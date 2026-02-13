Una IA resolvió un misterioso juego del Imperio romano de hace más de 1,500 años

Una piedra lisa y blanca que data de la época romana y desenterrada en los Países Bajos ha desconcertado durante mucho tiempo a los investigadores. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), los científicos creen haber resuelto el misterio: la piedra es un antiguo juego de mesa e incluso han deducido las reglas.

IA descifra marcas en piedra romana

La pieza circular de piedra caliza tiene líneas diagonales y rectas grabadas en ella. Utilizando imágenes en 3D, los científicos descubrieron que algunas líneas eran más profundas que otras, lo que sugiere que las piezas se movían a lo largo de ellas, unas más que otras.

“Podemos ver desgaste a lo largo de las líneas en la piedra, exactamente donde uno deslizaría una pieza”, dijo Walter Crist, arqueólogo de la Universidad de Leiden especializado en juegos antiguos.

El objeto conocido como 04433, hallado en el asentamiento romano de Coriovallum (actual Heerlen, Países Bajos), se sitúa probablemente en el período romano tardío, entre aproximadamente los años 250 y 476 d.C.

El estudio propone que se trata de un fragmento de piedra ornamental reutilizado y posteriormente trabajado e inciso en esa época, cuando era habitual reaprovechar elementos arquitectónicos dentro de la ciudad fortificada.

Ludii: la IA que reconstruye juegos antiguos

Otros investigadores de la Universidad de Maastricht utilizaron un programa de inteligencia artificial que puede deducir las reglas de juegos antiguos. Entrenaron esta IA, bautizada Ludii, con las reglas de unos 100 juegos antiguos de la misma área que la piedra romana.

La computadora “produjo docenas de conjuntos de reglas posibles. Luego jugó contra sí misma e identificó algunas variantes que son disfrutables para que los humanos las jueguen”, dijo Dennis Soemers, de la Universidad de Maastricht.

Luego cotejaron las posibles reglas con el desgaste en la piedra para descubrir el conjunto más probable de movimientos en el juego. Sin embargo, Soemers también hizo una advertencia.

“Si le presentas a Ludii un patrón de líneas como el de la piedra, siempre encontrará reglas de juego. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que los romanos lo jugaran precisamente de esa manera”, dijo.

El objetivo del “juego de estrategia engañosamente simple pero emocionante” era cazar y atrapar las piezas del oponente en el menor número de movimientos posible.

La investigación y las posibles reglas fueron publicadas en la revista Antiquity.

FEW (AFP, Antiquity)