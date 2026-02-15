Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de febrero de 2026

LEO

Leo, este 15 de febrero de 2026 te va a caer como balde de agua fría y caliente al mismo tiempo, porque te vas a enterar de chismes, pleitos o noticias familiares que te van a mover el tapete. No es para que te quites el sueño, pero sí para que abras los ojos y entiendas que la familia, aunque a veces saque canas verdes, es lo único que queda cuando la vida se pone ruda. Baja tantito el orgullo, no seas de esos que prefieren tener la razón antes que tener paz, porque luego uno se arrepiente cuando ya es tarde y ni modo de andar llorando sobre leche derramada.

En el amor, si tienes pareja, prepárate porque viene una racha bonita, de esas que unen más que un amarre, mi rey o mi reina. Van a estar más juntitos, más cariñosos, y hasta se les puede antojar planear algo serio o mínimo darse su escapadita romántica. Eso sí, no te me emociones de más, porque cuando Leo se enamora se pone intenso y luego quiere controlar hasta el aire que respira la otra persona. Relájate, disfruta, no quieras apretar donde no va.

En cuestiones de dinero, cuidado con compras tontas o con gastar por querer apantallar. Te puede doler una pérdida o un gasto innecesario, de esos que después dices: “¿en qué estaba pensando?”. Pues estabas pensando con la emoción, mi cielo, no con la cabeza. Aprende a administrar porque vienen oportunidades, pero si no sabes cuidar lo que tienes, ni la suerte te salva.

Se visualiza un viaje en puerta, puede ser cortito o planeado, pero trae reencuentros, sorpresas y hasta una amistad que te va a alegrar el corazón con una noticia inesperada. También un familiar va a necesitar de tu apoyo en temas laborales, así que ponte atento, no seas de los que ayudan solo cuando les conviene. Hoy te toca ser sostén y mañana la vida te lo regresa. En salud, cuídate de infecciones, no te confíes, toma agüita, duerme bien y no te hagas el inmortal. Y para cerrar con broche de oro: los juegos de azar te favorecen, traes suerte, pero no te vayas a querer hacer millonario de un jalón. Juega con medida, como señora sabia, porque la vida premia al que sabe cuándo parar.

VIRGO

Virgo, este 15 de febrero de 2026 vas a sentir que traes la cabeza como licuadora, porque el estrés va a querer adueñarse de tus días. Andas pensando demasiado, adelantándote a cosas que ni han pasado, y luego terminas agotado por puro escenario imaginario. Mira, bájale tantito a la intensidad, porque no todo se resuelve corriendo ni queriendo controlar hasta el último detalle. Aprende a hacer las cosas con tiempo, organiza tu semana, y no te me pongas a hacer todo al último minuto, porque las prisas son las que te hacen regarla.

En el amor, si tienes pareja, se visualizan dos caminos: o una discusión medio mensa por cosas sin importancia, o noticias fuertes como embarazo o planes inesperados. Aquí el consejo de señora es claro: no hagas tormenta en un vaso de agua. Virgo a veces se clava tanto en lo que “debería ser” que se olvida de disfrutar lo que ya tiene. Suelta tantito la exigencia, porque nadie es perfecto, ni tú aunque te sientas el inspector del universo.

Estos días vienen movimientos importantes, y no hablo nomás de chismes, hablo de cambios reales. Es como si la vida te estuviera empujando a cerrar ciclos con personas que te lastimaron y que ya no tienen nada que hacer en tu historia. Ya estuvo suave de andar cargando rencores como si fueran bolsa del mandado. Lo que fue, fue. Y lo que no, que se vaya a la fregada. Este año es clave para ti, Virgo, es tu oportunidad de consolidar proyectos, metas y hasta sueños que traías guardados por miedo o por andar esperando el momento perfecto.

Porque te voy a decir algo: el momento perfecto no existe, mi rey o mi reina. Existe el momento en que te decides. Nuevas oportunidades van a llegar, pero si te apendejas, te vas a quedar mirando cómo otros se llevan lo que era para ti. Así que ponte listo, abre los ojos, muévete, toca puertas, insiste. No te me quedes sentado esperando señales del cielo cuando la señal eres tú.

En lo laboral, cuidado con meterte en problemas ajenos. Hay gente venenosa que quiere enredar el ambiente, pero tú dedícate a lo tuyo. No eres salvador de nadie. Haz tu trabajo, cumple, y deja que cada quien se ahogue con su propio drama. También podrías recibir noticias de un cambio positivo o una propuesta que te saque de la rutina. Recuerda: los tiempos de Dios son perfectos, pero Dios también quiere verte chambeando, no nomás cruzado de brazos. Confía en lo que viene, porque lo mejor apenas está calentando motores.

LIBRA

Libra, este 15 de febrero de 2026 viene con energía de reconciliación y de esas vueltas inesperadas que da la vida. Una amistad con la que tuviste enfrentamientos regresa, y aunque al principio te vas a hacer el digno o la digna, en el fondo sabes que extrañabas la paz. A veces uno se pelea por orgullo, por malentendidos o por andar con el carácter más filoso que cuchillo nuevo, pero la vida te va a enseñar que no todo merece guerra eterna. Si la persona llega con intención sincera, suelta el rencor, porque cargarlo nomás te arruga el alma.

También un familiar lejano ha estado pensando mucho en ti y en tu familia, y pronto vas a recibir noticias que te van a sacar una sonrisa. No te sorprendas si aparece un mensaje o una llamada que te haga sentir querido, porque aunque tú te hagas el fuerte, Libra es bien sentimental y le gusta saber que no lo olvidan. Ahora, pon atención, porque el consejo de señora viene directo: aprende de tus errores en el amor y en las amistades. Quien te busca, quien te procura y quien te demuestra con hechos, es quien merece estar en tu vida. Ya no estás para andar rogando atención ni mendigando cariño. No eres limosna emocional de nadie, mi cielo. Quien quiera estar contigo, va a estar sin que lo obligues, sin que lo estés correteando como si fuera promoción de supermercado.

Este periodo te trae nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sobre todo en lo económico. Puede llegarte una propuesta, un negocio o un movimiento que te haga crecer no solo en dinero, sino también en seguridad personal. Aquí es donde tienes que ser inteligente, porque a veces Libra duda demasiado, se la pasa pensando “¿y si sí, y si no?”, y mientras tú analizas, otro ya se llevó el premio. Atrévete, pero con cabeza fría, no con pura emoción.

La vida también te está gritando que no te limites. Si quieres hacer algo, hazlo. Si quieres decir algo, dilo. Si quieres amar, ama. Pero no te quedes con ganas de nada, porque la vida es corta, mi reina o mi rey, y mientras tú te lamentas por lo que no tienes, otros disfrutan hasta un atardecer gratis con un café en la mano. Aprovecha estos días para valorar lo simple, para reírte más, para consentirte y para dejar de cargar expectativas imposibles. Lo bonito está en lo cotidiano, en lo real, en lo que sí tienes hoy. Y recuerda: equilibrio no significa aguantar de todo. Equilibrio es elegir lo que te hace bien y mandar lo demás al chorizo con elegancia.

ESCORPIÓN

Escorpión, este 15 de febrero de 2026 te va a traer movimientos emocionales fuertes, de esos que te sacuden hasta el alma aunque tú te hagas el muy “yo puedo solo”. Vas a necesitar más que nunca un abrazo, sentirte querido o querida, porque traes el corazón medio sensible, aunque lo escondas detrás de esa cara de “a mí nada me afecta”. No te hagas, Escorpión, tú sientes todo al triple, nomás que no lo dices.

Y mira, te voy a decir algo como señora sabia: la soledad no es castigo, es aventura. Es momento de que entiendas que estar contigo mismo no es problema, es oportunidad para conocerte mejor, para sanar, para dejar de buscar afuera lo que primero debes darte tú. No andes desesperado por llenar vacíos con personas que solo llegan a hacer ruido y luego se van.

Estos días un secreto va a salir a la luz, y eso podría ponerte nervioso o temeroso por lo que pueda pasar. No te me espantes antes de tiempo, porque muchas veces la mente te hace películas que ni Netflix se avienta. Eso sí, actúa con madurez, porque si algo se destapa es por algo. La verdad siempre encuentra camino, mi vida, aunque uno quiera taparla con tierra. Cuidado también con chantajes emocionales o manipulaciones por parte de amistades o conocidos. Hay gente que te quiere agarrar de su peón, pero tú no estás para juegos baratos. Escorpión es intenso, sí, pero no tonto. Aprende a poner límites, porque no todo el que sonríe es amigo, y no todo el que te busca es porque te quiere bien.

En el amor, si ya tienes pareja, es momento de salir de la monotonía. No te quedes en la rutina de siempre, porque el aburrimiento es veneno lento. Haz algo diferente, una salida, un plan, un detalle. No esperes a que la relación se enfríe para querer prender el fuego. Y si estás soltero, cuidado con poner tu corazón donde no saben cuidarlo. Tú amas profundo, pero también te clavas rápido, y luego terminas sufriendo por alguien que no vale ni el suspiro.

En lo laboral vienen movimientos importantes. Una oportunidad de negocio o un proyecto va a caer en tus manos, y aquí la vida te va a poner a prueba: o te avientas con valentía o te quedas dudando. No te sabotees, porque tienes talento de sobra, solo te falta confiar más en ti y menos en el miedo. Recuerda, Escorpión: tu poder está en tu transformación. Cada vez que la vida te sacude, es porque te está empujando a renacer más fuerte. No te aferres a lo que duele, no te quedes donde no te valoran, y no entregues tu intensidad a quien solo quiere ratitos. Este día es para cerrar ciclos, para abrazarte a ti mismo y para entender que lo mejor llega cuando dejas de rogar y empiezas a elegir.

PISCIS

Piscis, este 15 de febrero de 2026 la vida te va a poner en un punto donde necesitas aclarar tu corazón y tu cabeza, porque traes sentimientos revueltos como licuado mal hecho. No confundas lo que sientes, ni te me aceleres con comentarios fuera de lugar, porque podrías quedar mal con alguien que sí te interesa de verdad. A veces hablas desde la emoción y luego te arrepientes cuando ya soltaste la bomba. Respira antes de hablar, mi cielo, porque no todo lo que piensas se dice, y no todo lo que sientes se entrega tan rápido.

También es momento de que entiendas que no tienes por qué bajar tu nivel por nadie. Ya estuvo suave de andar mendigando amor o atención de personas que ni se esfuerzan. Tú eres mucho, Piscis, aunque a veces te hagas chiquito por miedo a perder. No temas a lo que la vida te ofrece, porque vienen oportunidades buenas, sobre todo en lo laboral. Puede aparecer una propuesta inesperada, un cambio de trabajo o un proyecto que te abra puertas, pero ojo: estas oportunidades no son eternas, tienen fecha de vencimiento. Si dudas demasiado, se te van.

Se visualiza también un viaje o una invitación que te va a emocionar. No lo pienses tanto, porque la vida no espera a que estés listo, la vida te avienta y tú aprendes en el camino. Eso sí, no te me vayas con los ojos cerrados, usa tu intuición, pero no uses el miedo como excusa para quedarte donde mismo. En las amistades, bájale tantito a los celos sin fundamento. Piscis a veces se inventa historias en la cabeza y luego anda sufriendo por cosas que ni son. Tus amigos se pueden hartar de que los estés cuestionando o sintiendo que te van a abandonar. Aprende a confiar más y a soltar el control, porque quien se quiera quedar, se queda, y quien no, que se vaya a la fregada.

Te cuesta perdonar, sí, porque guardas las heridas como si fueran reliquias. Pero cuando te enamoras de verdad, se te olvida el orgullo y entregas todo. Aquí el consejo de señora es claro: no des tanto a quien no sabe cuidar lo que le das. Amar bonito no significa aguantar tonterías. Pon límites, mi vida, porque tu corazón no es piñata para que cualquiera le pegue. Vas a conocer personas que te van a mostrar tu suerte, pero no para lastimarte, sino para enseñarte qué tipo de gente no quieres en tu vida. Agradece esas lecciones, porque te están limpiando el camino. Este día es para crecer, para elegir mejor, para no conformarte con migajas emocionales y para recordar que mereces amor, respeto y tranquilidad. Piscis, deja de salvar a quien no quiere salvarse, y empieza a salvarte tú.

ACUARIO

Acuario, este 15 de febrero de 2026 te toca ponerte bien listo, porque traes la lengua más suelta que cinturón después de la cena. Ten cuidado con hablar de más, con contar cosas que no debes o con andar soltando comentarios que luego se convierten en chisme tamaño novela. No todo mundo es de confianza, mi vida, y a veces tú crees que estás platicando tranquilo, pero la gente es bien hocicona y lo que dices termina en boca de medio mundo.

También se marca la posibilidad de fraudes, mentiras o decepciones por parte de personas que significan mucho para ti. Eso duele, sí, porque tú eres de los que se hacen los fuertes, pero cuando te traicionan te cala hasta los huesos. Aquí el consejo de señora es: abre los ojos, no seas ingenuo, porque no todo el que te sonríe te quiere bien. Hay gente que se acerca por interés, por envidia o por querer sacar provecho, y tú no estás para ser el banco emocional ni económico de nadie. Eso sí, tu sexto sentido anda más filoso que cuchillo nuevo. Hazle caso a esa intuición que te avisa cuando algo no cuadra. Tú detectas rápido cuando alguien miente o cuando te quieren ver la cara de menso, así que no ignores esas señales. Si algo te da mala espina, es por algo. No te obligues a confiar donde no se siente paz.

En el amor, Acuario anda medio travieso, porque se te da mucho prender el boiler por redes sociales y luego ya andas pensando cosas que ni al caso. Mucho coqueteo, mucho mensajito, mucho “nomás estoy jugando”, pero luego te clavas o te metes en situaciones que te complican la existencia. Recuerda esto, mi vida: quien piensas cuando te vistes es quien tiene derecho a desnudarte, nadie más. No andes regalando tu energía a cualquiera que te escribe bonito y luego desaparece.

Momentos importantes se aproximan, sobre todo en casa. Se ve que poco a poco todo vuelve a la normalidad, se acomodan asuntos familiares y recuperas estabilidad. También estarás nervioso o nerviosa por una noticia laboral o sentimental que estás esperando, pero tranquila, todo saldrá mejor de lo que imaginas. A veces te haces películas dramáticas y al final era puro susto. En lo laboral pueden venir movimientos interesantes, oportunidades nuevas o cambios que te obligan a tomar decisiones. No te me quedes en la indecisión, porque tú eres bueno para soñar, pero a veces te falta aterrizar. Aprovecha lo que llegue, porque este año es de avances, no de estancarte.

Acuario, recuerda que tu libertad es tu mayor tesoro, pero no confundas libertad con huir de lo que sientes. Sé honesto contigo, con los demás y con lo que quieres. Este día es para hablar menos, observar más, confiar en tu intuición y elegir mejor a quién le abres la puerta de tu vida. No todos merecen tu energía, mi cielo… y eso también es sabiduría.

CAPRICORNIO

Capricornio, este 15 de febrero de 2026 la vida te viene a bajar tantito del pedestal, porque aunque tú seas fregón o fregona, recuerda que no eres el centro del universo. A veces te crees tan fuerte, tan capaz y tan “yo puedo solo”, que sin darte cuenta terminas alejando a tu familia o a las personas que sí te quieren bien. No todo se trata de ti, mi cielo, y si sigues con esa actitud de querer controlar todo, un día te vas a quedar hablando solo. Se visualizan noticias de personas que están en el extranjero, mensajes o llamadas que te van a mover emociones. Puede ser alguien que extrañas o alguien que trae algo importante que decirte. No cierres el corazón, Capricornio, porque aunque te hagas el duro, también sientes, nomás que te cuesta admitirlo.

En el amor, si ya tienes pareja, cuidado porque los celos, la inseguridad y hasta una tercera persona pueden poner en hilo lo que tanto les ha costado construir. Aquí el consejo de señora es claro: no inventes fantasmas donde no los hay, pero tampoco te hagas el ciego. Habla, aclara, pon límites. No quieras arreglar todo con orgullo o con silencio, porque eso solo enfría la relación. Y si tú andas buscando atención afuera, acuérdate que una calentura cuesta caro cuando pierdes algo estable.

Es momento de ponerte las pilas y comenzar a trabajar para ti. Tú eres la persona más importante en tu vida, sí, pero no desde el ego, sino desde el amor propio. No te dejes caer por nadie, no permitas que te dañen, pero tampoco uses tu carácter como arma para destruir lo que tienes. Porque Capricornio, cuando explotas, arrasas. Te enojas, dices cosas fuertes, y luego quieres componerlo con un “ya pasó”. No mi vida, hay palabras que dejan cicatriz.

También traes esa maña de querer tener la razón en todo. Defiendes tus ideas como si fueran bandera de guerra, y está bien ser firme, pero aprende a escuchar. No todo es competencia. A veces la vida no quiere que ganes, quiere que entiendas. En lo laboral y económico, vienen oportunidades si te aplicas. Este es un periodo para construir, para enfocarte, para dejar de distraerte con dramas ajenos. Lo que hagas hoy te va a dar frutos más adelante, pero necesitas constancia y menos coraje. Capricornio, este día es para bajar tantito la guardia, cuidar tus relaciones, controlar tu temperamento y recordar que ser fuerte no significa ser frío. La verdadera madurez es saber cuándo luchar y cuándo abrazar. Y acuérdate: no todo el que se va es traición, a veces es enseñanza.

SAGITARIO

Sagitario, este 15 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio inquieto y la cabeza más acelerada que moto sin frenos. Podrías comenzar a sentir celos o emociones raras por tu pareja, de esas que ni tú entiendes, porque normalmente eres bien relajado, pero cuando te pega el orgullo, te pones intenso. Ten cuidado con lo que quieres, buscas y necesitas, porque a veces confundes amor con ego, y terminas haciendo dramas donde no hacía falta.

Si tienes una relación, no busques afuera lo que ya tienes en casa. No te me vayas a dejar llevar por una calentura tonta o por alguien que solo quiere jugar, porque podrías perder mucho por un ratito de emoción. Sagitario es aventurero, sí, pero también a veces se pasa de confiado. Recuerda que lo fácil se va rápido, pero lo que vale cuesta construirlo. Estos días se marcan cambios de humor fuertes. Traes el carácter como chile piquín: todo te enchila, todo te irrita, y ni tú mismo te soportas. Aquí el consejo de señora es: bájale tantito, respira, no te desquites con quien no tiene culpa. No porque tú traigas tormenta interna significa que los demás tengan que mojarse contigo. Aprende a controlar tus impulsos, porque una palabra dicha en coraje puede tumbar lo que tanto te ha costado levantar.

Momentos importantes están llegando, pero también es momento de no ser tan bueno o buena con todo mundo. Tú eres de los que dan la mano y luego la gente quiere agarrar hasta el pie. Ya estuvo suave de ser tan noble con quien solo se aprovecha. Pon límites, mi vida, porque ser buena persona no significa ser menso. También necesitas recordar quién eres y de dónde vienes. No te hagas chiquito por nadie, no te rebajes por quedar bien. Hay personas que ya te traicionaron en el pasado y todavía les sigues dando entrada como si nada. No mi cielo, aprende. La vida no te repite lecciones por castigo, te las repite hasta que entiendes.

En lo laboral se ven movimientos interesantes, oportunidades que pueden abrirte puertas, pero necesitas enfoque. Sagitario a veces quiere todo al mismo tiempo y termina dejando cosas a medias. Este día es para comprometerte contigo, para dejar de postergar y para ir por lo que mereces. En el amor, si estás soltero, cuidado con enamorarte de quien solo te da migajas. Y si estás en pareja, cuida lo que tienes, porque no todos los días se encuentra alguien que te aguante el carácter y el desmadrito emocional.

Sagitario, este 15 de febrero es para madurar, para controlar impulsos, para no confiar a ciegas y para volverte más perro o perra si es necesario, pero no por maldad, sino por amor propio. Recuerda: quien te quiere no te confunde, quien te valora no te lastima, y quien te pierde… es porque no supo lo que tenía.

ARIES

Aries, este 15 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo que dejes de desgastarte con gente que no entiende razones ni aunque se las expliques con dibujitos. No discutas con quien solo quiere pelear, porque terminarás de pleito y con el coraje atorado. Tú eres fuego, Aries, y cuando te prendes nadie te apaga, pero no todo merece tu energía. Aprende a escoger tus batallas, porque no es lo mismo defender lo justo que andar peleando por puro orgullo.

Basta ya de deprimirte sin motivo, mi vida. A veces te achicopalas por cosas que ni valen la pena, y lo peor es que esperas que los demás te den lo mismo que tú entregas. Ahí está tu error: tú das mucho, sí, pero luego te frustras cuando no te regresan igual. No todos aman como tú, no todos son leales como tú, y eso no significa que tú estés mal, significa que debes elegir mejor a quién le das tu tiempo. No bajes la guardia por nadie. No es momento de exponerte demasiado con personas que nomás no te aportan nada. Aries a veces se entrega rápido, se emociona, confía, y luego termina decepcionado porque puso su corazón donde solo había puro cuento. Aprende a cuidarte, mi cielo, porque tu fuerza no está en aguantar, está en saber cuándo retirarte.

Bájale a los celos y a la inseguridad, porque eso solo te pone de malas y complica tus relaciones. Si tienes pareja o alguien que te interesa, no andes inventando historias en tu cabeza. Si no lo ves con tus ojos, no existe. Deja de creerte chismes, porque la gente habla por deporte, y tú no estás para andar perdiendo la paz por bocas ajenas. Tu estado de ánimo ha estado raro, y la causa tiene nombre y apellido, pero aquí viene el consejo de señora: no pongas tu felicidad en manos de nadie. Tú tienes el control para estar bien, pero sigues esperando recibir algo a cambio de lo que das, como si el amor fuera intercambio. No mi vida, el amor se da, pero también se aprende a poner límites.

En lo laboral y económico, vienen oportunidades si te enfocas. Este día es para tomar decisiones, para dejar de postergar y para no permitir que tus emociones te dominen. Aries es impulsivo, sí, pero también es valiente, y esa valentía debe usarse para construir, no para destruir. Este 15 de febrero es para que recuperes tu fuerza, cierres la puerta a lo que no suma y recuerdes que no tienes que demostrarle nada a nadie. Quien quiera estar contigo, que se quede. Y quien no, que se vaya derechito a la fregada.

TAURO

Tauro, este 15 de febrero de 2026 la vida te viene a sacudir tantito para que recuerdes quién eres y hacia dónde vas, porque últimamente te has perdido en tu propio camino. Andas como que sí, pero no, como que quieres avanzar pero te da flojera soltar lo que te pesa. Y mira, mi vida, nadie va a venir a rescatarte de tus dudas, así que ponte las pilas y vuelve a enfocarte, porque tú eres más fuerte de lo que crees.

Se visualiza un viaje muy perro con familia o con una amistad, algo que te va a sacar de la rutina y te va a hacer bien al alma. Tauro necesita cambiar de aire de vez en cuando, porque cuando te estancas te pones terco, negativo y hasta medio amargado. Este viaje o salida te va a ayudar a reconectar con los tuyos y a valorar más lo que tienes cerca. En lo laboral vienen cambios importantes, y aunque al principio te den miedo, serán para bien. Puede llegar una oportunidad que te dé mejores resultados, pero necesitas confiar en ti. Tauro a veces se aferra a lo seguro aunque ya no le haga feliz, nomás por no arriesgar. Pero este periodo te está empujando a crecer, mi cielo, así que no te quedes donde ya no hay nada que aprender.

Vienen movimientos fuertes en el área familiar. Aprenderás a valorar a las personas que siempre han estado ahí, porque la familia es como el mole: a veces pesa, a veces empalaga, pero siempre deja huella. No te alejes por orgullo, porque luego uno se arrepiente cuando ya es tarde. En el amor, los celos y la desconfianza aparecen cuando ya te han fallado una vez. Y sí, Tauro, tú no olvidas fácil. Pero tampoco puedes vivir esperando la traición en cada esquina. Los hechos son la mejor manera de confiar, así que observa más y pelea menos. Si alguien te demuestra con acciones, cree. Y si alguien solo habla bonito pero no hace nada, mándalo derechito a volar.

Cuidado con enfermedades respiratorias o infecciones. No te confíes, mi vida, abrígate, cuida tu salud y no andes creyendo que eres de hierro. A veces el cuerpo avisa antes que el corazón. También se ven noticias inesperadas relacionadas con una amistad que ha andado hablando pésimo de ti. Y aquí viene el consejo de señora: no te rebajes. Deja que el mundo ruede. Si hablaron de ti, la vida se va a encargar de poner a esa gente en su lugar. Tú no tienes que ensuciarte las manos con chismes baratos. Tauro, este día es para recordar tu valor, tu fuerza y tu rumbo. No te pierdas por nadie, no te detengas por miedo, y no te quedes donde ya no floreces. Tú naciste para construir algo grande, no para vivir a medias.

GÉMINIS

Géminis, este 15 de febrero de 2026 la vida te viene a dar una lección bien clara: si permites que alguien te dañe una vez y lo dejas pasar, ten por seguro que lo va a volver a hacer. No es mala suerte, mi vida, es falta de límites. Ponte las pilas y pon a esas personas en su lugar. Ya estuvo suave de permitir faltas de respeto o de dejar que te agarren como títere. Tú no naciste para ser juguete emocional de nadie. Géminis tiene un corazón curioso, ligero, pero también a veces se deja envolver por palabras bonitas. Y ahí es donde te meten el pie. Aprende a escuchar más las acciones que los discursos, porque hay gente que habla precioso, pero actúa horrible. Este día es para abrir los ojos y dejar de justificar a quien no merece ni un minuto de tu tiempo.

En el amor se marca una probabilidad de faje o de conexión intensa con una amistad cercana o con alguien que podrías conocer en los próximos días. Ay Géminis, tú eres bien travieso y cuando se te prende el foco, se te olvida hasta el nombre. Pero cuidado, mi cielo, porque una cosa es divertirse y otra es meterse en camisa de once varas. No busques afuera lo que tienes en casa, sobre todo si ya hay una relación estable, porque una calentura puede costarte caro.

Este mes que se aproxima trae energía fuerte en el amor. Se manifiestan lazos importantes, conexiones profundas, y hasta podría nacer algo muy serio con alguien que te mueve el tapete. Pero aquí viene el consejo de señora: no vuelvas a cometer los mismos errores. No te entregues tan rápido, no idealices, no te hagas historias en la cabeza. Ve despacio, con calma, porque lo bonito también necesita tiempo. No pretendas cambiar solo para complacer a personas tontas que no te aportan nada. Tú no estás para vivir adaptándote a caprichos ajenos. Aprende a tomar tus propias decisiones y dirigir tu vida, no permitir que otros la dirijan por ti. Géminis es libre, y cuando se siente controlado se apaga. Así que sé tú, sin máscaras, sin disfraces.

En lo laboral y económico vienen oportunidades, pero necesitas enfoque. A veces quieres hacer mil cosas al mismo tiempo y terminas dejando todo a medias. Este periodo es para comprometerte con tus metas, para cerrar ciclos con gente que solo estorba y para rodearte de personas que sí sumen. También es momento de cuidar tu energía. No te desgastes en discusiones inútiles, no te enredes en chismes y no te distraigas con lo superficial. Lo importante está en lo que construyes, no en lo que aparentas. Géminis, este día es para despertar, para poner límites, para amar con inteligencia y para recordar que quien te quiera, te respeta. Y quien no… que se vaya derechito a la fregada.

CÁNCER

Cáncer, este 15 de febrero de 2026 la vida te está diciendo clarito: no te compliques demasiado la existencia, porque vida solo hay una y tú te la pasas pensando, sintiendo, recordando y hasta sufriendo por adelantado. A veces cargas más de lo que te toca, te echas encima problemas ajenos y terminas agotado emocionalmente. Ya bájale tantito, mi vida, porque no eres basurero de nadie. No te quedes con ganas de nada. Si tienes algo que decir, dilo. Suelta la boca, habla claro, porque callarte solo te enferma el alma. Y si alguien se ofende, pues ni modo, no es tu problema. Este es momento de hablar y decir las cosas como son, sin miedo. Tú eres sensible, sí, pero también tienes carácter cuando se trata de defender lo que sientes.

En lo laboral vienen movimientos importantes y un cambio muy perro que te va a enseñar a ser mejor persona. Puede ser una nueva oportunidad, un ajuste en tu trabajo o una situación que te obligue a madurar. Tú amas la justicia, Cáncer, y cuando ves algo injusto no te quedas callado. Dices las cosas como son y eso a veces incomoda, pero también te hace respetable. No tienes miedo a represalias porque sabes perfectamente cómo poner a tus enemigos en su lugar cuando se pasan de listos.

Eso sí, ten cuidado con engancharte en pleitos innecesarios. No todo merece guerra. Aprende a escoger cuándo hablar y cuándo simplemente ignorar. Porque tu energía es valiosa y no debe gastarse en gente que no vale la pena. Se marca una noticia inesperada que podría arruinarte el día o ponerte de mal humor. No te me caigas, mi vida, porque no todo lo que pasa es tragedia. A veces la vida solo acomoda piezas, aunque al principio duela. Respira, espera y no reacciones desde el coraje o la tristeza.

En el amor, es posible que te sientas cansado o cansada de amores baratos. Has vivido decepciones, has recordado fracasos amorosos y eso te hace dudar de que la felicidad llegue para ti. Pero aquí viene el consejo de señora: no porque te haya ido mal antes significa que te irá mal siempre. No cierres el corazón por miedo, pero tampoco lo entregues a cualquiera. Estás atravesando una etapa de grandes cambios. Estás sanando, aunque no lo notes. Estás aprendiendo a soltar, a elegir mejor, a no conformarte con migajas emocionales. Y eso es crecimiento, mi vida.

Este día es para que te priorices, para que hables claro, para que dejes de cargar culpas que no son tuyas y para que recuerdes que mereces amor del bueno, del que se queda, del que suma. Cáncer, la felicidad sí llega… pero primero tienes que dejar de buscarla donde solo encuentras drama.