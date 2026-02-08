Héctor de la Torre se lanza por el nuevo distrito 41 del Congreso

Hasta hace cuatro meses, el exasambleísta demócrata de South Gate Héctor de la Torre no tenía ni la menor idea de que competiría para ir al Congreso, pero todo cambió cuando se enteró que se abriría un distrito nuevo en la comunidad a la que tanto quiere.

“Yo estaba muy comprometido en mi servicio público como director de Gateway Cities Council of Governments; y en el California Air Resources Board en la lucha contra el cambio climático y en proteger de la contaminación a las comunidades de bajos ingresos”, dijo.

Pero al crearse el nuevo distrito 41 que forma parte del distrito que representó en la Asamblea, De la Torre, quien prácticamente estaba retirado del terreno electoral, tras terminar su periodo como asambleísta hace 15 años, dijo que no quiso perder la oportunidad.

“Nunca esperé que fueran a cambiar los distritos congresionales y que iban a poner uno nuevo en mi comunidad con la que he estado comprometido a lo largo de mi vida”.

En realidad, confiesa que no tenía interés en regresar a Sacramento, aún cuando el distrito del Senado se ha abierto tres veces, lo dejó pasar.

Todo cambió cuando se abrió el nuevo distrito congresional 41 luego de que los votantes aprobaron la proposición 50 que permite el rediseño temporal de los distritos electorales en California.

Abarca el sur del condado de Los Ángeles, lo que incluye a las comunidades de Downey, Whittier, el sur de Whittier, Norwalk, Bell Gardens, Lakewood, La Mirada, Santa Fe Springs y La Habra en el condado de Orange.

El candidato al Congreso Héctor de la Torre junto a su madre Luz Romo. Crédito: Héctor de la Torre | Cortesía

El exasambleísta tiene como contrincante a la congresista por el distrito 38, Linda Sánchez, quien cuando Hilda Solís dijo que se iba a postular por ese escaño, anunció que competiría por el nuevo distrito 41 que estaba vacante para no enfrentarse con la supervisora.

“Le llamé a Linda hace tres meses para avisarle que yo no estaba buscando un puesto, pero se creó ese distrito en comunidades que he representado y le dije que me iba a postular. Me dijo que no se había decidido, pero al final decidió ir por el distrito nuevo. Este es un país libre, y lo que diría que en una democracia, los votantes deciden, no los políticos”

De la Torre estima que entre el 52 y 55% de los votantes en el nuevo distrito 41 son latinos, y entre el 55 y 60% demócratas incluyendo a los independientes votan por los demócratas.

¿Qué lo hace diferente de la congresista Linda Sánchez?

“24 años es mucho tiempo de vivir la vida de Washington y no la vida cotidiana de estas comunidades. Es mucho tiempo y las cosas no han mejorado en esos 24 años”.

Dice que él ha acumulado muchas experiencias y ha contribuido a las comunidades que quiere representar.

“En la legislatura como asambleísta luché en contra de las aseguradoras para la protección de pacientes médicos. Mi liderazgo en Sacramento se caracterizó por pelear por la ética, eliminando la corrupción en Southgate y Sacramento; tuve ocasión de parar el mal gobierno”.

Comenta que cuando ve algo mal, no puede quitar la mirada; por eso es que se enfocó en limpiar el gobierno porque es para beneficio del público.

“He tenido éxito en escribir leyes, no nomás por votar lo que otros escribieron; como asambleísta me puse en la batalla para mejorar la vida de los residentes de California”.

Héctor de la Torre, candidato al Congreso por el nuevo distrito 41 junto al senador Alez Padilla. Crédito: Héctor de la Torre | Cortesía

Y detalla entre sus logros de los que se más se siente orgulloso, la creación de una Comisión de Responsabilidad en el Gobierno que sigue operando hasta la fecha, ayudando a la gente.

“No hice lo que muchos legisladores hacen en cuanto terminan su mandato en Sacramento, dedicarse al cabildeo profesional; al contrario, me puse a dirigir organizaciones lucrativas en temas de salud como el Transamerica Center for Health Studies y Gasol Foundation, una organización no lucrativa que trabaja en erradicar la obesidad infantil”.

Y hoy en día en el puesto que tiene, sirve a las diez ciudades que forman parte del nuevo distrito congresional.

“Estoy ayudándoles y puedo decir lo que hemos hecho en cada una de esas ciudades para mejorar la calidad de vida”.

Dice que su trayectoria en 24 años, es muy amplia en muchos temas diferentes, medio ambiente, salud pública, cuidado médico, educación universitaria e infraestructura.

“Esa es la diferencia principal con Linda Sánchez; y he demostrado mi liderazgo en muchos ámbitos para el beneficio público; y tengo un compromiso que he demostrado con hechos”.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones que la gente que vive en el nuevo distrito congresional 41 le ha expresado?

“He caminado de casa en casa desde 2 de enero con los votantes; y diría que lo primero es la preocupación de que Washington está muy desconectado de las cosas que son importantes para la gente aquí.

“Por ejemplo, hay congresistas que usan la información que reciben de lo que va a hacer el gobierno o están haciendo, y luego venden acciones en el mercado para enriquecerse. Muchas personas me han dicho que eso es terrible, que es una falta de ética y un robo al público, porque usan esa info que solo ellos tienen para hacer ventas y compras de compañías que son afectadas por la política de Washington”.

Héctor de la Torre durante una plática con la fundación Gasol. Crédito: Héctor de la Torre | Cortesía

El segundo tema que más preocupa a la gente de su distrito, son los abusos del ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Tengo un primo que es residente permanente, lo detuvieron en el aeropuerto, se lo llevaron a un centro de detención, y lo han mantenido privado de su libertad desde el verano”.

Dice que la mayoría de los inmigrantes detenidos no tiene récord criminal, y la Constitución se refiere a dar derechos a las personas no solo a los ciudadanos; y solo hay restricciones en lo que toca al derecho al voto reservado para los ciudadanos.

“Todos los abusados, son personas y tienen todos los derechos de la Constitución, y esta Administración está ignorando eso”.

El tercer tema que preocupa a la gente del nuevo distrito, es la calidad de vida, el alto costo de todo, los trabajos, los aranceles de Trump que están causando que los precios suban, el mal estado de la economía y que no ven las posibilidad de mejorar.

Pese a todos los desafíos, De la Torre se declara un optimista y un luchador.

“Para mí, ir al Congreso sería una oportunidad de cambiar la trayectoria de este país, crear una agenda afirmativa y no seguir haciendo lo que hemos hecho por 20 años”.

Señala que hay mucha frustración por parte de los votantes, porque Washington o los políticos no les pone atención.

“Entonces, hay que reconocer eso y ofrecer algo positivo en cuidado médico, medio ambiente, economía, trabajos, infraestructura, ética de gobierno e integridad. Necesitamos hacer renacer la confianza de los votantes en el gobierno, porque se ha perdido”.

El exasambleísta Héctor de la Torre, hijo de inmigrantes mexicanos compite por un asiento en el Congreso. Crédito: Héctor de la Torrre | Cortesía

Espera que en los dos próximos años puedan ganar el control de la Cámara de Representantes para ofrecer una agenda positiva y afirmativa para la gente; y luego en el 28 tener un candidato presidencial demócrata que la promueva en su campaña para todo el país.

“ Si en el 28 ganan los demócratas, podremos reunificar a este país de manera positiva, y acabar con estas locuras que estamos viendo en las calles, esta falta de respeto y derechos que nos ha demostrado esta administración; al mismo tiempo fortalecer la economía, crear más empleos e infraestructura”.

Hay ocho personas que se han registrado como candidatos por el distrito 41 Congresional, además de Linda Sánchez y Héctor de la Torre, figuran otros personajes que no son conocidos en la comunidad latina.

Por el lado demócrata están la exconcejal de la ciudad de Norco, Katherine Alemán, Jason Byors, David Karson, Shonique Williams, Tim Myers y Gale Duane Lawton; el libertario Shaaff Patel y el republicano Cody Wiebelhaus.