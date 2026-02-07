window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Gastroenteritis vírica, una amenaza invernal: claves para combatirla

Este trastorno se caracteriza por la inflamación del estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos y fiebre

Dolor de estómago causado por gastroenteritis. Crédito: Art_Photo | Shutterstock

Por  Franklin Delgado

La gastroenteritis vírica afecta a diversos grupos de edad, siendo más grave en menores de cinco años y personas mayores. Este trastorno se caracteriza por la inflamación del estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos y fiebre.

Investigaciones realizadas por el laboratorio Cinfa, con sede en Navarra (España), destacan al norovirus como el principal agente causante, transmitiéndose a través de alimentos, líquidos y superficies contaminadas.

Los síntomas pueden aparecer incluso antes de que la persona infectada se dé cuenta.

Prevención y tratamientos

El doctor Julio Maset, médico de dicha entidad, remarca en nota de prensa sobre el tema, referida por EFE Salud, la importancia de la hidratación y la higiene para combatir la gastroenteritis. Se recomiendan sueros de rehidratación oral y evitar refrescos o bebidas isotónicas. La dieta debe consistir en alimentos suaves y es crucial no forzar la ingesta en los más pequeños.

Consejos prácticos, recomendaciones esenciales de Cinfa:

Rehidratación prioritaria: beber agua o soluciones de rehidratación.

Dieta gradual: retomar alimentos suaves según apetito.

Higiene de manos: lavado frecuente con agua y jabón.

Limpieza de alimentos: preparar y conservar alimentos de forma segura.

No a los antibióticos: evitar su uso en infecciones virales.

Evitar antidiarreicos: pueden agravar la situación.

Considerar probióticos: consulta médica recomendada.

Vigilancia de deshidratación: reconocer síntomas y buscar atención médica.

Consultar al médico: si los síntomas persisten más de tres días.

Cuidado con productos diuréticos: consultar al médico si se desarrollan diarrea.

Duración de los síntomas

Los síntomas de la gastroenteritis vírica suelen durar en promedio de 1 a 3 días en la mayoría de los casos, aunque pueden extenderse hasta 10 días en situaciones más prolongadas.

Duración típica.

  • La gastroenteritis vírica, causada por virus como el norovirus o rotavirus, provoca síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal que generalmente comienzan entre 12 y 48 horas tras la exposición.
  • En casos leves, mejoran en 1-3 días; los moderados en 4-5 días, y los graves (especialmente en niños o ancianos) hasta una semana o más.
  • Factores como la hidratación y la salud general influyen en la recuperación.

Variaciones por virus

  • Norovirus: 1-3 días en promedio.
  • Rotavirus: 3-8 días.

Tratamiento con probióticos

Los probióticos juegan un papel complementario en el tratamiento y recuperación de la gastroenteritis vírica, ayudando a reducir la duración y gravedad de la diarrea. Cepas específicas como Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii han mostrado eficacia en estudios clínicos.

Mecanismos de acción

  • Restauran el equilibrio de la microbiota intestinal alterada por la infección viral, compitiendo con patógenos, fortaleciendo la barrera mucosa y modulando la respuesta inmune.
  • Desplazan virus del intestino y aceleran la regeneración de la flora beneficiosa, especialmente en niños con rotavirus.

Evidencia en tratamiento

  • Revisiones como la de Cochrane (2020) confirman que acortan la diarrea en aproximadamente un día, con mayor beneficio en infecciones víricas agudas.
  • En pediatría, L. rhamnosus GG y S. boulardii reciben recomendaciones fuertes pese a evidencia de calidad baja.

Rol en recuperación

  • Post-infección, repueblan la microbiota, mejoran la digestión y previenen complicaciones como diarrea prolongada.
  • No reemplazan la rehidratación oral, principal tratamiento, y se aconseja consultar médico antes de usarlos.

