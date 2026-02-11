Hispana apuñaló al padre de su hijo en Miami tras descubrir que tenía una relación con su hermana

Una mujer de 41 años fue arrestada en Miami, Florida, acusada de atacar con un cuchillo al padre de su hijo tras descubrir que este mantenía relaciones sexuales con su hermana, según informaron las autoridades.

La sospechosa, identificada como Jaqueline Rodríguez, enfrenta cargos por agresión con agravantes y causar graves lesiones corporales. El incidente ocurrió poco después de la medianoche del 28 de abril de 2025 en un apartamento ubicado en la cuadra 300 de la calle 177 del noroeste.

Entrada forzada y escena con sangre

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, la policía acudió al complejo residencial luego de que varios vecinos reportaran haber escuchado lo que parecían disparos provenientes de un apartamento en la planta baja.

Al llegar, los agentes observaron sangre en la puerta principal. Tras tocar sin obtener respuesta y ante lo que describieron como circunstancias “apremiantes”, ingresaron por la fuerza a la vivienda.

Dentro encontraron sangre en el suelo y a la víctima con múltiples rasguños y cortes. El hombre dijo a los oficiales que no escuchó cuando llamaron a la puerta y aseguró que Rodríguez lo atacó con un cuchillo durante un altercado físico.

Según el documento policial, el hombre identificó a la agresora como la “mamá de su bebé”.

Conflicto por relación con su hermana

La víctima relató que la discusión comenzó cuando Rodríguez se enfureció al descubrir que él estaba teniendo relaciones sexuales con su hermana. Durante la pelea, presuntamente ella sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo.

“Con base en el testimonio de la víctima, se cree que la señora Rodríguez intentó causar grandes daños corporales y desfiguración permanente”, señalaron los agentes en el informe.

Aunque el hombre se negó a rendir declaración jurada formal, los oficiales documentaron fotográficamente sus lesiones.

Arresto y otros cargos

Rodríguez fue arrestada alrededor de la 1:00 a. m. del domingo. Las autoridades no han explicado por qué la detención se produjo casi un año después del incidente.

Además de la agresión, la mujer enfrenta cargos de robo y hurto mayor, relacionados con un caso previo en el que presuntamente participó en el robo de artículos valorados en $14,000 dólares de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito, ocurrido aproximadamente tres meses antes del apuñalamiento.

Rodríguez permanece bajo custodia del Departamento Correccional de Miami-Dade sin derecho a fianza.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero