Gastroenteritis vírica, una amenaza invernal: claves para combatirla

La gastroenteritis vírica afecta a diversos grupos de edad, siendo más grave en menores de cinco años y personas mayores. Este trastorno se caracteriza por la inflamación del estómago, provocando síntomas como diarrea, vómitos y fiebre.

Investigaciones realizadas por el laboratorio Cinfa, con sede en Navarra (España), destacan al norovirus como el principal agente causante, transmitiéndose a través de alimentos, líquidos y superficies contaminadas.

Los síntomas pueden aparecer incluso antes de que la persona infectada se dé cuenta.

Prevención y tratamientos

El doctor Julio Maset, médico de dicha entidad, remarca en nota de prensa sobre el tema, referida por EFE Salud, la importancia de la hidratación y la higiene para combatir la gastroenteritis. Se recomiendan sueros de rehidratación oral y evitar refrescos o bebidas isotónicas. La dieta debe consistir en alimentos suaves y es crucial no forzar la ingesta en los más pequeños.

Consejos prácticos, recomendaciones esenciales de Cinfa:

Rehidratación prioritaria: beber agua o soluciones de rehidratación.

Dieta gradual: retomar alimentos suaves según apetito.

Higiene de manos: lavado frecuente con agua y jabón.

Limpieza de alimentos: preparar y conservar alimentos de forma segura.

No a los antibióticos: evitar su uso en infecciones virales.

Evitar antidiarreicos: pueden agravar la situación.

Considerar probióticos: consulta médica recomendada.

Vigilancia de deshidratación: reconocer síntomas y buscar atención médica.

Consultar al médico: si los síntomas persisten más de tres días.

Cuidado con productos diuréticos: consultar al médico si se desarrollan diarrea.

Duración de los síntomas

Los síntomas de la gastroenteritis vírica suelen durar en promedio de 1 a 3 días en la mayoría de los casos, aunque pueden extenderse hasta 10 días en situaciones más prolongadas.

Duración típica.

La gastroenteritis vírica, causada por virus como el norovirus o rotavirus, provoca síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal que generalmente comienzan entre 12 y 48 horas tras la exposición.

En casos leves, mejoran en 1-3 días; los moderados en 4-5 días, y los graves (especialmente en niños o ancianos) hasta una semana o más.

Factores como la hidratación y la salud general influyen en la recuperación.

Variaciones por virus

Norovirus: 1-3 días en promedio.

Rotavirus: 3-8 días.

Tratamiento con probióticos

Los probióticos juegan un papel complementario en el tratamiento y recuperación de la gastroenteritis vírica, ayudando a reducir la duración y gravedad de la diarrea. Cepas específicas como Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii han mostrado eficacia en estudios clínicos.

Mecanismos de acción

Restauran el equilibrio de la microbiota intestinal alterada por la infección viral, compitiendo con patógenos, fortaleciendo la barrera mucosa y modulando la respuesta inmune.

Desplazan virus del intestino y aceleran la regeneración de la flora beneficiosa, especialmente en niños con rotavirus.

Evidencia en tratamiento

Revisiones como la de Cochrane (2020) confirman que acortan la diarrea en aproximadamente un día, con mayor beneficio en infecciones víricas agudas.

En pediatría, L. rhamnosus GG y S. boulardii reciben recomendaciones fuertes pese a evidencia de calidad baja.

Rol en recuperación

Post-infección, repueblan la microbiota, mejoran la digestión y previenen complicaciones como diarrea prolongada.

No reemplazan la rehidratación oral, principal tratamiento, y se aconseja consultar médico antes de usarlos.

