Gastroenteritis vírica, una amenaza invernal: claves para combatirla
Este trastorno se caracteriza por la inflamación del estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos y fiebre
La gastroenteritis vírica afecta a diversos grupos de edad, siendo más grave en menores de cinco años y personas mayores. Este trastorno se caracteriza por la inflamación del estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos y fiebre.
Investigaciones realizadas por el laboratorio Cinfa, con sede en Navarra (España), destacan al norovirus como el principal agente causante, transmitiéndose a través de alimentos, líquidos y superficies contaminadas.
Los síntomas pueden aparecer incluso antes de que la persona infectada se dé cuenta.
Prevención y tratamientos
El doctor Julio Maset, médico de dicha entidad, remarca en nota de prensa sobre el tema, referida por EFE Salud, la importancia de la hidratación y la higiene para combatir la gastroenteritis. Se recomiendan sueros de rehidratación oral y evitar refrescos o bebidas isotónicas. La dieta debe consistir en alimentos suaves y es crucial no forzar la ingesta en los más pequeños.
Consejos prácticos, recomendaciones esenciales de Cinfa:
Rehidratación prioritaria: beber agua o soluciones de rehidratación.
Dieta gradual: retomar alimentos suaves según apetito.
Higiene de manos: lavado frecuente con agua y jabón.
Limpieza de alimentos: preparar y conservar alimentos de forma segura.
No a los antibióticos: evitar su uso en infecciones virales.
Evitar antidiarreicos: pueden agravar la situación.
Considerar probióticos: consulta médica recomendada.
Vigilancia de deshidratación: reconocer síntomas y buscar atención médica.
Consultar al médico: si los síntomas persisten más de tres días.
Cuidado con productos diuréticos: consultar al médico si se desarrollan diarrea.
Duración de los síntomas
Los síntomas de la gastroenteritis vírica suelen durar en promedio de 1 a 3 días en la mayoría de los casos, aunque pueden extenderse hasta 10 días en situaciones más prolongadas.
Duración típica.
- La gastroenteritis vírica, causada por virus como el norovirus o rotavirus, provoca síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal que generalmente comienzan entre 12 y 48 horas tras la exposición.
- En casos leves, mejoran en 1-3 días; los moderados en 4-5 días, y los graves (especialmente en niños o ancianos) hasta una semana o más.
- Factores como la hidratación y la salud general influyen en la recuperación.
Variaciones por virus
- Norovirus: 1-3 días en promedio.
- Rotavirus: 3-8 días.
Tratamiento con probióticos
Los probióticos juegan un papel complementario en el tratamiento y recuperación de la gastroenteritis vírica, ayudando a reducir la duración y gravedad de la diarrea. Cepas específicas como Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii han mostrado eficacia en estudios clínicos.
Mecanismos de acción
- Restauran el equilibrio de la microbiota intestinal alterada por la infección viral, compitiendo con patógenos, fortaleciendo la barrera mucosa y modulando la respuesta inmune.
- Desplazan virus del intestino y aceleran la regeneración de la flora beneficiosa, especialmente en niños con rotavirus.
Evidencia en tratamiento
- Revisiones como la de Cochrane (2020) confirman que acortan la diarrea en aproximadamente un día, con mayor beneficio en infecciones víricas agudas.
- En pediatría, L. rhamnosus GG y S. boulardii reciben recomendaciones fuertes pese a evidencia de calidad baja.
Rol en recuperación
- Post-infección, repueblan la microbiota, mejoran la digestión y previenen complicaciones como diarrea prolongada.
- No reemplazan la rehidratación oral, principal tratamiento, y se aconseja consultar médico antes de usarlos.
