueva categoría denominada Política de programación/Carrera, los empleados de gobierno podrán ser reclasificados eliminando así muchas garantías del servicio civil y las protecciones para denunciantes.

“Los supervisores de las agencias reportan gran dificultad para destituir a empleados por bajo rendimiento o mala conducta.

La nueva categoría permitirá a las agencias destituir rápidamente a empleados de puestos críticos que incurran en mala conducta, tengan un rendimiento deficiente u obstruyan el proceso democrático al subvertir intencionalmente las directivas presidenciales”, indicó la admiración federal a través de un comunicado.

Al respecto, Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal (OPM), confirmó que los empleados afectados sólo serán quienes se rehúsan a cumplir con sus tareas de manera adecuada con el objetivo de afectar al gobierno.

“No se trata de las opiniones o ideas de las personas. Se trata de si se niegan a cumplir con sus deberes en nombre del pueblo estadounidense, de acuerdo con los objetivos de esta administración.

El único impacto que tiene la política/carrera es si su desacuerdo los lleva a intentar frustrar o socavar activamente la ejecución de esas prioridades; entonces ese es el comportamiento que queremos declarar a la gente que no es aceptable”, expuso.

Donald Trump pretende llevar acabo una depuración de empleados al servicio del gobierno. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), emitió un comunicado a través del cual condenada la reclasificación de empleados que se pretende poner en marcha.

“Esta norma es un ataque directo a un servicio civil profesional, no partidista y basado en el mérito y a los servicios gubernamentales de los que el pueblo estadounidense depende todos los días.

Están rebautizando a los funcionarios públicos de carrera como empleados ‘políticos’, silenciando a los denunciantes y reemplazando a profesionales competentes con lacayos políticos sin ninguna protección neutral e independiente contra la politización y el abuso arbitrario de poder”, indica parte del documento.

Cabe señalar que, sobre la recta del final de su primer mandato, Donald Trump intentó implementar una medida similar a la cual llamó Schedule F.

