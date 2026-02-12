Una mujer de Pensilvania conspiró para matar a su madre de 71 años por un conflicto de custodia

Una mujer de 51 años y su presunto cómplice enfrentan juicio en Pensilvania acusados de planear el asesinato de la madre de la imputada en medio de una disputa por la custodia de un niño con necesidades especiales.

La acusada, Melissa Fox-Beacom, y Matthew Jason Bates, de 20 años, están procesados por homicidio, conspiración y solicitud criminal por la muerte de Alice Robson, de 71 años, ocurrida en diciembre de 2023 en St. Clair Township, un suburbio de Pittsburgh.

Según la fiscalía, Fox-Beacom habría convencido a un joven de entonces 18 años, Robert Patrick Jack, para que ejecutara el crimen. Durante los alegatos iniciales, los fiscales afirmaron que la acusada manifestó su deseo de que su madre muriera en medio del conflicto familiar.

Disputa por custodia

Robson era la cuidadora principal del hijo con necesidades especiales de Fox-Beacom, quien requería atención permanente las 24 horas. Madre e hija mantenían una disputa por la custodia del menor.

De acuerdo con la acusación, el 11 de diciembre de 2023 Fox-Beacom llevó a Bates a la vivienda de Robson con el pretexto de reparar un vehículo. Posteriormente, Bates regresó junto a Jack.

La fiscalía sostiene que Jack disparó dos veces en la cabeza a la víctima dentro de la vivienda. Luego, con ayuda de Bates, ocultaron el cuerpo en un espacio reducido bajo el porche trasero, cubriéndolo con paneles y escombros.

Hallazgo del cuerpo

La desaparición fue reportada el 13 de diciembre, cuando el director de una escuela alertó a la policía tras conocer que trabajadores de atención domiciliaria encontraron al niño solo en la vivienda y a su abuela ausente.

Al día siguiente, agentes y un equipo canino del Departamento de Bomberos de Greensburg registraron la propiedad en Furnace Lane. Los perros rastreadores condujeron a los investigadores hasta el espacio bajo el porche, donde hallaron el cuerpo de Robson con dos impactos de bala en la cabeza.

Los detectives también encontraron manchas de sangre en la sala de estar.

Testimonio clave

Bates, cuyo proceso continúa, está previsto que declare contra sus coacusados. Según los fiscales, el joven aseguró que Fox-Beacom le había pedido en múltiples ocasiones que matara a su madre.

La defensa de Fox-Beacom sostuvo ante el jurado que su clienta no disparó contra la víctima y que el autor material ya fue identificado.

El juicio continúa mientras la fiscalía intenta demostrar que el homicidio fue resultado de una conspiración motivada por el conflicto familiar.

