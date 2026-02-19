Óscar Ortiz busca forjar su propio camino musical

Cuando Óscar Ortiz comenzó a forjar su camino en el mundo de la música, no sabía que tenía un hermano muy famoso que cantaba. Así que nadie puede decir que Gerardo Ortiz —el hermano en cuestión— lo inspiró o lo influenció.

“No, no, no, desde chiquito me gustó mucho la música”, dijo Óscar, que es 13 años más joven que Gerardo; actualmente tiene 23 años. “No puedo decir que fue por mi hermano porque yo estaba chiquito todavía; yo no sabía que Gerardo estaba haciendo música acá en Estados Unidos”.

Óscar hacía música con su papá; él cantaba y su padre tocaba la guitarra.

El momento definitorio de su carrera llegó a principios de 2024, cuando su tema “First Love” se hizo viral en TikTok. La canción, que grabó con Edgardo Núñez, obtuvo miles de vistas y ocupó el número uno en las listas de la revista especializada Billboard. El corte había sido estrenado el 23 de diciembre en BadSin Records, la compañía disquera de Gerardo y Kevin Ortiz—este último otro de los hermanos Ortiz que también canta—.

Este corte, una mezcla de cumbia, regional mexicano y balada pop, puso a Óscar en la mira de millones, y se puede decir que así fue como inició la carrera de este chico nacido en Tijuana, México, y ahora residente de Los Angeles.

Desde entonces, el artista se dedicó a grabar sencillos, hasta que editó “Silencio habla”, un álbum de quince canciones que incluye —además de “First Love”—, temas que escribió acerca de amores que no funcionaron, palabras que nunca se dijeron y sentimientos que dolieron; “es para la gente que siente mucho, aunque no siempre lo sepa explicar”, escribió el cantante en un comunicado.

Actualmente promociona “Escondidas”, un tema que grabó junto a Gavito Ballesteros, que habla “de esos amores que no se pueden vivir libremente porque siempre hay alguien opinando”, dijo. No tiene una dedicatoria para nadie y tampoco está basada en una historia real. Está inspirada en las pláticas de Óscar con amistades.

Y en “Lo tengo todo”, exploró nuevos ritmos, algo que espera hacer con más frecuencia en sus próximos materiales. Este corte es diametralmente distinto del resto de las canciones del álbum porque no se usaron instrumentos musicales para grabarla. Es más tipo indie, explicó.

“Fue más generada por la computadora”, dijo. “Esa canción fue la que me hizo como que salirme de mi zona de comfort”.

Óscar está seguro de que seguirá haciendo música novedosa y arriesgada en el futuro porque cree que esta es la tendencia.

“Siento que ahorita hay mucho espacio para tratar cosas nuevas”, dijo. “Siento que ahorita la música está muy abierta a no juzgarte en lo que haces, así que que claro que me gustaría tratar diferentes cosas, cien por ciento”.