Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Leo, este viernes 06 de febrero y te lo digo como señora que ya vivió, ya lloró y ya aprendió: el alcohol no es agüita bendita, así que si últimamente andas muy de copita en copita, bájale tantito porque luego terminas diciendo “te amo” a quien ni te cae bien, o peor, aflojando cariño donde no se debe. Y tú no estás para andar regalando tu energía a cualquiera que se te atraviese nomás porque traes el corazón medio sensible.
El karma anda bien trabajador, mijo, así que quien te la hizo, te la va a pagar. No porque tú busques venganza, sino porque la vida solita acomoda las cosas. Esa persona que te engañó o te traicionó va a terminar probando de su propio chocolate, así que tú mejor respira, suelta y sigue brillando, que para eso naciste.
Este día se te recomienda buscar paz, momentos tranquilos, un cafecito, una plática bonita o algo que te recuerde que la felicidad no siempre es eterna, pero sí llega en pedacitos, como cuando encuentras un billete en el pantalón viejo. Agradece esos ratitos, porque ahí está la magia.
Ojo, porque alguien del pasado, muy probablemente Piscis o Capricornio, te anda pensando más de lo que tú crees. Esa persona trae ganas de saber de ti, de volver a acercarse, y puede que ahora sí las cosas estén más maduras que antes. Pero no te me emociones de golpe, primero observa si viene con buenas intenciones o nomás a mover el avispero.
Si tienes pareja, prepárate porque viene una racha de amor, pasión y hasta ganas de reconciliarse como Dios manda. Si ha habido distancia o frialdad, este es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Hablen claro: ¿qué quieren?, ¿a dónde van?, ¿qué están construyendo? Porque una relación sin rumbo es como ir al súper con hambre: terminas agarrando puras tonterías. No te calles lo que sientes, pero tampoco explotes nomás por orgullo. Leo, tú eres fuego, sí, pero también puedes aprender a ser luz sin quemar.
Consejo de señora: no mendigues amor, no ruegues atención y no te conformes con migajas. Tú eres un banquete completo, así que quien quiera estar contigo, que se siente bien y que valore.
Número de la suerte: 11 y 27
Color del día: Dorado intenso
VIRGO
Virgo, hoy viernes 06 de febrero del 2026 te lo digo como señora que ya aprendió que el amor llega cuando menos se busca: un amor a distancia podría moverte mucho los sentimientos tengas o no una relación. Hay alguien que te piensa, que te extraña y que aunque esté lejos, te trae en la cabeza como canción pegajosa. No lo ignores, porque el destino anda trabajando en silencio.
Una persona del signo de Acuario o Escorpión podría ser tu verdadera felicidad. Y no es cuento, Virgo, porque tú necesitas a alguien que te rete, que te sacuda la rutina y que te haga sentir mariposas aunque jures que ya no crees en eso. Dentro de poco la vida podría reunirlos, así que no bajes la guardia.
Déjate de tonterías y lamentaciones. Lo que fue, ya fue, y lo que pasó, ya pasó. No sigas viviendo en el “hubiera” porque ahí no florece nada. Concentra tu energía en mejorar aspectos de tu vida que lejos de beneficiarte solo te han dañado la existencia. Tú sabes perfectamente qué te pesa, qué te lastima y qué te quita paz… entonces ¿por qué sigues ahí?
El día en que sanes heridas y rencores del pasado estarás listo o lista para volver a comenzar en el amor y en tu propia vida. Virgo, tú eres bien duro contigo mismo, te exiges demasiado y luego te castigas cuando no sale perfecto. Aprende a perdonarte, porque nadie crece desde la culpa.
Si tienes una relación, ten cuidado con lo que exiges, porque te podrían exigir lo mismo o más. A veces quieres que la otra persona te lea la mente, te entienda sin hablar, pero ni tú mismo te entiendes a veces. Una discusión por celos o malentendidos podría presentarse, así que mejor habla claro antes de armar novelas.
Cuídate de la monotonía y el estrés, porque podrían arruinar tu relación o tu ánimo. Tú te metes tanto en tus pensamientos que luego te desconectas de lo bonito. Aprende a disfrutar sin analizar todo.
Vienen cambios en tu maduración. Vas a entender por qué en el pasado muchas cosas no funcionaron y sabrás aceptarlas sin llorar tanto. No todo era para ti, no todo era destino, a veces solo era lección.
No bajes la guardia, porque estás en un ciclo donde todo lo que hagas por lograr tus metas será un éxito. Se abren puertas laborales, oportunidades de crecimiento y hasta dinerito extra si sabes moverte con inteligencia.
Consejo de señora: no te cierres, Virgo. A veces te haces el fuerte, pero por dentro solo quieres que alguien te abrace bonito y te diga “todo va a estar bien”. Pues aquí va: todo va a estar bien, pero tienes que poner de tu parte.
Número de la suerte: 16 y 31
Color del día: Verde oliva
LIBRA
Libra, este viernes 06 de febrero te lo digo como señora de antes que ya vio muchas novelas en la vida: abre bien los ojos porque una amistad anda sintiendo cosas por ti. Sí, así como lo oyes, alguien que siempre ha estado cerquita, de esos que te escuchan y te aguantan, podría estar enamorándose en silencio. No te vayas solo por la apariencia o por lo que digan los demás, mejor date la oportunidad de conocer a esa persona por dentro, porque podrías llevarte una sorpresa bien bonita. Eso sí, cuida a tu gente, porque se visualiza que un familiar o una amistad podría presentar algún malestar o enfermedad leve en fechas próximas. No es para asustarte, pero sí para que estés al pendiente, porque luego uno anda preocupado por amores y se le olvida lo importante.
En el amor vienen cambios fuertes: sentimientos que ya estaban medio apagados comenzarán a morir solitos, como velita al final, y nuevas aventuras se asoman. Y no te hagas, porque también se ve la posibilidad de un encamamiento con una amistad, de esos que empiezan con “vamos a platicar” y terminan con “¿te quedas o qué?”. Nomás acuérdate que una cosa es la emoción y otra el compromiso, no vayas a revolver la cobija con alguien que luego te salga con que “solo era un desliz”.
En lo laboral, te llega propuesta de negocio o trabajo nuevo. Analiza bien los pros y los contras, porque ahí podría estar la clave para mejorar tus ingresos. No le tengas miedo a lo nuevo, Libra, que tú naciste para cosas grandes, no para quedarte donde nomás te pagan con promesas. Ya no sigas esperando a quien solo te llena de palabras bonitas, pero con hechos deja mucho que desear. El que quiere, demuestra, y el que no, inventa excusas. Punto.
Se comenzará a planear un viaje que vas a disfrutar al máximo, como cuando una se va a despejar la mente y regresa hasta más guapa. También se visualiza un embarazo dentro de la familia y cambios laborales que podrían dejarte grandes ganancias.
Consejo de señora: deja de ser tan terco o terca. A veces defiendes tus decisiones a capa y espada aunque no tengas la razón, y por eso se arman discusiones innecesarias. Aprende a escuchar más.
Si tienes pareja, pon atención, porque a veces siente que no cuenta con tu apoyo y se puede cansar. No es regaño, es aviso.
Número de la suerte: 06 y 33
Color del día: Rosa pastel
ESCORPIÓN
Escorpión, este viernes te lo digo como señora que ya aprendió a la mala: el amor es confuso y la costumbre suele aparecer cuando pasa la emoción del principio. Al inicio todo es fuego, besos y promesas, pero después de un tiempo se empieza a ver quién de verdad se queda y quién nomás andaba de paseo.
No temas a lo que la vida te está poniendo enfrente. A veces te da miedo abrir el corazón porque has vivido decepciones, pero tampoco puedes vivir encerrado en tu coraza. Eso sí, deja de darle atole con el dedo a quien te interesa. Si andas jugando con dos cartas o escondiendo cosas, tarde o temprano se nota, y cuando te descubran, todo se lo llevará el chorizo. Aprende a soltar y dejar ir. No permitas que la persona que esté a tu lado esté a la fuerza, porque un bulto de adorno no te sirve ni para presumir ni para andar incomodando a su madre. El amor no se mendiga, se comparte, y si alguien no quiere estar, la puerta está bien grande.
Muchas veces te has equivocado al elegir a la persona para tu vida, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas. Ponte las pilas, levanta la cara y visualiza una mejor manera de vivir. Recuerda que en la medida que luches por lo que quieres, es como lo conseguirás. Nadie va a venir a rescatarte, tú solito tienes que decidir qué mereces. Se visualiza que una amistad, o incluso un amigo o amiga de alguien cercano, comenzará a rondarte. Le interesas, te mira con ganas y quiere algo serio contigo. Date la oportunidad de conocer a esa persona, al fin no pierdes nada. A veces el amor llega donde menos lo esperas, como cuando una va por tortillas y termina encontrando destino.
Eso sí, no te cierres por orgullo. Escorpión suele ser intenso, y cuando siente, siente de verdad, pero también cuando se enoja, quema todo. Aprende a controlar esos impulsos, porque no todos te van a traicionar, aunque tu mente a veces piense lo peor. En el terreno sentimental, recuerda que comer lo mismo diario cansa. Si tu relación se siente monótona, innoven, hablen, rían, busquen nuevas formas de reconectarse. Y si de plano ya no hay nada que rescatar, cierra ciclos sin miedo, porque aferrarte a lo muerto solo te quita tiempo.
Este día también trae claridad: vas a darte cuenta de quién está por amor y quién está por costumbre. No te conformes con migajas, tú mereces intensidad bonita, no drama eterno.
Consejo de señora: no juegues con sentimientos ajenos, porque lo que haces regresa. Mejor sé claro, sé directo y ama con honestidad.
Número de la suerte: 14 y 29
Color del día: Rojo vino
PISCIS
Piscis, este viernes no permitas que la gente te vea derrotado o derrotada, porque luego se aprovechan y hacen de tu vida un papalote, te traen pa’rriba y pa’bajo como si no tuvieras voluntad. Tú eres más fuerte de lo que crees, aunque a veces te hagas chiquito por dentro. Se vienen cambios en tu estado de ánimo, pero no te asustes, porque esos cambios no son para hundirte, son para que madures. La vida te va a sonreír cuando menos lo esperes, y una noticia que está por llegar podría alegrarte el día, de esas que te sacan una sonrisa aunque traigas el alma medio cansada.
No temas a nuevas oportunidades, porque el amor podría tocar tu puerta más pronto de lo que imaginas. Pero ojo, no vayas a abrirle a cualquiera nomás porque traes necesidad de cariño. Una cosa es querer amor bonito y otra es conformarte con migajas por no saber estar solo. Piscis, a veces te encanta hacerte daño y flagelarte. Te me pones en modo mártir, queriendo vivir de rodillas, esperando que alguien venga a sacarte del pozo, pero tú tampoco mueves un dedo por ti. Ayudas a todo mundo, das consejos, prestas el hombro, pero cuando se trata de ti, te abandonas. Y no, mi cielo, así no se puede.
Este día es para que aprendas a priorizarte. Nadie va a venir a salvarte si tú no decides levantarte primero. La vida no es injusta contigo, tú a veces eres injusto contigo mismo. Si tienes una relación, trata de ser más comprensivo o comprensiva con tu pareja. No te exaltes por cualquier cosa, no armes tormentas en un vaso de agua. Aprende a escuchar, porque muchas veces tu pareja no necesita que le critiques ni que le reclames, solo quiere que le pongas atención, que estés presente, que la mires con cariño y no con juicio.
Las soluciones a tus problemas están en la manera en que actúes de hoy en adelante. Ya deja de repetir patrones, ya deja de caer con la misma piedra solo porque te da miedo soltar lo conocido. No brindes segundas oportunidades a quien ya te vio la cara, porque luego te vuelven a agarrar de su menso o mensa una y otra vez. Consejo de señora: aprende a decir “no”, aprende a poner límites, aprende a quererte aunque estés roto. Porque cuando tú te eliges, la vida empieza a acomodarse.
Este viernes trae claridad, cierre de ciclos y la oportunidad de empezar de nuevo con más dignidad. No te escondas, no te hagas menos. Tú eres magia, pero también necesitas carácter.
Número de la suerte: 09 y 24
Color del día: Azul cielo
ACUARIO
Acuario, te lo digo como señora que ya aprendió que la vida no regala nada: tu fuerza de voluntad hace milagros. Tú no estás donde estás por suerte, estás porque le has trabajado, porque te has caído y te has levantado, porque cuando todos dudaban, tú seguías. Así que no te minimices ni te hagas menos, que lo que has logrado tiene mérito. En estos días la relación con una persona de tu pasado, a quien le habías guardado rencor, podría mejorar mucho. La vida te va a poner la oportunidad de cerrar heridas, de perdonar, de soltar. No porque esa persona merezca siempre tu perdón, sino porque tú mereces paz. Perdona, olvida y sigue tu camino, que cargar corajes envejece más que el sol.
Eres de los signos más fuertes, pero también cuando te traicionan sueles irte al pozo y no hay quien te saque. Te encierras, te deprimes, te haces el duro por fuera, pero por dentro te duele hasta el alma. Aprende a levantarte solo, a darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser fuerte y lograr lo que te propongas. Este viernes viene con una lección importante: deja de dar ayuda a quien solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú requieres compañía ni las moscas se acercan. No seas el salvavidas de gente que ni siquiera te da un vaso de agua cuando tú te estás ahogando. Ayudar está bien, pero no a costa de tu paz.
No temas a salir de casa y conocer nuevas personas. Hay muchas posibilidades de que lleguen seres maravillosos, gente que sí sume, que sí valore, que sí se quede. A veces te aferras a lo viejo por costumbre, pero el universo quiere traerte algo mejor, nomás que tú sigues mirando hacia atrás. Si ya no sabes qué hacer con esa situación que te quita el sueño, acércate a personas que puedan brindarte un buen consejo. No siempre puedes con todo solo, y pedir ayuda no te hace débil, te hace inteligente. A veces estás tan aturdido o aturdida que no piensas en frío y terminas exagerando problemas que tienen solución.
No es que la vida te friegue o quiera arruinarte. Es que muchas cosas que hoy te pasan son consecuencia de cómo actuaste en el pasado. Y no es castigo, es aprendizaje. Hoy tienes la oportunidad de cambiar, de hacerlo diferente, de tomar decisiones con más madurez. En el amor, no te cierres. Hay alguien que te observa, que te admira, pero tú te haces el indiferente por miedo a volver a sufrir. Recuerda: no todos son iguales, pero tampoco te avientes con los ojos cerrados. Ve despacio, pero ve.
Consejo de señora: no te abandones por nadie, no te pongas al último. Tú eres prioridad.
Número de la suerte: 13 y 30
Color del día: Turquesa
CAPRICORNIO
Capricornio, este viernes viene un evento o situación donde podrías reencontrarte con alguien de antes. No temas, no te escondas ni te hagas chiquito. Míralo de frente, con la cabeza en alto, porque tú ya no eres el mismo de antes, ahora eres más fuerte, más sabio y más difícil de engañar. En el amor hay tensión, como cuando se siente el aire pesado antes de la tormenta. Necesitas poner en claro qué es lo que quieres y hacia dónde vas. No puedes seguir en relaciones a medias, en dudas eternas o en “a ver qué pasa”, porque el tiempo no se regresa. O construyes algo real o te sales de ahí, así de sencillo.
Se visualiza un viaje y posibilidades de reencuentro con familiares. Ese movimiento te va a servir para acomodar emociones, para respirar, para recordar que la vida no es solo trabajo y preocupaciones. A veces te cargas el mundo en la espalda como si fueras burro de carga, y no, mi cielo, también mereces descanso. Aguas con las mentiras que salgan de tu boca, porque podrían convertirse en bomba de tiempo. A veces por querer evitar un problema dices medias verdades o callas cosas importantes, pero eso luego explota y daña a quienes de verdad valen la pena. Mejor habla claro, aunque incomode, porque la verdad siempre pesa menos que la culpa.
Mucha suerte en juegos de azar y en cuestiones del corazón. Si estás pasando por momentos complicados con tu familia, este es el momento de arreglar, de acercarte, de sanar. No todo se resuelve con orgullo, a veces se resuelve con un abrazo y con humildad. En la medida en que te alejes de personas para quienes tú eres invisible, en esa misma medida empezarás a sanar heridas viejas y a valorarte como ser individual. Ya deja de rogar atención, ya deja de esperar migajas. El que te quiere, te busca, y el que no, que se vaya a hacer ruido a otro lado.
Ten cuidado con quién confías tus secretos, porque hay gente que escucha con cara de amigo y luego suelta la lengua bien feo. No todo mundo merece saber tu vida, Capricornio, guarda tus planes hasta que estén hechos. La vida comenzará a ponerte pruebas más duras para que reacciones y te des cuenta de lo que te rodea. No desperdicies tu tiempo con alguien que no está dispuesto a darte amor ni presencia. El amor no es ausencia, no es excusa, no es pretexto.
Consejo de señora: quiérete más, pon límites y aprende a decir “hasta aquí”. Porque cuando tú te respetas, el mundo te respeta.
Número de la suerte: 08 y 21
Color del día: Gris plata
SAGITARIO
Sagitario, este viernes nobleza, bondad, sencillez y humildad son de las cosas que más te definen. Tú eres un ser de luz, de esos que dan sin esperar, que ayudan aunque estén cansados, que siempre buscan ver lo bueno. Pero también te voy a decir algo con cariño: la vida ha sido buena contigo y a veces no lo agradeces como deberías. Aprende a valorar cada momento, porque el tiempo se va volando y luego uno se da cuenta de que se preocupó por tonterías. No confundas tus sentimientos, no te entregues por impulso, pero tampoco vivas con miedo. Entrégate con el corazón, sí, pero con los ojos abiertos, porque no a todos se les puede llamar amigos.
Recuerda que amigos son pocos, y los demás son conocidos con ganas de chisme. Quédate solo con quienes valoran tu presencia, no con quienes solo aparecen cuando les conviene o cuando necesitan algo. Si tienes una relación, se visualizan posibilidades de enfrentamientos por malentendidos, chismes y cuestiones familiares. No caigas en provocaciones, porque a veces la gente mete cizaña nomás por deporte. Habla con tu pareja, aclara, pregunta, no supongas. Las suposiciones son veneno lento.
A la china con la gente prepotente y creída. Déjalos vivir en su nube, porque tarde o temprano la vida los baja de un jalón. No sigas alimentando egos tontos ni ayudando a quien solo te brinda dolores de cabeza. Tú no estás para ser psicólogo de personas que ni se quieren componer. Manda lejos a quien no te acepte como eres. No viniste a este mundo a complacer a nadie, viniste a vivir, a disfrutar, a ser feliz. Y sí, eres un ser de cuidado, porque quien te la hace, te la paga, y con intereses. No porque seas malo, sino porque ya aprendiste a no dejarte.
Este viernes trae también una debilidad especial por una persona de signo de agua: Piscis, Cáncer o Acuario. Alguien así podría enseñarte grandes cosas y despertar virtudes que ni sabías que tenías. Puede ser amor, puede ser amistad, pero viene como lección bonita. Eso sí, no te aceleres. Sagitario a veces se emociona rápido, promete rápido y luego se arrepiente. Ve despacio, disfruta el proceso, deja que las cosas maduren.
Consejo de señora: cuida tu energía. No te desgastes en pleitos inútiles, no te metas donde no te llaman y no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Tú tienes un destino grande, pero necesitas enfocarte.
Número de la suerte: 05 y 19
Color del día: Naranja brillante
ARIES
Aries, no arruines lo que tienes por ir tras algo que no sirve o no te deja nada de provecho. A veces te gana la emoción, la curiosidad o las ganas de sentir algo nuevo, pero no todo lo que brilla es oro, mijo, y luego terminas perdiendo por andar buscando lo que ni te convenía. Si tienes una relación, ten cuidado con amistades de tu pareja, porque podría surgir un enfrentamiento entre ustedes. No porque haya traición necesariamente, sino porque a veces hay gente metiche que no soporta ver a otros felices. No discutas por situaciones tontas, no exijas más de lo que ofreces y no busques pleito nomás por sentir que tienes el control. El amor no es ring de box, es equipo.
Valórate y ámate más. Ya deja de mendigar cariño o amor por alguien que no tiene la mínima intención de tenerte a su lado. Aries, tú eres fuego, eres fuerza, eres pasión, no estás para andar rogando atención como si fueras opción de ratos. El que te quiere, te cuida. El que no, que se vaya con su indecisión a otro lado. Ten mucho cuidado a quién le das entrada en tu vida, porque está por llegar una persona muy traicionera, mala leche y chismosa que podría causarte un problema grande. De esas que sonríen bonito pero traen veneno en la lengua. Sé más desconfiado o desconfiada, no cuentes tus planes, no digas de más, porque no todo mundo celebra tus logros, algunos nomás están esperando el momento para hablar.
No tengas miedo de enfrentar al mundo e ir tras tus sueños. Este día trae energía para que te levantes con más decisión. No te quedes esperando a que todo se acomode solo, porque tú naciste para mover montañas, no para sentarte a ver pasar la vida. Una amistad podría estar pasando por un mal momento debido a la culminación de una relación. Sé apoyo, pero no cargues con problemas ajenos como si fueran tuyos. Acompaña, escucha, pero no te hundas con ellos.
También se ve que vas a arreglar documentos o un trámite en esta semana. Pon atención, porque Aries a veces firma sin leer por desesperación. Pela bien el ojo con lo que firmas, revisa dos veces, pregunta si es necesario, porque un error podría salir caro. Consejo de señora: controla tu carácter. No todo se resuelve gritando o imponiéndote. A veces se gana más con calma y con inteligencia.
Este viernes es para que cierres puertas que ya no sirven, cuides tu entorno y te enfoques en lo que realmente quieres. No te distraigas con chismes ni con gente tóxica.
Número de la suerte: 10 y 26
Color del día: Rojo intenso
TAURO
Tauro, es momento de que creas más en ti y en tu capacidad de lograr tus objetivos. Quizás no has conseguido lo que esperabas, pero viene una racha totalmente distinta en la cual las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana para tu bienestar. No pierdas la fe, porque cuando el universo decide abrirte caminos, lo hace en grande.
Aprende a valorar más a quien está contigo en cada momento, no solo cuando necesita algo. A veces das demasiado a personas que no saben ni agradecer, y luego terminas sintiéndote usado o usada. No confundas tus sentimientos y deja bien en claro qué es lo que quieres y qué es lo que buscas de la vida. No sigas caminando sin rumbo, Tauro, porque tú mereces estabilidad, pero también mereces emoción bonita.
Ya no confíes en quien solo te da dolores de cabeza o te pone de malas. Hay gente que llega nomás a desacomodarte la paz, a llenarte de dudas, a traerte drama gratuito. Y tú no estás para eso, tú estás para construir, para crecer, para vivir tranquilo. Se visualiza un reencuentro con un amor del pasado, pero no te me emociones de más. Ese encuentro te servirá para darte cuenta de que ya no sientes lo mismo. A veces uno cree que extraña a alguien, pero en realidad extraña la idea, el recuerdo, lo que pudo haber sido. Y cuando lo ves de nuevo, dices: “¿en serio yo lloré por esto?”. Así pasa.
Tauro, tu carácter es bien cambiante. Unos días eres pura bondad y amor, y otros días no te aguanta ni tu santa madre. Y no es que seas malo, es que te guardas muchas cosas, te callas, te tragas emociones y luego explotas. Aprende a hablar antes de reventar, porque no todos saben lo que traes dentro. Tus depresiones muchas veces vienen de sentirte solo o sola. Buscas saber que existe alguien ahí para ti, que te abrace, que te apoye, que te haga sentir importante. Pero consejo de señora: no pongas tu felicidad en manos ajenas. Primero aprende a estar bien contigo, porque si no, cualquier persona te mueve el piso.
Este viernes es para que te enfoques en ti, en tus planes, en tus metas. Deja de compararte, deja de pensar que vas tarde. Cada quien florece a su tiempo. Tú eres como árbol fuerte: tardas, pero cuando creces, nadie te tumba. En el amor, no te conformes con migajas. Tú mereces a alguien que te elija completo, no a ratos. Si estás en pareja, cuida la rutina, porque Tauro ama lo estable, pero también necesita chispa. No dejes que todo se vuelva costumbre sin detalles.
Consejo de señora: aprende a decir “no”, aprende a poner límites y a no cargar problemas que no son tuyos. Tu paz vale oro.
Número de la suerte: 07 y 22
Color del día: Verde esmeralda
GÉMINIS
Géminis, ya es momento de hacer corte de personal en tu existencia y mandar bien lejos a toda esa gente que solo estorba, chupa energía y nomás anda de metiche. No puedes seguir cargando amistades falsas como si fueran familia, porque al final quien termina drenado eres tú.
Se visualiza un amor de una noche que podría meterte en problemas. Sí, de esos encuentros que empiezan con risas y terminan con arrepentimientos. Llévate las cosas con calma, porque luego por andar de impulso cometes errores que después te pesan. No todo lo que se siente rico en el momento conviene para la vida. En cuestiones de amor andarás algo salitre, como con desconfianza, porque no te ha ido muy bien últimamente. Las oportunidades que has tenido te han salido de cascos ligeros, gente que promete mucho pero no sostiene nada. Y tú ya no estás para juegos, Géminis, tú quieres algo real aunque te hagas el que no.
Recuerda algo importante: siempre que busques, encontrarás, y siempre que te lo propongas, lo vas a lograr. Pero también ten presente que no habrá segundas oportunidades eternas. Si dejas pasar una buena, es difícil que regrese. Abre bien los ojos y no dejes ir lo que tienes a tu lado, porque tendrás competencia. Hay personas que te miran, te desean, te admiran, pero también hay quien anda queriendo ocupar tu lugar.
En estos días te decepcionarás de una persona. Todo eso que te decían de él o ella resultará ser verdad. Y no es para que te deprimas, es para que aprendas. Deja de poner en altar a personas que no son santos y están lejos de serlo. Nadie es perfecto, pero hay quienes son puro cuento. Consejo de señora: aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero sin volverte paranoico. Simplemente no entregues tu corazón ni tus secretos tan rápido. Tú eres inteligente, úsalo a tu favor.
Este viernes trae también claridad mental. Vas a empezar a ver quién suma y quién resta. Y cuando tú decides cortar lo que no sirve, la vida se acomoda solita. En lo laboral y económico, vienen oportunidades, pero necesitas enfocarte. No estés brincando de idea en idea sin concretar nada, porque Géminis tiene talento, pero a veces se dispersa. Si te enfocas, nadie te para. En el amor, alguien podría aparecer con intenciones más serias, pero primero debes sanar tus decepciones. No puedes entrar a algo nuevo con heridas viejas abiertas, porque luego terminas lastimando o lastimándote.
Consejo final: no te conformes con migajas, no te vendas barato y no sigas dando tu mejor versión a quien solo te da excusas.
Número de la suerte: 12 y 28
Color del día: Amarillo brillante
CÁNCER
Cáncer, aguas con tu manera de actuar con tu familia, porque podría darse una pelea sin sentido. A veces te tomas todo muy personal, te llenas de emociones y explotas cuando ya no puedes más. Aprende a respirar antes de contestar, porque una palabra dicha con coraje puede dejar cicatriz. Basta de seguir aguantando gente tonta. Tu nobleza y tu buen corazón no deben permitir que hagan de tu vida un papalote. Tú eres de los que dan mucho, de los que se preocupan, de los que se parten en dos por los demás, pero también eres de los que se guardan todo hasta que revientan. Y cuando te llenan el buche, te transformas en el mismísimo demonio recién salido del quinto averno. Así que mejor pon límites antes de llegar a ese punto.
Siempre quieres una vida placentera, llena de comodidades, y no tiene nada de malo. A veces las personas se asustan de lo materialista que puedes llegar a ser, pero no es tu culpa disfrutar lo bueno. A ti te gustan los placeres, lo caro, lo bonito, porque trabajas duro y sabes lo que cuesta. Odias vivir en la miseria y siempre buscarás la manera de tener más y más. Eso no es ambición mala, es querer estabilidad. En el amor, un signo de agua podría ser lo que necesitas para encontrar paz y tenacidad. Piscis, Escorpión o incluso Acuario podrían mover tu corazón. Alguien que entienda tus emociones profundas, que no te juzgue, que te abrace bonito. Pero ojo, no te vayas a aferrar solo porque te sientes solo. El amor debe sumar, no convertirse en salvavidas.
Se visualiza un evento social, una salida al cine o una cena con amistades. Te la vas a pasar genial, porque también necesitas divertirte, salir de tu cueva, reírte un rato. Cáncer a veces se encierra demasiado en su mundo, y luego se siente abandonado, cuando en realidad él solito se apartó. Noticias de tierras lejanas han de llegar cuando menos lo pienses. Puede ser un mensaje, una llamada o alguien que reaparece con información importante. Mantente atento, porque algo que parecía olvidado podría moverse de nuevo.
Ten cuidado con ir de prisa en tus sueños. Recuerda que todo tiene su tiempo y su espacio. No quieras correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Lo que es para ti llega, pero llega mejor cuando estás preparado.
Consejo de señora: no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Tú no puedes salvar a todo mundo, primero sálvate tú. Aprende a decir “no”, aprende a descansar, aprende a cuidar tu energía.
Este viernes es para que pongas orden en tu vida, en tus emociones y en tus relaciones. No te desgastes en pleitos inútiles. Mejor enfócate en lo que te hace crecer.
Número de la suerte: 04 y 18
Color del día: Blanco perla