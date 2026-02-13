Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 13 de febrero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 13 de febrero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.16 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.84 y 17.14 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.16 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.45 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su evolución regular y cotizó hoy en rojo. Luego de mantener ayer sin cambios, hoy cotizó a 482.28 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 62.04 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.16 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.45 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 482.28 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.04 PESOS DOMINICANOS

