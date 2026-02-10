Congresistas hispanos proponen la ley de ‘Buen Vecino’ contra la Doctrina Monroe de Trump

En un desafío directo a la política exterior de “mano dura” de la administración Trump, un grupo de casi 20 legisladores demócratas, liderados por figuras prominentes de la comunidad hispana, presentó una ambiciosa propuesta legislativa denominada la Ley del “Nuevo Buen Vecino”. La iniciativa busca enterrar definitivamente la Doctrina Monroe, la cual, según los congresistas, ha sido revivida y radicalizada por el presidente bajo el nombre de la “Doctrina Donroe”.

La resolución, encabezada por las representantes Nydia Velázquez (NY) y Delia Ramírez (IL), surge tras una serie de acciones que han sacudido al hemisferio: la intervención militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, las amenazas de bombardeos en suelo mexicano y el endurecimiento del bloqueo energético contra Cuba.

“El Departamento de Estado debe confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no es política estadounidense”, afirmó Velázquez al anunciar la iniciativa. “Durante 200 años ha servido para justificar intervenciones, golpes de Estado y el apoyo a dictaduras desde Chile hasta Guatemala”, añadió.

La propuesta legislativa exige cambios estructurales profundos: la eliminación de sanciones económicas unilaterales, una reforma integral a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el fin del embargo a Cuba. Además, los congresistas exigen que se detenga toda ayuda militar a gobiernos que lleguen al poder mediante transferencias de mando extraconstitucionales.

“Esto no se trata de drogas ni de democracia; se trata de cambio de régimen”, denunció Velázquez, haciendo eco del sentir de sus colegas Jesús “Chuy” García y Rashida Tlaib.

La ‘Doctrina Donroe’ y el regreso del intervencionismo

El impulso de la ley se produce después de que Trump defendiera la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, y afirmara que su gobierno había ido “más allá” de la Doctrina Monroe de 1823. El mandatario incluso ironizó al llamarla ahora la “Doctrina Donroe”, en alusión a su propio apellido.

Además, la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca en diciembre señala que, tras años de “abandono”, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para “restaurar la preeminencia estadounidense” en el hemisferio occidental. Para Velázquez y sus colegas, ese enfoque representa “un regreso peligroso a políticas fallidas”.

Luz sobre las intervenciones de EE.UU. en América

La Ley del Nuevo Buen Vecino propone desclasificar documentos sobre el papel de Estados Unidos en cerca de 70 intervenciones ocurridas en América durante los últimos dos siglos, incluidas ocupaciones militares y golpes de Estado. Según el congresista Jesús ‘Chuy’ García, desde el siglo XX Washington ha participado directa o indirectamente en al menos 23 derrocamientos de gobiernos.

Organizaciones civiles y expertos respaldaron la iniciativa. Francesca Emanuele, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), sostuvo que la política exterior estadounidense ha alimentado la inestabilidad regional. En la conferencia de prensa también participaron sobrevivientes de dictaduras apoyadas por Washington, como Luz de las Nieves Ayress Moreno, víctima de tortura durante el régimen de Augusto Pinochet en Chile.

Los promotores de la ley aseguran que el objetivo es reemplazar la lógica de dominación por una de cooperación y respeto mutuo. “Todos somos América”, dijo Ramírez, aludiendo incluso a un mensaje de unidad proyectado durante el espectáculo del Super Bowl. Aunque el proyecto enfrenta un camino incierto en el Congreso, sus impulsores afirman que buscan abrir un debate de fondo sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur.

