Lynwood se declara Ciudad Santuario: tomó meses de convencimiento

Lynwood, California, con una población aproximadamente 88% latina, se declaró Ciudad Santuario. Después de meses de negociaciones y estiras y aflojas, los cinco miembros del Concejo, todos latinos, votaron de manera unánime a favor.

“Esta política municipal lo que hace es asegurar que los empleados de la ciudad tengan reglas claras sobre lo que no se puede cooperar con los agentes de migración; pero además enmienda la forma cómo contratamos”, dijo el concejal Juan Muñoz Guevara, quien durante siete meses trabajó para que se aprobará la ley Santuario en Lynwood.

Explicó que esto quiere decir que no vamos a contratar a ninguna compañía que haga negocios con el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas).

“Si nos mienten y no divulgan esta información, la Ciudad de Lynwood podrá terminar esos contratos en cualquier momento”.

Añadió que diferentes organizaciones formaron una coalición con sindicatos de maestros, trabajadores de salud, diferentes personas y grupos para empujar a los concejales a aprobar esta medida.

Los cinco concejales Gabriela Camacho, actual alcaldesa de Lynwood, Lorraine Ávila, Luis Gerardo Cuellar, Rita Soto y Juan Muñoz votaron a favor.

“La responsabilidad de la ciudad es brindar servicios, proteger los impuestos y usarlos responsablemente”, dijo el concejal Muñoz.

Señaló que Lynwood es principalmente una ciudad latina e inmigrante, y su gente no quiere que sus impuestos sirvan para apoyar a una agencia federal que aterroriza a su población, e interfiere en sus vidas.

“Nuestros residentes, algunos inmigrantes y otros de origen inmigrante, quieren que el dinero de sus impuestos trabaje para generar servicios y que no se usen de manera irresponsable en agencias que fomentan el miedo”.

Las prohibiciones contenidas en la Ley Santuario de Lynwood son:

Prohíbe utilizar los recursos de la ciudad o del condado para la aplicación de las leyes de inmigración.

Limita el acceso a las autoridades de inmigración a las zonas no públicas propiedad de la ciudad.

Limita la solicitud, recopilación y divulgación de información confidencial de los residentes.

Grupo de residentes de Lynwood, California que empujaron para que esta ciudad se convierta en Santuario para los inmigrantes. Crédito: Carlos Amador | Cortesía

Unidos en Lynwood

Ana Méndez, creadora junto con otros cuatro residentes de la plataforma @UnidosenLynwood, y quien ha vivido en los últimos 20 años en Lynwood, dijo que la Migra ha estado como diez veces en la ciudad entre el 2025 y lo que va del 2026.

“Nuestros familiares han estado en peligro, y los funcionarios elegidos deben hacer algo para proteger a la comunidad; no pueden decir que no pueden hacer mucho, y que el gobierno federal es más poderoso que nosotros porque siempre se puede”, dijo.

Comentó que muchas veces los funcionarios electos dicen que quieren hacer algo pero no hacen nada o dicen una cosa y hacen lo contrario; por eso aprobar la Ciudad Santuario, los ha hecho sentir escuchados y protegidos.

“Al declararse Santuario, sabemos que no van a compartir información con la Migra y no van a usar edificios, oficinas ni recursos para ayudarles”.

La organizadora dijo que la comunidad quería esa protección de Ciudad Santuario; y haberla obtenido, los hace sentir afortunados.

“Los miembros del Concilio han demostrado con acciones y no solo con palabras que están de nuestro lado”.

Y agregó que este paso es muy importante porque hay mucho miedo en Lynwood.

“Hemos visto como la Migra está agarrando a personas que por ejemplo esperan el autobús. La comunidad está con mucho temor, no quieren salir a trabajar o recoger despensas. Los estudiantes están frustrados porque muchos padres no tienen documentos”.

Debido a que son una comunidad pequeña, la palabra corre rápido, cuando alguien fue detenido, y el miedo se propaga.

“Aunque no los conozcamos, nos duele, porque se trata de nuestro vecino al que se llevaron; y nos preocupa el dolor de ver a las familias separadas. La mayoría de la gente tiene este tipo de sentimientos. Nosotros nos podemos en sus zapatos, y por eso luchamos por la Ciudad Santuario en Lynwood”.

Lynwood tiene entre 63,596 y 65,291 habitantes, y se extiende en 4.83 millas cuadradas.

Los concejales de la ciudad de Lynwood aprueban ser un Santuario parea que sus servicios puedan ser utilizados sin temor. Crédito: Carlos Amador | Cortesía

Una labor de convencimiento

El activista Carlos Amador del Centro de Trabajadores Carwasheros CLEAN, dijo que comenzaron a tener conversaciones con los concejales desde julio, y realizaron juntas con la mayoría de ellos para crearles conciencia y convencerlos de la importancia de declararse Santuario.

“Inicialmente el tema se iba a agendar para noviembre, y luego vino el cambio de alcalde, se retrasó, pero la nueva alcaldesa Gabriela Camacho se comprometió a ponerlo en la agenda; lo hizo y lo logramos el miércoles 3 de febrero”, dijo.

Sostuvo que la Coalición Santuario ha ido de ciudad en ciudad en el condado de Los Ángeles para lograr fortalecer las protecciones para la comunidad inmigrante.

“En el caso de Lynwood hicimos el esfuerzo para educar a los concejales y a la misma comunidad. No es que se opusieran, pero tenían dudas y preguntas. Estamos orgullosos de haberles aclarado que este tipo de leyes locales son legítimas”.

Dijo que a algunos concejales les preocupa las posibles represalias del gobierno federal al hacerse Ciudad Santuario en relación a que les pudiera cortar el financiamiento federal.

“Les hicimos ver que en el pasado ha habido retos legales contra las ciudades Santuario, pero han ganado y salido muy bien en esas batallas. Así que no había nada que temer. Ellos como concejales están en su derecho de proteger a su población”.

Enfatizó que esta acción se necesita porque desde el verano pasado se ha intensificado la presencia de migración en Lynwood.

“Hemos tenido redadas por todo el condado de Los Ángeles, y Lynwood no ha sido la excepción. Han sido impactados; y por eso, se necesita protección y educación”.

Amador observó que un punto clave de la ordenanza de Lynwood es que es que a diferencia de otras, esta incluye un punto muy importante, que obliga a no contratar a compañías que colaboran con el ICE.

“Es una moción que ayuda a poner límites”.

Residentes de Lynwood, California lograron que su ciudad fuera declarada Ciudad Santuario. Crédito: California Immigrant Policy Center CIPC | Cortesía

Ciudades Santuario

La Coalición Santuario Los Ángeles luchó y consiguió que Los Ángeles, Burbank, Huntington Park y ahora Lynwood se declararan ciudades santuario.

En la primera administración de Trump, ciudades como Long Beach y Pasadena se convirtieron en Santuario.

De 88 ciudades que forman el condado de Los Ángeles, en menos del 10% se han aprobado leyes que las convierten en santuario para los inmigrantes, y que básicamente niegan el acceso de ICE a información, recursos y propiedades municipales, dijo Amador.

El 19 de noviembre de 2024, el Concejo de Los Ángeles votó por unanimidad para establecer formalmente la ciudad como una Ciudad Santuario.

Esto significa que prohíbe el uso de recursos, propiedades o personal de la ciudad para la aplicación de las leyes federales de inmigración y la cooperación con los agentes federales de inmigración.

El 7 de julio de 2025, el Concejo Municipal de Huntington Park aprobó por unanimidad una ordenanza que la designa oficialmente como ciudad santuario.

El 11 de febrero de 2025, el Concejo de Burbank adoptó una resolución que refuerza su compromiso como comunidad acogedora, segura e inclusiva, lo que establece que ningún empleado municipal podrá recopilar ni divulgar información relacionada con la inmigración, excepto cuando lo exija la ley.

San Fernando no se declaró como tal Ciudad Santuario, pero aprobaron la resolución San Fernando Seguro para proteger datos personales, el uso de las instalaciones municipales y dar más garantías a los inmigrantes.

West Hollywood se convirtió oficialmente en ciudad santuario el 25 de noviembre de 1985, cuando el Concejo Municipal adoptó una resolución para proteger a los inmigrantes que huían de la persecución.