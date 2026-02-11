Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al 26 de febrero

Jueves 12

Here Lies Love en el Amanson

Here Lies Love es un musical acerca de la exprimera dama de Filipinas, Imelda Marcos, la llegada al poder de su familia y su subsecuente caída a manos de la Revolución del Poder Popular de Filipinas. Las presentaciones tendrán lugar en el Mark Taper Forum (135 N. Grand Ave., Los Angeles). En días selectos hasta el 22 de marzo. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Viernes 13

Banda MS en el Crypto.com

El grupo de música sinaloense, Banda MS, continúa con su gira Edición Limitada, y estará en la ciudad para celebrar el Día del Amor. Ofrecerá un par de conciertos en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) para sus fans más enamorados. Viernes 13 y sábado 14 de febrero. Boletos desde $93. Informes axs.com.

Concierto de jazz en el Luckman

Jazz at Lincoln Center presenta el concierto Great American Crooners en el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles), que celebra melodías y ritmos de cantantes como Frank Sinatra, Tony Bennett y Bobby Darin. Con la participación de Benny Benack III, Robbie Lee y Shenel Johns. Viernes 13 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes theluckman.org.

Teatro en la Getty Villa

Este fin de semana de San Valentín, en la Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) el Theatre Movement Bazaar y el Getty presentan el estreno mundial de Delphi, una comedia musical ambientada en la antigua Grecia que sigue la gloria decadente del Oráculo de Delfos. Del viernes 13 al domingo 15 de febrero. Boletos $35. Informes getty.edu.

Sábado 14

Exhibición sobre Ponyo en el Academy

La exhibición Ponyo en el Academy Museum of Motion Arts (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) incluye materiales originales del Studio Ghibli y más de cien materiales seleccionados por el Studio Ghibli, incluidos tableros de arte, carteles, un escritorio de animación y dibujos originales a mano de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli. A partir del sábado 14 de febrero y hasta el 10 de enero. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Intocable en el Peacock

El grupo de música norteña Intocable actuará en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su Cultura Tour. La banda de Zapata, Texas, hará un recorrido por los temas más emblemáticos que ha grabado en sus 30 años de trayectoria. Sábado 14 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $62. Informes axs.com.

Love Notes en el Gloria Molina Park

Este Día de San Valentín, el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) realizará el evento, Love Notes, una celebración centrada en el sonido de temas clásicos y la tradición de las dedicatorias radiales. Habrá un espectáculo de luces con drones por la noche. Sábado de 3 a 7 pm. Evento gratuito. Informes grandparkla.org.

Boleros en el Bovard

El trío de boleros Los Tres Reyes y la cantante Lucía Gutiérrez Rebolloso, ganadora del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, se presentan juntos en la serie de cabaret de Boleros de Noche, que tendrá lugar en el auditorio Bovard (3551 Trousdale Pkwy., Los Angeles) y que celebra su décimo aniversario. Sábado 14 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $71. Informes bolerosdenoche.com.

90s Banda Tour en el Honda Center

Banda El Recodo, Banda Machos, Banda El Mexicano, Banda Los Recoditos y Banda Móvil son el talento que participa en el 90s Banda Tour, que tendrá lugar en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim). Sábado 14 de febrero a las 7 pm. Boletos desde $85. Informes ticketmaster.com.

Domingo 15

Fútbol Is Life en el LACMA

Para celebrar la llegada del mundial de futbol a Los Ángeles, el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta Fútbol Is Life, una muestra con obras del animador y artista de efectos visuales, Lyndon J. Barrois, Sr. Elaborados con envoltorios de chicles, pegamento, pintura y otros materiales, sus miniaturas capturan momentos icónicos del fútbol femenino y masculino. Del domingo 15 de febrero al 12 de julio. Boletos desde $15. Informes lacma.org.