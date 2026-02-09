Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 09 de febrero de 2026
Leo, ya es momento de que te pongas serio con tu vida, porque no puedes seguir cargando ciclos que ya huelen a guardado y no te dejan avanzar. Este 09 de febrero de 2026 la vida te va a poner enfrente una lección bien clara: lo que no suma, estorba, y lo que estorba, se barre. No te me agüites si algo no salió como querías, porque a veces Diosito te cierra puertas para que no entres donde te iban a hacer pedazos.
Se te viene la oportunidad de planear un viaje bien perro con alguien que te importa muchísimo, y mira, no lo pienses tanto, porque luego la vida da vueltas y lo que hoy es plan mañana se convierte en “hubiera”. Organízate desde ya, junta dinerito, ponte las pilas y date ese gusto, que también para eso trabajas. En la familia puede haber un sustito de salud, pero no entres en pánico ni te pongas a imaginar tragedias, porque todo va a salir mejor de lo que crees. Eso sí, ponte más atento con los tuyos, porque a veces uno anda muy ocupado queriendo salvar amores ajenos y se olvida de la gente que sí vale la pena.
En el amor traes una vibra fuerte, como que el destino anda queriéndote poner a alguien enfrente, pero ojo, Leo, no te vayas con la primera sonrisa bonita nomás por no estar solo. Date tu lugar, que tú no eres pan de feria para que cualquiera te agarre. Si vas a empezar algo, que sea con alguien que te respete y no con quien nomás quiera presumirte un rato. Ya no cambies tu esencia por nadie, mi rey, mi reina. El que te quiera, te va a querer completo, con tu carácter, tus locuras y tu brillo. Y el que quiera moldearte a su antojo, que se consiga plastilina, porque tú no naciste para encajar, naciste para destacar.
Se viene una situación medio complicada que te va a hacer valorar lo importante, y aunque al principio te saque de onda, después vas a decir: “gracias, porque esto me despertó”. Cuida también tu salud, no te confíes de cambios repentinos, pero vas a salir adelante, como siempre. Y para cerrar con broche de oro, trae suerte en juegos de azar, sobre todo sábado o domingo, así que si vas a tentar la suerte, hazlo con fe… pero sin dejar la quincena, ¿eh?
VIRGO — 09 de febrero de 2026
Virgo, este 09 de febrero de 2026 la vida te quiere enseñar algo que las señoras de antes decían mucho: “no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo que pesa es culpa tuya”. Vas a andar con emociones revueltas, como licuadora sin tapa, pero tranquila, tranquilo, que todo se acomoda cuando dejas de querer controlarlo todo. La vida está llena de subidas y bajadas, y el secreto no es evitar caídas, sino aprender a levantarte con más estilo, como quien se sacude el polvo y sigue caminando.
Eso sí, abre bien esos ojitos porque traes gente cerca que dice ser amiga, pero nomás anda viendo cómo sacarte el chisme o la daga. Hay personas que te sonríen de frente y te despedazan por detrás, como carne para birria, así que cuida tus espaldas y no confíes tus planes a cualquiera. Recuerda que no todo el que te abraza te quiere, a veces nomás te están midiendo el cuchillo. La buena noticia es que se te viene un dinerito extra, como caído del cielo, y te va a ayudar a respirar tantito. No lo malgastes en tonterías o en gente que nomás aparece cuando hay fiesta. Mejor úsalo para algo que te haga crecer o para darte un gustito bien merecido, porque también se vale apapacharse.
En la familia se van a soltar ciertos chismes, y tú vas a enterarte de cosas que te van a sacar de onda. Aquí el consejo de señora sabia es: escucha, pero no te metas. No opines de más ni repitas nada, porque podrías meterte en problemas por andar hablando donde no debes. A veces el silencio vale más que mil explicaciones.
Vas a tener cambios de humor bien raros, como que un día estás de buenas y al otro quieres mandar todo al demonio. Respira, Virgo, no tomes decisiones importantes cuando andes sentimental, porque luego te arrepientes. También podrías sentir tristeza por recuerdos de personas que ya no están. Llora si hace falta, pero no te quedes ahí atorado, aprende de lo vivido y honra lo que te dejaron.
En el amor, cuidado con amores de una noche, porque la tentación va a estar fuerte y podrías terminar enredado con alguien que no te conviene ni tantito. No confundas calentura con cariño, mi’jo, mi’ja. Aprende a amarte más y a no esperar migajas de nadie. Y agárrate, porque se planea un viaje al extranjero que te va a cambiar el chip. Te la vas a pasar de lo mejor, pero primero cree en ti y en tus sueños. No te detengas, que lo bueno apenas empieza.
LIBRA — 09 de febrero de 2026
Libra, este 09 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio apachurrado por cosas del pasado que todavía te hacen ruido, como canción dolida en la madrugada. Vas a sentir que algunos sueños se ven borrosos, que tus proyectos no avanzan como quisieras, pero aquí va el consejo de señora sabia: las cosas no llegan solitas, mijo, mi’ja, hay que levantarse aunque sea con flojera y pelear por lo que uno quiere. Nadie va a venir a tocarte la puerta con todo resuelto, así que ponte las pilas y no permitas que tus miedos te frenen.
Vas a estar bien harto en el trabajo, sintiendo que todo es rutina, como arroz recalentado. Y mira, se vale cansarse, pero no se vale rendirse. Empieza a buscar nuevas oportunidades, muévete, actualízate, pero no sueltes lo que tienes hasta que asegures algo mejor, porque luego por andar impulsivo terminas con puro aire en la bolsa. Este mes es para planear con cabeza fría, no con coraje.
Tu cuerpo también va a andar hablando, así que no lo ignores. Dolores musculares, infecciones o malestares pueden aparecer, y eso es señal de que necesitas cuidarte más. Toma agüita, baja el estrés y no te hagas el fuerte, porque hasta el más valiente se cae si no se atiende. En el amor, si tienes pareja, abre bien los ojos porque hay alguien rondando, coqueteando o queriendo meter su cuchara donde no le importa. No armes drama antes de tiempo, pero tampoco te hagas el ciego. Habla claro, pon límites y recuerda que el respeto no se mendiga, se exige. Si estás soltero o soltera, no te vayas con cualquiera nomás por llenar el espacio, porque luego terminas llorando por quien ni vale la pena.
Se ve fuerte la idea de empezar un negocio o un proyecto propio. Eso te va a motivar muchísimo, porque Libra cuando se entusiasma, brilla. Planea bien, no te avientes como el borras, y busca aliados que sumen, no que resten. Vas a regresar al ejercicio o a la dieta, y aunque al principio cueste, te vas a sentir mejor contigo mismo. También viene una decepción con una persona, porque vas a descubrir que lo que se decía era cierto. Y aunque duela, te servirá para aprender que no todo el mundo merece tu confianza.
Este febrero te va a enseñar a soltar, a madurar y a elegirte primero. Porque cuando tú estás bien, todo lo demás se acomoda.
ESCORPIÓN — 09 de febrero de 2026
Escorpión, este 09 de febrero de 2026 viene cargado de oportunidades, pero también de verdades que van a salir como chile en la boca: arden, pero despiertan. Se te presentan movimientos importantes en negocios o en cuestiones económicas, así que no te me duermas, porque cuando la vida te da chance, hay que agarrarlo con ganas. Eso sí, no te aceleres, planea bien, porque tú eres bueno para construir, pero a veces por impulsivo terminas tirando lo que ya habías levantado.
En la familia se destapa una verdad sobre alguien cercano, y aunque te saque de onda, no te toca juzgar. Acuérdate que cada quien carga su costal y nadie sabe lo que el otro vive puertas adentro. Mejor mantente al margen, aconseja si te lo piden, pero no te conviertas en juez, porque luego el karma cobra con intereses. Ya deja la flojera, mi’jo, mi’ja. Este mes es para ponerte las pilas, porque traes sueños que no se van a cumplir acostado. Quien te quiera de verdad te va a apoyar, y quien no, te va a poner pretextos. No le des poder a la gente que solo aparece para desmotivarte. Si tienes miedo de equivocarte, nunca vas a avanzar, y de los errores se aprende más que de las victorias.
Tu cuerpo también necesita atención. Andas en una etapa en la que podrías subir de peso más rápido de lo que quisieras, así que no te hagas el que “así estoy bien”, porque luego vienen las quejas. Cuida la dieta, muévete, haz ejercicio, aunque sea caminar, porque la salud no es juego y tú sabes que cuando te descuidas, te cuesta el doble regresar. Ten cuidado con pérdidas de objetos, porque andas medio distraído y podrías extraviar cosas importantes. No dejes todo al aventón, organiza tu vida, porque luego andas buscando lo que tú mismo perdiste. Una amistad se acerca a pedirte consejo, y tú, como buen Escorpión, tienes esa intuición de señora que todo lo sabe. Habla con sinceridad, pero sin herir, porque a veces tu lengua es filosa y no todos aguantan.
No aparentes lo que no eres. Tú tienes un brillo natural, pero si intentas quedar bien con todos, podrías decepcionar a quienes sí te valoran. Sé auténtico, aunque no le guste a medio mundo. En el amor, los celos van a estar fuertes si tienes pareja. No armes tormentas por inseguridades, habla claro y no te inventes historias. El amor es incierto, sí, pero también es aprendizaje. Personas del pasado podrían regresar y traerte sorpresas, pero no todo lo que vuelve es para quedarse.
Febrero te empuja a crecer, a madurar y a elegir mejor. Porque tú no naciste para medias tintas, naciste para lo grande.
ARIES — 09 de febrero de 2026
Aries, este 09 de febrero de 2026 viene con muchas oportunidades que te van a mover el tapete, tanto en el amor como en los negocios. Traes una energía bien fuerte, como de quien ya está listo para comerse el mundo, pero acuérdate, mijo, mi’ja, que no todo se gana a lo bruto, también hay que saber cuándo respirar y cuándo actuar con cabeza fría. Se te van a abrir puertas importantes, pero también vas a recibir críticas de alguien que te importa, y aquí va el consejo de señora: que se te resbale, porque nadie que esté feliz consigo mismo anda señalando al otro.
En el amor podrías andar con ganas de aflojar la caricia con alguien que apenas conoces, y mira, no te voy a decir que no, pero sí te voy a decir que tengas cuidado. No confundas emoción con compromiso, ni calentura con cariño, porque luego terminas enredado en historias que ni eran para ti. Date tu lugar, Aries, porque tú eres fuego, pero no para quemarte con cualquiera. Vas a enterarte de habladurías por parte de una amistad o alguien del trabajo, probablemente de esas personas de piel blanca que se hacen las finas pero traen el veneno escondido. No te enganches, pero tampoco seas ingenuo. Aprende a distinguir quién te aplaude y quién nomás está esperando que tropieces.
Tu carácter va a ser tu mejor arma en una situación que se aproxima. No te dejes, pon en su lugar a quien quiera meterse en tu vida o en tus decisiones, porque el respeto se gana cuando uno pone límites. Aries no nació para ser alfombra de nadie, nació para liderar, aunque a veces se le suba el coraje. En lo económico, cuidado con gastar dinero que no tienes. Este mes te pide ahorrar, invertir y pensar en tu futuro, porque podrían venir días medio apretados. No te asustes, pero sí ponte listo, porque las crisis no avisan, y más vale prevenir que andar llorando después.
Te llegará una noticia de tierras lejanas que te va a sacar una sonrisa, y un comentario de alguien importante te va a levantar el ánimo como café cargado. Disfruta esos momentos, porque también mereces buenas noticias. Cuídate de caídas y golpes, porque andas medio acelerado y eso te puede jugar chueco. Si tienes pareja, podría mostrarse distante, así que habla, pregunta, no te inventes novelas en tu cabeza. A veces el silencio no es desamor, es cansancio.
Y sobre todo, trabaja en tu autoestima. No permitas que los comentarios de los demás te tumben, porque la vida es bella, Aries, pero tú a veces te enfocas más en lo que falta que en lo que ya tienes. Aprende a ver lo bueno, porque cuando cambias la mirada, cambia todo.
TAURO — 09 de febrero de 2026
Tauro, este 09 de febrero de 2026 viene con movimientos que te van a sacar de tu zona de confort, y aunque al principio te incomode, te va a servir como cuando una señora te dice: “mijo, aunque te duela, era necesario”. Una amistad se va a alejar, y tú vas a sentir raro, pero no lo tomes como tragedia. A veces la vida quita personas para hacer espacio a otras mejores. No ruegues, no persigas, el que se quiere quedar, se queda solito.
Ten mucho cuidado con dejarte influenciar por gente que te rodea, porque podrían llenarte la cabeza de ideas sobre alguien que te interesa. Y mira Tauro, tú eres terco, pero también eres noble, y esa combinación a veces te hace creer cosas que no son. No tomes decisiones por chismes, porque luego terminas perdiendo oportunidades por andar escuchando lenguas largas. En lo profesional se ven oportunidades de crecimiento, como que algo se acomoda a tu favor, pero tienes que moverte. No esperes que todo te caiga del cielo. Este mes te pide acción, disciplina y que creas más en ti. También se ve una borrachera o convivencia en puerta, así que disfruta, pero no pierdas el control, porque luego en esas reuniones sale el chisme y tú podrías terminar diciendo de más o escuchando cosas que ni te sirven.
Una noticia muy especial de cierta persona te va a alegrar muchísimo, como abrazo inesperado. Recíbela con gratitud, porque te va a motivar a seguir. Vas a reflexionar sobre si has logrado tus metas o si te has quedado estancado. Y aquí va el consejo de señora sabia: no te castigues, mejor replantea. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ten cuidado con una amistad de piel blanca que podría llenarte el buche de piedras con información falsa. No todo el que se ve bonito por fuera es limpio por dentro, mi’jo. Aprende a escuchar, pero también a cuestionar. No te tomes todo personal ni creas todo lo que te dicen.
Se vienen oportunidades de viaje y también la llegada de familia del extranjero. Eso te va a mover emociones y recuerdos, pero también te va a llenar de alegría. Aprovecha esos momentos, porque la familia, aunque a veces sea un relajo, también es refugio. Tauro, no permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Tú vales mucho, aunque a veces no lo reconozcas. Se ven posibilidades de iniciar un negocio de ventas o de emprender algo propio, y eso puede ser la chispa que necesitas. Planea bien, no te avientes a lo loco, pero tampoco te quedes con las ganas.
En el amor, recuerda que cuando hay confianza, responsabilidad y compromiso, cualquier relación puede funcionar. No te cierres, pero tampoco entregues todo sin ver resultados. Y ojo, cuídate de caídas y golpes, porque andas medio distraído. Este febrero es para avanzar, madurar y elegir mejor tus compañías. Porque lo bueno viene, Tauro, pero tienes que estar listo para recibirlo.
GÉMINIS — 09 de febrero de 2026
Géminis, este 09 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo paciencia, porque no puedes esperar que todo cambie de la noche a la mañana cuando llevas rato estancado como coche sin gasolina. Los procesos toman tiempo, mijo, mi’ja, y tú a veces quieres resultados rápidos, pero primero hay que mover el alma, la mente y las ganas. Empieza por cambiar tu manera de actuar con quienes no te valoran. Ya no mendigues atención ni cariño, porque el que te quiere, te busca, y el que no, nomás te trae de su juguete.
Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar. Mira, el que se va sin explicación, que se quede allá. La vida te va a poner oportunidades nuevas en el amor, pero tú tienes que abrir los ojos y el corazón, no andar comparando todo con lo que ya dolió. Febrero viene con energía de renovación, como cuando limpias la casa y sacas lo viejo para que entre lo nuevo. Eso sí, no te confundas con tus sentimientos. Tú eres bueno para enamorarte de la idea, no de la realidad, y luego terminas dando todo esperando lo mismo y te fallan. Pon las cartas sobre la mesa, define qué quieres y qué no estás dispuesto a soportar. No te conformes con migajas, porque tú mereces banquete.
Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero le da miedo acercarse por temor al rechazo. Y aquí va el consejo de señora: a veces el amor empieza con una conversación sincera, no con indirectas. Observa bien, porque podrías tener cerca algo bonito y ni cuenta te das por andar distraído. Tu familia va a necesitarte más que nunca en estos días. Aunque no te lo digan directamente, tu presencia va a ser importante. No te hagas el ocupado, porque la familia es la raíz, y cuando uno cuida la raíz, el árbol crece fuerte. Cuida tus pies y también dolores estomacales, porque el estrés se te va directo al cuerpo. Baja el ritmo, come mejor, duerme más, y no te hagas el valiente. Hasta el más fuerte se dobla cuando no se cuida.
En estos días tendrás el sexto sentido bien desarrollado. Vas a detectar quién te miente y quién te quiere ver la cara. Confía en tu intuición, Géminis, porque tú cuando presientes algo, casi siempre tienes razón. No ignores señales, porque luego te arrepientes. Este febrero te empuja a soltar lo que ya no sirve, a madurar en el amor y a poner límites. No te me aceleres, pero tampoco te quedes quieto. Lo bueno viene, pero tienes que estar listo para recibirlo con dignidad, no con desesperación. Recuerda: quien te valore, se queda; quien no, que siga su camino, porque tú no naciste para rogarle a nadie.
CÁNCER — 09 de febrero de 2026
Cáncer, este 09 de febrero de 2026 viene con cambios importantes en el amor y en tu manera de ver la vida. Vas a sentir atracción por alguien que vive lejos, como que el destino te anda poniendo pruebas a distancia, y tú ya sabes que cuando te clavas, te clavas con todo. Pero aquí va el consejo de señora: no te aceleres, porque no todo lo que emociona conviene, y no todo lo que brilla es para quedarse.
Tu bipolaridad va a estar a flor de piel, un día bien romántico y al otro queriendo mandar todo a la fregada. Respira, mi’jo, mi’ja, porque tus emociones son intensas, pero no siempre son realidad. No tomes decisiones importantes cuando estés enojado o sentimental, porque luego dices cosas que no querías y terminas lastimando a quien sí te quiere. Si tienes pareja, va a andar muy cariñoso o cariñosa, como queriendo apapacharte más de lo normal. Probablemente necesita pedirte algo o decirte algo importante, así que pon atención. No te cierres, escucha, porque a veces el amor se fortalece cuando uno se comunica y no cuando uno se hace ideas en la cabeza.
Date la oportunidad de conocer más personas y disfrutar la vida. Tú a veces vives tan aprisa, cargando preocupaciones como si fueran costales, que se te olvida que también mereces reír. Aprende a decir que no, porque no puedes estar siempre para todo el mundo. La gente se acostumbra a que tú resuelvas, y cuando tú necesitas, pocos aparecen. Este fin de semana podrían llegar personas nuevas a tu vida, pero no todas traerán algo bueno. Algunas solo vienen a darte dolores de cabeza, así que no confíes tan rápido. Tú eres noble, pero no ingenuo, Cáncer, aprende a poner filtros.
En el trabajo vienen movimientos, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso chance de viajar. No te asustes si al principio sientes incertidumbre, porque estos cambios son para bien. A veces el universo te mueve el piso para que no te quedes donde ya no creces. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para desahogarte. Traes muchas cosas del pasado atoradas, como espinas, y eso te jode la existencia. Habla, suelta, no te lo guardes, porque lo que se calla se convierte en enfermedad del alma.
Chismes siempre habrá en tu vida, porque tu signo despierta envidias sin querer. Que se te resbalen. No te afecten comentarios de gente que no te da ni pa’l gasto. Tú sigue tu camino, porque quien habla de ti, es porque no tiene vida propia. Febrero te pide que madures emocionalmente, que te elijas primero y que no vivas cargando culpas ajenas. Recuerda, Cáncer: tu corazón es grande, pero no es basurero para que cualquiera venga a tirar sus problemas. Cuida tu paz, porque cuando tú estás bien, todo se acomoda.
PISCIS — 09 de febrero de 2026
Piscis, este 09 de febrero de 2026 la vida te está gritando que ya te pongas las pilas, porque no puedes seguir viviendo abrazado al pasado como si fuera cobija vieja. Te atontas mucho con recuerdos, con historias que ya no existen y con gente que ya se fue, y mientras tú sigues conviviendo con el miércoles, la vida sigue avanzando. Ya no es momento de flagelarte ni de hacerte daño con pensamientos que solo te hunden. La vida está llena de oportunidades, pero tienes que aprender a tomarlas, no a mirarlas pasar.
Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado por andar atendiendo problemas ajenos o dándole importancia a cosas que no valen la pena. Aquí va el consejo de señora sabia: primero tú, después tú, y al último tú. No puedes salvar a todo el mundo mientras tú te estás ahogando. En el amor, Piscis, tú eres un océano. Tengas o no con quién compartirlo, el amor vive dentro de ti. Habrá amores que te marcarán para bien, de esos que cuando los recuerdas te sacan una sonrisa, y otros que nomás te harán mentar madres como si fuera 10 de mayo. Aprende a distinguir quién suma y quién solo viene a revolverte la vida.
Este mes es importante que medites sobre tus sueños. Has estado en pleito contigo mismo, con tu yo interno, y eso te ha detenido más que cualquier enemigo externo. Tú solito te pones el pie, mijo, mi’ja. Deja que la vida te sorprenda, suelta el control, porque no todo se puede planear. A veces lo mejor llega cuando menos lo esperas. No te quedes con ganas de nada. Si quieres hacer algo, hazlo. Si quieres decir algo, dilo. Porque a veces es mejor arrepentirse de lo que hiciste que quedarte con el antojo y vivir preguntándote “qué hubiera pasado”. Eso sí, no confundas impulsividad con valentía, piensa bien, pero no te paralices.
En lo emocional vas a andar sensible, como siempre, pero también más intuitivo. Confía en tu corazón, pero acompáñalo con tantita lógica, porque luego te enamoras de fantasías. Cuida tu energía, aléjate de gente negativa y no cargues culpas que no son tuyas.
Este febrero te pide que cierres ciclos, que sanes, que te perdones y que te elijas. Ya no vivas de migajas emocionales. Tú mereces amor bonito, tranquilidad y estabilidad. Piscis, deja de mirar atrás, porque lo que viene enfrente está mucho mejor. La vida no te está castigando, te está preparando. Y cuando tú entiendas eso, vas a florecer como nunca.
CAPRICORNIO — 09 de febrero de 2026
Capricornio, este 09 de febrero de 2026 la vida te pide que abras bien los ojos, porque las traiciones podrían estar a la orden del día. No es para que te vuelvas desconfiado de todo mundo, pero sí para que aprendas a distinguir quién está contigo por amor y quién nomás por interés. Hay gente que te aplaude cuando te conviene, pero cuando te ven avanzar les arde, así que no cuentes tus planes a cualquiera y protege tu energía como señora que cuida su receta secreta.
La vida te va a llevar hacia el lugar y la persona correcta sin que tengas que andar buscando desesperado. Tú sueles querer controlar todo, pero este mes te enseña que lo que es para ti llega solo, y lo que no, aunque lo fuerces, se cae. Confía un poquito más en el destino, porque a veces el universo acomoda mejor las cosas de lo que tú imaginas. Se ve que vas a arreglar documentos o trámites importantes, así que ponte atento, revisa bien papeles y no dejes nada para después. Es momento de ordenar tu vida, porque cuando tú te organizas, todo fluye mejor.
En el amor, si tienes pareja, pon mucha atención, porque esa persona se ha sentido desplazada. No es que no te quiera, es que necesita sentirse visto o vista. Si no te interesa, sé honesto, no juegues con sentimientos. Pero si sí te importa, acércate más, demuestra, porque el amor no se sostiene solo con palabras, también con detalles. Capricornio, no te dejes caer ni vencer por nadie. Tú tienes el poder de levantarte aunque estés cansado. Deja de dar explicaciones a quien no las merece. No tienes que rendir cuentas a medio mundo, porque tu vida es tuya, no de los demás. Aprende a caminar sin pedir permiso.
Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Muchas veces has estado persiguiendo personas equivocadas sin darte cuenta de que cerca de ti está lo que siempre has querido. Abre los ojos, porque lo bueno no siempre llega con luces, a veces llega en silencio. Cambia tu manera de ver la vida. Sé más positivo, porque tú atraes lo que piensas. Si te enfocas en problemas, problemas crecen. Si te enfocas en soluciones, la vida se acomoda. Este febrero es para madurar, soltar el orgullo y aprender a recibir. Cuida también tu carácter, porque cuando te enojas eres como tormenta. No destruyas puentes por impulsos. Respira, piensa y actúa con inteligencia.
Este mes te empuja a cerrar ciclos, a confiar más en ti y a elegir mejor a tu gente. Capricornio, lo que viene es bueno, pero necesitas creer que mereces cosas bonitas. Porque sí, mi vida, tú también mereces paz, amor y estabilidad.
ACUARIO — 09 de febrero de 2026
Acuario, este 09 de febrero de 2026 la vida te está diciendo que ya no descuides ese cuerpazo criminal, porque una cosa es quererse como uno es, y otra muy distinta es abandonarse. Bájale a la tragazón, mijo, mi’ja, porque luego te quejas y no haces nada. El físico no lo es todo, sí, pero también es tu carta de presentación, y si quieres acceder a algo bueno y decente, tienes que poner de tu parte. Como esté el sapo, así será la pedrada, y tú lo sabes.
Deja de guardar rencores. Tú eres experto en hacerte el fuerte, pero por dentro traes costales de coraje que solo te amargan. Cierra el pasado y ocúpate del presente, porque vivir en lo que ya fue es como recalentar frijoles tres veces: ya no sabe igual. Este mes te viene un convivio con amistades y una salida con alguien que tiene interés por ti. No te cierres, date chance, porque también mereces cariño bonito. En el trabajo se ven envidias por nuevos ofrecimientos o cambios que podrían beneficiarte. No te sorprendas, Acuario, cuando a uno le va bien, siempre sale quien ladra. Deja que el mundo ruede, que hablen bien o mal, pero que hablen. Tú sigue enfocándote en lo tuyo, porque quien se ocupa de ti es porque no puede con su vida.
No cometas los mismos errores del pasado. Tú tienes el poder de remediar cualquier cosa, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Aprende, madura y suelta lo que ya no sirve. No te aferres a personas que solo regresan cuando les conviene. En el amor, cuidado con aflojar la caricia demasiado rápido. Tú a veces te emocionas, te entregas y luego terminas preguntándote por qué desaparecieron. Date a respetar, porque lo fácil se va fácil. Si alguien quiere estar contigo, que lo demuestre con hechos, no con palabras bonitas.
Tu economía puede tener cambios positivos, pero necesitas ser inteligente. No gastes en cosas innecesarias solo por llenar vacíos. Aprende a administrar, porque vienen oportunidades buenas, pero también tentaciones de despilfarro. Este febrero es para verte en el espejo, no solo por fuera, sino por dentro. Si no te gusta lo que ves, trabaja en eso, pero con amor, no con odio. Es momento de enfocarte en lo que te llena de buenos momentos, en lo que te saca sonrisas, no en lamentaciones tontas.
Acuario, la vida no te está castigando, te está empujando a crecer. No regreses al pasado, porque hay cosas nuevas por vivir, amores nuevos por conocer y versiones mejores de ti por construir.
SAGITARIO — 09 de febrero de 2026
Sagitario, este 09 de febrero de 2026 la vida te trae movimientos fuertes. Vas a sentir ganas de cambiar, de moverte, de hacer algo diferente, porque últimamente has estado medio aburrido de la rutina, como taco sin salsa. Y mira, tú naciste para explorar, no para quedarte encerrado en lo mismo.
Se vienen oportunidades laborales y económicas, pero tienes que actuar con inteligencia. No sueltes lo que tienes hasta tener algo seguro, porque a veces te gana el impulso y luego andas batallando. Planea, organiza y no te aceleres, que lo bueno llega cuando se trabaja con constancia.
En el amor vas a traer un magnetismo fuerte. Vas a llamar la atención sin querer, como siempre, pero cuidado con jugar con sentimientos ajenos. Tú eres bien coquetón, bien chispa, pero no todos entienden tu manera ligera de amar. Si vas a acercarte a alguien, hazlo con responsabilidad, porque luego terminas dejando corazones tirados y el karma no perdona.
Si tienes pareja, podrían presentarse celos o malentendidos. No te hagas el que no pasa nada. Habla claro, porque el silencio crea historias que no existen. A veces la gente no necesita que la quieras más, necesita que la demuestres mejor. Este mes también te pide cuidar tu salud. No abuses de desvelos, comidas pesadas o excesos, porque tu cuerpo te va a pasar factura. Cuida tu energía, haz ejercicio, toma agua y bájale tantito al estrés. No eres de hierro, aunque te creas invencible.
Vas a recibir noticias de una persona del pasado, y eso te va a mover emociones. Puede ser sorpresa bonita o lección pendiente, pero recuerda: no todo lo que regresa es para quedarse. Aprende a cerrar ciclos con dignidad, no con nostalgia. Sagitario, también se ve un viaje o la posibilidad de planear una salida importante. Eso te va a levantar el ánimo, porque tú necesitas aventuras para sentirte vivo. No te quedes con ganas, pero tampoco gastes lo que no tienes. Administra, porque vienen tiempos donde será importante tener estabilidad.
Una amistad te buscará para pedir consejo, porque aunque tú parezcas relajado, la gente sabe que tienes sabiduría cuando hablas desde el corazón. Apoya, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Febrero te empuja a madurar, a elegir mejor tus batallas y a enfocarte en lo que realmente importa. Deja de dispersarte, de empezar mil cosas y no terminar ninguna. Tú tienes todo para lograr grandes metas, pero necesitas disciplina.
Sagitario, la vida te está abriendo caminos. Aprovecha, confía en ti, suelta el miedo y camina con la frente en alto. Porque lo mejor apenas comienza, mi vida, y tú naciste para brillar.