Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 12 de febrero de 2026
Mi Leo, pon mucha atención porque este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner frente a un espejo bien clarito: nadie va a resolverte la existencia más que tú. Ya estuvo bueno de esperar que otros metan las manos al fuego por ti, porque cuando menos lo pienses te vas a dar cuenta de que cada quien anda viendo por su pellejo. Aprende a hacerte responsable de tus actos, de tus decisiones y de lo que permites, porque a veces te quejas de lo que pasa, pero también te encanta meterte en lugares donde sabes que habrá fuego.
En el ámbito familiar se marca la preocupación por la salud de alguien cercano. No es para que te espantes ni armes novela, pero sí para que estés al pendiente, porque luego andas muy ocupado en tus cosas y se te olvida cuidar lo importante. Recuerda que la familia es el refugio, aunque a veces también sea el motivo del estrés.
Ten muchísimo cuidado con una provocación, porque traes la mecha corta y podrías reaccionar de más. No todo se arregla con impulsos ni con palabras dichas al calor del coraje. Piensa antes de actuar, porque un error cometido por orgullo puede costarte más de lo que imaginas. Y hablando de errores, también se ve la tentación de una noche intensa, de esas que empiezan con risas y terminan con arrepentimientos. No confundas calentura con cariño, ni emoción con amor, porque podrías perder mucho por un ratito de placer.
En lo económico vienen cambios positivos, oportunidades y mejoras, pero no te emociones de más gastando como si fueras hijo de millonario. A ti te encanta lo bueno, lo caro y lo bonito, pero recuerda que el dinero se va igual de rápido como llega si no sabes administrarlo. Es momento de cuidar tu economía, ahorrar un poco y dejar de comprar cosas que no necesitas solo para llenar vacíos emocionales.
También traes en mente un viaje o una compra importante. Hazlo, porque estás en un buen momento para darte ese gusto, pero planea bien y no te avientes sin pensar. Lo que hagas hoy puede abrirte puertas mañana.
Y por último, mi Leo, cuida mucho tu lengua, porque podrías decir algo que te meta en problemas o perjudique a una amistad muy valiosa. No todo se cuenta, no todo se comenta, y no todo el mundo merece saber tus planes. Aprende a ser más discreto, más inteligente y más estratégico. Tú brillas, sí, pero brilla más quien sabe cuándo callar.
VIRGO — 12 de febrero de 2026
Mi Virgo, este 12 de febrero del 2026 la vida te viene a recordar algo que a veces se te olvida por andar queriendo controlar todo: no puedes tener el mundo en tus manos ni a las personas bajo tu mando. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, porque cuando te mareas con lo que logras o con lo que sueñas, pierdes el piso y luego te cuesta regresar. Tú eres inteligente, trabajador y muy observador, pero también te complicas la existencia pensando demasiado.
Se marca una situación intensa con una amistad, un vecino o hasta una expareja, y mira, no te voy a hacer la santa: puede haber encamamiento, de esos que se dan cuando menos lo esperas y que empiezan como “ay nomás tantito” y terminan removiendo sentimientos. Ten cuidado, porque tú eres de los que se hacen los fuertes, pero por dentro se clavan rápido. No metas el corazón donde solo era un ratito de emoción, porque luego terminas confundido o confundida, queriendo algo serio con quien solo quería pasar el rato.
También es importante que entiendas que hay amistades que se van y otras que regresan, pero no siempre porque te extrañen, sino porque les conviene. No abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta, porque corres el riesgo de que te vuelva a hacer lo mismo. Ya estuvo bueno de dar segundas oportunidades a quien no supo cuidarte la primera vez.
En el tema económico, tu signo es ambicioso y le encanta la buena vida, pero a veces te conformas con menos de lo que mereces por no querer incomodar o por miedo a pedir. No mi cielo, aprende a exigir, a trabajar por lo que deseas y a no quedarte donde no te valoran. Tú naciste para cosas grandes, no para migajas emocionales ni laborales.
En el amor se viene una sorpresa. Alguien podría aparecer cuando menos lo pienses, pero no te avientes como si fuera la última coca del desierto. Observa, conoce, analiza, porque tú sabes bien que las apariencias engañan. No entregues tu corazón a la primera sonrisa bonita, porque después te toca recoger pedazos.
Y otra cosa, Virgo: deja de querer cambiar a la gente. Tú no eres salvador ni terapeuta. Aprende a aceptar a quienes te rodean como son, y si no te gusta lo que ofrecen, simplemente aléjate. No te desgastes tratando de corregir a todo mundo.
Este día es para poner límites, para pensar en ti, para elegir mejor y para recordar que mereces estabilidad, respeto y amor del bueno, no a medias.
LIBRA — 12 de febrero de 2026
Mi Libra, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a mover el tapete en cuestiones sociales y emocionales, porque se visualizan amistades nuevas llegando a tu terreno. Vas a conocer gente que al principio parecerá simple convivencia, pero poco a poco podrías encariñarte o sentir una necesidad rara de estar cerca de una de esas personas. Y ojo, no confundas compañía con dependencia, porque tú a veces te acostumbras rápido a quien te da atención bonita.
Este es un momento clave para que entiendas algo: no te conformes con tan poco. Quien te quiera de verdad va a pagar el precio que vales, no con dinero, sino con respeto, compromiso y acciones. Ya estuvo bueno de andar aceptando migajas emocionales solo por no estar solo o sola. Tú eres Libra, signo que merece equilibrio, no relaciones a medias ni personas que solo aparecen cuando se les da la gana.
Se marca buena suerte en juegos de azar y también cierres importantes de negocios. Si traes algo pendiente, una venta, un trato o una oportunidad económica, estos días podrían acomodarse a tu favor. Eso sí, no te emociones gastando antes de tiempo, porque luego haces cuentas alegres y terminas preocupado. La economía mejora, pero tú también pon de tu parte con orden y disciplina.
En el amor se pronostican nuevos amores, y uno de ellos podría llegar por medio de una amistad muy cercana. Así que no subestimes una reunión, una salida o un simple mensaje, porque el destino luego se aparece donde menos lo esperas. Eso sí, ve con calma, porque tú te ilusionas bonito, pero también te decepcionas fuerte.
En el ámbito familiar se visualiza un rompimiento o separación en próximas fechas, algo que puede sacudir el ambiente. También un familiar podría visitarte, trayendo noticias o moviendo emociones. Y se marca que alguien cercano podría caer en cama, pero saldrá adelante, no entres en pánico, solo mantente presente y atento.
Ahora, Libra, viene una lección importante: si en el pasado dañaste a alguien, en estos días podrías vivir algo similar. No es castigo, es aprendizaje. El karma no se duerme, solo espera el momento exacto para enseñarte. Así que actúa con conciencia, con empatía y sin jugar con sentimientos ajenos.
También cuida tu salud, porque podrías contraer una infección o andar vulnerable en cuestiones íntimas o gripales. No te confíes, protégete, cuida tu cuerpo y no andes dejando todo a la suerte.
Días de sorpresas, cambios y beneficios vienen para ti. Aprovecha, pero con inteligencia y corazón firme.
ESCORPIÓN — 12 de febrero de 2026
Mi Escorpión, este 12 de febrero del 2026 la vida por fin te va a empezar a acomodar piezas que traías todas revueltas desde hace meses. Se vienen cambios muy favorables que te ayudarán a salir de problemas que te habían tenido con el alma cargada, como si trajeras costales emocionales en la espalda. Ya era hora, porque tú aguantas mucho, pero cuando explotas haces temblar hasta al que no debía.
En el ámbito económico y de proyectos, se visualiza que una inversión o idea que has estado pensando podría concretarse en no más de dos meses. No te desesperes, porque tú quieres todo rápido, pero recuerda que lo bueno se cocina lento, como el mole. Este es el momento de planear con inteligencia y no actuar solo por impulso, porque cuando te gana la emoción puedes cometer errores que después te cuestan caro.
En el amor y en lo emocional podrías caer en una situación de conflicto con tu interés romántico, porque no sabrás qué elección tomar sobre algo que te ha traído vuelto loco. Y mira, Escorpión, tú eres intenso por naturaleza, pero a veces esa intensidad te hace ver fantasmas donde no los hay. No tomes decisiones desde los celos, desde la inseguridad o desde el orgullo, porque podrías arruinar algo que ni siquiera estaba roto.
La llegada de personas del pasado también se marca fuerte, y eso podría ocasionarte problemas. Exparejas, amistades o gente que se fue sin explicación podrían reaparecer como si nada. Ten cuidado, porque no todo lo que regresa es porque te extrañan, a veces regresan porque extrañan lo que tú les dabas. Aprende a poner límites y no abras puertas solo por nostalgia.
Deja los momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad. Ya estuvo bueno de vivir con rencores o de querer cobrar facturas emocionales. La vida te está dando chance de renovarte, de avanzar y de enfocarte en lo que sí vale la pena. Vienen momentos muy buenos para ti, pero tienes que estar dispuesto a soltar lo que pesa.
Quienes se fueron sin motivo podrían regresar pidiendo disculpas. Y aquí viene el consejo de Nana: piensa bien si realmente merecen estar en tu vida. No porque pidan perdón significa que cambiaron. Tú decides si quieres paz o quieres volver al mismo drama.
Tus cambios de humor estarán intensos, al punto de que podrías desquitarte con quien no lo merece. Aguas con eso, porque luego lastimas a quien sí te quiere por andar peleando con tus propios demonios. Respira, cuenta hasta diez y no hagas tormentas donde solo había una nube.
Este día es para reconstruirte, para pensar con cabeza fría, para elegir mejor y para recordar que tu poder está en tu control, no en tu reacción.
ARIES — 12 de febrero de 2026
Mi Aries, este 12 de febrero del 2026 la vida te está gritando que ya estuvo bueno de dejar tus sueños guardados como si fueran ropa bonita que nunca te pones. Atrévete a hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo, dinero o valor quedó solo en tu mente. Tú tienes todo para materializar lo que deseas, pero necesitas dejar de poner pretextos y empezar a moverte con ganas, porque el universo ayuda, sí, pero también quiere verte sudar tantito.
Este es un momento ideal para trabajar en tus metas, para enfocarte y para recordar que nadie va a venir a construirte el camino. Aries es fuego, impulso, fuerza, pero a veces también eres puro arranque y poca constancia. Y ahí está la clave: los sueños se cumplen cuando eres constante, cuando no te rindes a la primera y cuando entiendes que todo lo bueno toma tiempo.
En estos días se vienen cambios en tu estado de ánimo. Vas a andar más sensible o más explosivo, y podrías herir con tus palabras a alguien que significa mucho para ti. Aguas, porque luego dices cosas sin pensar y después quieres arreglarlo con un “ay perdón, no era para tanto”. No mi cielo, aprende a medir tu lengua, porque las palabras no se las lleva el viento, se quedan en el corazón de quien las escucha.
También se recomienda alejarte de productos milagro para bajar de peso o cosas raras que prometen resultados rápidos. Cuida tu cuerpo, no lo maltrates por desesperación. Mejor ve por lo natural, por lo sano y por lo que de verdad funciona, porque podrías meterte en problemas de salud por andar creyendo en soluciones mágicas.
Ten mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes. Andas distraído o acelerado, y eso puede jugarte chueco. No corras donde no hay prisa, porque luego terminas lamentándolo. Aprende a bajar la velocidad, aunque sea poquito.
No dudes jamás de lo que eres ni hacia dónde te diriges. Tú naciste para conquistar, para liderar y para abrir caminos, pero también tienes que aprender a no quejarte por lo que no consigues si no estás dando el esfuerzo completo. La vida no premia al que se queja, premia al que insiste.
Y sí, Aries, una sorpresa viene pronto. Algo que no esperabas podría alegrarte el corazón o abrirte una puerta importante. Mantente atento, porque cuando menos lo pienses, la vida te va a decir: “mira, valió la pena no rendirte”.
TAURO — 12 de febrero de 2026
Mi Tauro, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a mover el corazoncito y también la cartera, así que ponte listo o lista, porque vienen cambios interesantes. Se visualizan nuevos amores llegando a tu vida, y entre ellos una persona de piel blanca que podría sacudirte las ideas, cambiar tu manera de pensar y hacerte ver el mundo desde otro ángulo. Y mira, Tauro, tú eres terco como mula, pero cuando alguien te mueve el alma, hasta tú te sorprendes de lo que eres capaz.
Eso sí, no te aceleres. No porque llegue alguien nuevo significa que ya es el amor de tu vida. Tú necesitas seguridad, estabilidad y hechos, no solo palabras bonitas. Disfruta, conoce, date chance, pero no entregues todo de golpe, porque luego te encariñas y terminas haciendo castillos en el aire.
En cuestiones de economía, cuidado con cambios de última hora. Podrías estar gastando en cosas que no necesitas, solo por capricho o por querer llenar vacíos emocionales. Y a mediados de este mes de febrero podrías lamentarlo si no pones orden. Recuerda que a ti te encanta la buena vida, lo bonito, lo cómodo, pero también tienes que aprender a administrar. No todo lo que brilla se compra, y no todo lo que deseas lo necesitas.
Vas a enfrentar una situación que podría ponerte de mal humor o hacerte sentir bajoneado, pero aquí viene el consejo de Nana: no te dejes caer. Al contrario, usa eso como impulso para ir hacia adelante. Tú eres fuerte, aunque a veces te hagas el dramático. Cuando decides avanzar, nadie te detiene.
También cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona. Puede que descubras algo que no habías visto, o que te des cuenta de que alguien no era tan sincero como parecía. Abre bien los ojos, porque tú confías mucho cuando te sientes cómodo, y luego te cuesta aceptar decepciones.
Y Tauro, no permitas que se pasen de mamilas contigo. Tú tienes doctorado en poner límites cuando quieres, así que no te hagas. Cuando ellos van por la leche, tú ya vienes con el queso y el requesón, así que no te dejes manipular ni hacer menso. Aprende a decir que no, aunque te cueste.
Es un excelente momento para hacer limpieza en casa. Tienes objetos, recuerdos y cosas acumuladas que solo te roban energía. Suelta, tira, regala, acomoda. Cuando limpias tu espacio, también limpias tu mente y tu corazón.
Este día es para renovarte, para abrirte a lo nuevo, para cuidar tu economía y para recordar que mereces amor bonito, pero también paz, respeto y estabilidad.
GÉMINIS — 12 de febrero de 2026
Mi Géminis, este 12 de febrero del 2026 la vida te trae movimientos fuertes, tanto en lo familiar como en lo emocional. Se marca que un familiar podría enfermarse o presentar un malestar, así que ponte atento. No es para que te asustes ni armes tragedia, pero sí para que estés presente, porque luego andas en mil cosas y se te olvida lo importante.
También se visualiza mucha suerte en juegos de azar, así que si te dan ganas de probar suerte, podrías llevarte una sorpresa agradable. Eso sí, no te me emociones apostando de más, porque una cosa es suerte y otra es irresponsabilidad. Úsalo como un empujoncito, no como excusa para gastar sin control.
La posibilidad de realizar un viaje también está muy marcada, pero aquí viene el detalle: las cosas no saldrán exactamente como las planeas. Una persona que te acompañaría podría cancelar de último momento, y tú ya sabes cómo eres, Géminis, te frustras rápido cuando algo no sale como lo imaginabas. Respira, no es el fin del mundo. A veces los planes cambian porque el destino te está protegiendo o acomodando algo mejor.
En el terreno social, una amistad se acercará a ti en próximas fechas debido a una ruptura amorosa. Vas a ser ese hombro, ese apoyo, ese consejero, pero cuidado con cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Ayuda, escucha, pero no te pierdas en dramas que no te corresponden.
También se te marca cuidado con subidas de peso. No estás comiendo de la mejor manera y luego te sorprendes cuando la ropa aprieta. Mi cielo, no se trata de obsesionarte, se trata de cuidarte. Tu cuerpo es tu casa, no lo trates como basurero emocional. Come mejor, toma más agua y muévete un poco, que no cuesta nada.
Ten mucho cuidado con traiciones e infidelidades. Ya sea que las descubras o que te veas tentado a jugar con fuego, recuerda que todo se paga. No te metas donde sabes que puede doler, porque después andas llorando o reclamando cuando tú mismo abriste la puerta.
Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado. Vas a pensar en lo que fue, en lo que no se dio, en lo que pudo ser. Pero Nana te lo dice claro: no es necesario. Lo que pasó ya fue, y si no terminó como querías, fue por algo. No te estanques en recuerdos que solo te quitan energía.
Enfrenta lo que viene, date la oportunidad de iniciar de cero. Tú tienes la capacidad de ser feliz, pero necesitas dejar de perder el tiempo en lamentaciones inútiles. El presente te está esperando, y el futuro también.
CÁNCER — 12 de febrero de 2026
Mi Cáncer, este 12 de febrero del 2026 la vida te viene a mover el tapete en cuestiones laborales y emocionales, así que ponte listo porque se visualizan buenas oportunidades en el área de trabajo. Cambios importantes se aproximan, sobre todo en lo que respecta a horarios, puestos o responsabilidades. Puede que al principio te saquen de tu zona de confort, pero tú sabes adaptarte mejor de lo que crees, aunque a veces te hagas el dramático.
Este es un momento ideal para que tomes en serio tu crecimiento profesional. No te conformes con lo mismo de siempre, porque tú tienes mucho talento, pero a veces te gana la inseguridad o el miedo a dar el siguiente paso. Atrévete a demostrar lo que vales, porque vienen puertas que podrían abrirse si tú también te atreves a tocar.
Ahora, Cáncer, aquí viene el consejo de señora de antes: pon en una balanza tu trabajo, tu pareja y tus amistades. Has descuidado mucho esa parte emocional y podrías ocasionar que se alejen o te reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Tú eres de los que ama profundo, pero también eres de los que se encierra en sus asuntos y luego se sorprende cuando la gente se siente olvidada. Recuerda que el amor también se riega, como las plantas, no nomás se siente.
Si tienes pareja, se presentarán mentiras piadosas o situaciones medio confusas. No te tomes todo tan a pecho, porque luego haces tormentas en un vaso de agua. Aprende a escuchar antes de reaccionar, porque a veces interpretas de más y terminas sufriendo por cosas que ni eran tan graves. Todo toma su curso de manera natural si tú no fuerzas las cosas.
También es importante que dejes de aparentar algo que no eres para complacer a alguien que ni te masca. No naciste para mendigar amor, mi cielo. Ya estuvo bueno de actuar como si no valieras nada solo por querer encajar o por miedo a quedarte solo. Tú vales más de lo que crees, pero necesitas recordártelo todos los días.
En estos días podrías sentirte más sensible de lo normal, como si todo te afectara. Pero esa sensibilidad es tu superpoder, siempre y cuando no la uses para victimizarte. Usa tu intuición para elegir mejor, para rodearte de gente que te aporte y para soltar lo que te drena.
También se recomienda cuidar tu descanso y tu salud emocional. No cargues problemas ajenos, no quieras salvar a todo mundo, porque luego terminas agotado. Aprende a poner límites, aunque te cueste, porque decir que no también es amor propio.
Este día es para crecer, para ordenar prioridades y para recordar que el amor verdadero empieza contigo. No te traiciones por nadie, no te minimices, y sobre todo, no olvides que cuando tú te valoras, el mundo también aprende a valorarte
PISCIS — 12 de febrero de 2026
Mi Piscis, este 12 de febrero del 2026 podrías sentirte más cansado o triste al terminar el día, como si la vida te pesara tantito más de lo normal. No es que estés mal, es que eres un alma sensible y absorbes energías como esponja. A veces te haces el fuerte, pero por dentro traes mil pensamientos dándote vueltas. Así que no te juzgues, solo aprende a escucharte y a darte un respiro.
Vienen días de mucha reflexión, de esos donde te cae el veinte y dices: “ya estuvo bueno”. Podrías mandar bien lejos a personas que solo han estado como una carga en tu vida. Y mira, Piscis, aunque te cueste, es necesario. Tú eres de los que ayuda, perdona y entiende demasiado, pero no todo mundo merece tu luz. Aprende a soltar sin culpa, porque a veces sostienes relaciones por costumbre y no por amor.
Si tienes pareja, cuídate mucho de la monotonía. La rutina podría estar afectando la relación más de lo que crees. No se trata de hacer grandes cosas, se trata de volver a conectar, de hablar, de reír, de salir de lo mismo. Porque luego te callas, te guardas cosas y terminas sintiéndote solo incluso estando acompañado.
También es momento de que seas honesto contigo: si quieres mejorar en algo, lucha por ello. A veces caes en la flojera bien feo y por esa razón no logras avanzar. Tú sueñas bonito, pero te cuesta aterrizar. El universo no va a hacer todo por ti, mi cielo. Tienes que poner acción, disciplina y ganas, aunque sea poquito cada día.
Es necesario que aprendas a confiar más en ti, a quererte y a darte cuenta de que todo pasa por una razón. Lo que hoy duele, mañana enseña. Lo que hoy se va, mañana libera. La vida te irá mostrando con quién sí y con quién no, pero tú también tienes que abrir los ojos y dejar de justificar lo injustificable.
Recuerda que la primera persona a la que deberás ayudar en tu vida eres tú mismo. Ya estuvo bueno de salvar a todos mientras tú te ahogas. Ponte como prioridad, cuida tu mente, tu cuerpo y tu corazón. No eres egoísta por elegirte, eres inteligente.
Este día es para cerrar ciclos, para sacar lo que pesa, para tomar decisiones y para recordar que mereces paz. No te quedes donde no te valoran, no te conformes con migajas emocionales y no sigas cargando lo que no te corresponde.
Piscis, tú naciste para brillar desde el alma, pero primero tienes que creértelo. El cambio empieza cuando decides cuidarte como cuidas a los demás.
ACUARIO — 12 de febrero de 2026
Mi Acuario, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner oportunidades enfrente que podrían no repetirse, así que abre bien los ojos y deja de andar dudando. Aprovecha cada chance que llegue, porque luego tú eres de los que piensa demasiado y cuando decides, ya se fue el tren. No te sabotees, mi cielo, que tú tienes talento de sobra, solo te falta creer más en ti.
Se vienen días medio pesados emocionalmente, en los cuales te costará trabajo levantarte de la cama. Vas a sentir como si el ánimo se te escondiera, como si quisieras regresar el tiempo y no vivir ciertas cosas que estás atravesando. Pero Nana te lo dice claro: Dios no se equivoca. Cada prueba que te pone trae aprendizaje y también recompensa, aunque ahorita no lo entiendas. No todo lo que duele es castigo, muchas veces es transformación.
Ten presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti. Ya estuvo bueno de andar con bandera de santo ayudando a quien no lo merece. Tú eres bueno, sí, pero a veces te pasas de noble y terminas cargando problemas ajenos como si fueran tuyos. Aprende a poner límites, porque no todo mundo merece tu energía ni tu tiempo.
Eres un ser fuerte, Acuario, aunque a veces te hagas el desapegado. No necesitas mendigar amor para ser querido y admirado. Quien quiera estar contigo va a estar, y quien no, que siga su camino. No bajes la guardia por nadie, ni te minimices por encajar. Tú eres diferente, auténtico y eso es tu mayor poder.
También cuida mucho a quién le cuentas tus cosas. Podrías cometer una indiscreción o hablar más de la cuenta con alguien que no sabe guardar secretos. No todo mundo es tu amigo, aunque te sonría bonito. Sé más reservado con tus planes, porque luego hay gente que aplaude de frente y critica por detrás.
En el amor podrías sentirte confundido, como si no supieras si avanzar o soltar. No tomes decisiones desde la soledad o desde la necesidad. Aprende a elegir desde el amor propio, porque cuando tú te valoras, atraes lo correcto.
Este día también es para recordar quién eres y hacia dónde te diriges. No te pierdas en pensamientos negativos ni en nostalgia. El pasado ya fue, y aunque a veces quieras volver, la vida solo camina hacia adelante. Tú estás en un proceso de renacer, de cambiar, de entenderte mejor.
Acuario, vienen cosas buenas, pero necesitas levantarte, sacudirte y dejar de cargar lo que no te corresponde. Confía en ti, cuida tu corazón y no te traiciones por nadie. Lo mejor está por venir, pero primero tienes que creértelo.
CAPRICORNIO — 12 de febrero de 2026
Mi Capricornio, este 12 de febrero del 2026 el pasado podría retornar cuando menos lo pienses, como esas canciones viejas que creías superadas pero de repente te pegan directo en el alma. Situaciones, personas o recuerdos pueden reaparecer trayendo cuestiones que pensabas olvidadas. Y aquí viene el consejo de Nana: no abras heridas que ya estaban cicatrizando. No vale la pena revolcarte en lo que dolió, porque todo cambio trae consigo nuevas oportunidades, y tú mereces mirar hacia adelante, no hacia atrás.
Recuerda que la vida es sabia. Si algo terminó, fue por algo. No cometas los mismos errores solo por nostalgia. Como dice la señora: habiendo nuevos errores por cometer, ¿para qué repetir los viejos? Aprende de lo vivido y no regreses a lugares donde ya lloraste demasiado.
En la medida en que aprendas a avanzar en eso que te duele, buscando razones para ser feliz, será en la medida en que eso quede en el pasado. Tú eres fuerte, Capricornio, pero a veces te aferras al sufrimiento como si fuera parte de tu identidad. No mi cielo, ya estuvo bueno. Sal, diviértete, dale vuelo a la hilacha y recuerda que la vida también es para gozarse, no solo para trabajar y preocuparse.
Se marca la posibilidad de amores de una noche, de esos encuentros que llegan sin aviso y te sacuden el cuerpo y la mente. No temas disfrutar, siempre y cuando no confundas un ratito de pasión con promesas eternas. Aprende a vivir el momento sin engancharte de más, porque tú luego te haces el frío, pero por dentro eres más sentimental de lo que aceptas.
Tu principal problema, Capricornio, es que pierdes demasiado tiempo arrojando piedras a quienes te quieren afectar. Te desgastas en pleitos, en demostrar, en querer tener la última palabra, cuando lo más inteligente es ignorar y seguir tu camino. No todo merece tu energía. A veces el silencio es la mejor venganza y el éxito la mejor respuesta.
En lo laboral y económico se vienen movimientos que te exigen enfoque. No te distraigas con dramas ni con gente que solo quiere verte caer. Tú tienes metas grandes, y este día es para recordar que tu disciplina es tu mayor poder. Sigue construyendo, sigue avanzando, aunque a veces te sientas cansado.
Este día también es para soltar cargas emocionales. No puedes seguir viviendo con miedo a repetir historias. Tú mereces paz, estabilidad y amor bonito, pero primero tienes que dejar espacio para que llegue lo nuevo.
Capricornio, el pasado toca la puerta, sí, pero tú decides si lo dejas entrar o si le dices: gracias, ya aprendí, ahora voy por algo mejor.
SAGITARIO — 12 de febrero de 2026
Mi Sagitario, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner pruebas disfrazadas de personas, porque habrá quienes intenten ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos. No te sorprendas, mi cielo, cuando uno brilla siempre salen los que quieren apagar la luz. Pero tú sigue con tu vida, no te detengas a dar explicaciones ni a pelear con gente que no vale tu tiempo. El mejor golpe es el que no se da, el mejor triunfo es seguir avanzando.
Llegará a ti un chisme o una noticia que te va a sorprender bastante. Y aquí viene el consejo de Nana: aprende a quedarte con la boca bien callada. No cometas una indiscreción que pueda afectar tu futuro. Tú eres muy directo, dices lo que piensas sin filtro, pero a veces eso te mete en problemas. No todo se cuenta, no todo se repite, y no todo mundo merece saber lo que tú sabes.
Cuidado con amores de una noche. Sí, se ven tentaciones, aventuras, momentos intensos que podrían parecer divertidos al inicio, pero que también podrían afectar tu felicidad. Hay personas que roban energía, que llegan como huracán y luego te dejan el corazón hecho desastre. Disfruta, sí, pero con conciencia. No te metas con quien sabes que trae drama o con quien solo busca pasar el rato dejando caos.
También es importante que recuerdes algo: no tienes que cambiar tu forma de ser para complacer a los demás. Es tu vida y solo tú sabes cómo vivirla. Tú naciste para ser libre, para explorar, para decir lo que sientes y para no quedarte con ganas de nada. No te apagues por encajar en moldes ajenos. Quien te quiera, te va a querer con todo y tus locuras.
Este día viene cargado de oportunidades en muchos ámbitos. En el amor podrían aparecer nuevas personas que te hagan sonreír, en lo laboral podrías recibir una propuesta o un empujón que te motive, y en lo personal sentirás ganas de reinventarte. Aprovecha esa energía, porque tú cuando te enfocas eres imparable.
Eso sí, controla tu impulsividad. A veces quieres todo rápido, todo ya, y la vida te está enseñando paciencia. No corras donde no hay prisa, disfruta el proceso. Lo que es para ti llega, pero también necesita tiempo.
Sagitario, vienen nuevos amores, nuevas oportunidades y nuevos caminos. Solo no te distraigas con chismes, con gente envidiosa o con aventuras que te resten en lugar de sumarte. Mantén la mirada al frente, el corazón ligero y la mente clara.
La vida te quiere ver feliz, pero primero tienes que elegirte a ti, siempre.