Los mejores jabones líquidos para el cuerpo, según nuestras pruebas





Pasamos ocho semanas evaluando 19 jabones líquidos para el cuerpo de marcas como Native, Dove y otras, según su aroma, hidratación, facilidad de uso y otros factores.

Un buen jabón líquido para el cuerpo debe hacer buena espuma, salir con facilidad del envase, hidratar la piel y tener un aroma agradable… o no oler a nada. Todo un reto, ¿verdad?

By Angela Lashbrook

Pasé gran parte de mi infancia y juventud bañándome con jabones que dejaban mi piel seca y con parches escamosos, o con otros que me hacían salir oliendo demasiado fuerte a aromas artificiales como “sweet pea” o “cucumber melon”.

Es una buena noticia que, en los últimos años, tanto la variedad de jabones líquidos para el cuerpo como mi propio criterio hayan mejorado. Para nuestra reciente evaluación de 19 jabones corporales, usé este criterio más afinado junto con mis colegas Justin Krajeski, Ginger Cowles y Mary Beth Quirk.

Evaluamos jabones líquidos que MadeSafe, una organización con la que trabajamos para identificar productos seguros y amigables con el medio ambiente, señaló algunos de los mejores disponibles. Algunos resultaron excelentes; otros terminaron en botes de donación frente a nuestras casas. Sigue leyendo para conocer nuestros favoritos: los que hidratan, se sienten bien en la piel y, para quienes disfrutan de la aromaterapia, tienen el mejor aroma.

Babo Botanicals Moisturizing Oat & Calendula Bubble Bath & Wash Duo

Puede que encuentres este jabón líquido suave en la sección de bebés, pero también es una muy buena opción para los adultos. Tiene un aroma ligero a nuez que me recuerda a una naranja con especias de clavos, y puede dejar un aroma sutil en la piel si lo usas lo suficiente. “¡Me encanta! El toque cítrico de este es simplemente perfecto,” dice Ginger Cowles, editora de CR.

Ginger comenta que sale un poco rápido de la tapa, así que podrías terminar usando más de lo que necesitas. Pero esto no es necesariamente algo malo. “Es súper suave y hace una espuma maravillosa”, dice.

Tengo la piel sensible y se reseca fácilmente, pero este jabón líquido me pareció muy hidratante y no me ocasionó ningún tipo de irritación. Aun así, tuve que usar crema después de bañarme, pero hasta ahora no he probado ningún jabón líquido para el cuerpo —ni para esta historia ni para ninguna otra— que me hidrate lo suficiente como para no tener que usar crema hidratante.

Vanicream Gentle Body Wash

Este es el jabón líquido que uso con mi hija pequeña, su piel es extremadamente sensible y propensa al eccema.“Me siento tranquila dejando que mi hija use este producto en su piel sensible,” dice Ginger, quien aprecia su textura suave. El evaluador y escritor de CR, Justin Krajeski, lo calificó como su segundo favorito y dijo que estaba “gratamente sorprendido por lo bien que salía del envase y lo fácil que era de usar. Hace una espuma rica y abundante”.

La editora de compras de CR, Mary Beth Quirk, se sorprendió de que este jabón líquido para el cuerpo no tuviera aroma. “Este no huele a nada, literalmente. Me sorprendió de verdad. Ni a jabón, ni siquiera un poco de olor, lo cual es raro,” dice. La Academia Americana de Dermatología recomienda que las personas con piel seca y sensible eviten productos con aroma, y por eso me siento tranquila usando este producto en mi hijo de 2 años.

Dove Sensitive Body Wash

No revisé los ingredientes antes de usar este jabón líquido para el cuerpo, así que me sorprendió un poco su aroma algo fuerte, sobre todo porque está etiquetado como “para piel sensible”. Pero no irritó mi piel sensible, ni la de mi hijo pequeño, lo cual me deja tranquila. Sin embargo, si tu piel es sensible incluso a las fragancias más suaves, quizá sea mejor optar por Vanicream

Pero a nuestros evaluadores en general les gustó mucho este jabón líquido. “¡Wow, estoy realmente impresionado con este jabón Dove! Lo abrí pensando: ‘Terminemos rápido con este jabón de la tienda de un dólar…’ ¡y qué injusto y equivocado estaba!” dice Justin. “Me ganó de inmediato cuando al presionar su dispensador, el jabón que salió era sorprendentemente espeso–– justo como debía ser— y me dio una sensación de lujo que no esperaba. No reseca ni irrita mi piel en absoluto.”

El dispensador hace que sea fácil usarlo en la regadera, algo de gran ayuda para quienes andan de prisa. “Esta botella es genial. La base es más ancha y eso la hace más estable, el dispensador es grande y práctico,” dice Ginger. Además, produce una espuma deliciosa. “Es justo como uno se imagina que debería hacer espuma un jabón líquido,” comenta Justin. “El jabón Dove Sensitive es el ejemplo perfecto de cómo debería sentirse un jabón para el cuerpo en la piel.”

Bathing Culture Mind and Body Wash

Este jabón líquido para cuerpo da la sensación de ser el más lujoso de todos los que probamos. Está disponible en botella de plástico o vidrio; probamos la de vidrio, que le da un toque de mayor elegancia. El diseño de la botella es muy lindo y artístico, tanto que querrás dejarla a la vista para impresionar a tus invitados.

Mary Beth, que probó la fragancia Cathedral Grove, dice que el aroma es “refrescante, sin tener ese toque medicinal ni intenso, como pasa con otros. También me gusta que deje un ligero aroma en mi piel, porque no me gustan los perfumes fuertes ni las cremas con aroma”. Justin, que probó el aroma Break Water y lo calificó como uno de sus jabones líquidos favoritos, dice que huele “increíble”. Pero a Ginger y a mí no nos gustó el olor. Probé Cathedral Grove, como Mary Beth, pero me recordó a una cabaña de madera en el bosque que ha estado desocupada por mucho tiempo–– es decir, olor a pino, pero algo rancio. Mi esposo lo describió como “viejo”. Ginger, que probó Meadow Vision, dice, “Huele a un jabón fuerte de antes que le habría gustado a mi abuelo. Yo nunca lo compraría para mí.”

En cuanto a otros aspectos además del aroma: es un jabón un poco más espeso y hace buena espuma, aunque Ginger notó que a veces obstruye el dispensador. Mary Beth lo encontró especialmente hidratante y dice: “Este va a ser mi nuevo jabón líquido favorito, y probablemente también lo regalaré en el futuro. Me encanta que no solo cumpla con lo básico de limpiar, sino que además huele como a un paraíso en el bosque”

SheaMoisture Glowing Radiance Body Wash

Este jabón líquido tiene una consistencia espesa y cremosa, como un acondicionador, y gracias a esta textura, también es hidratante. Sin embargo, tiene un aroma un poco raro, bastante afrutado y dulce, que dividió opiniones entre nuestros evaluadores: a Justin y Ginger les gustó. Justin comentó: “Me encanta el olor de los productos SheaMoisture; siento que siempre es un acierto. Normalmente me gusta el olor a manteca de karité, pero el de coco aquí es perfecto”. Pero a Mary Beth y a mí no nos gustó tanto, ya que nos pareció demasiado dulce.

El diseño del envase es extraño. La tapa abatible tiene el ancho del envase y es difícil de abrir y cerrar, así que la dejé abierta mientras la probaba. Tanto Justin como yo recibimos envases un tanto golpeados, y la mía venía tan pegada con cinta adhesiva para evitar derrames durante el envío que me costó trabajo abrirla, además dejó muchos restos de cinta que se veían mal.

Native Body Wash

El éxito de Native Body Wash depende mucho de su aroma. La botella es bastante grande (18 oz) y tiene una bomba dosificadora grande y fácil de usar. La forma rectangular puede ser más cómoda en regaderas amplias o con suficiente lugar para guardar cosas.

Evaluamos cuatro de las docenas de aromas disponibles de esta marca: Ginger probó Eucalyptus & Mint, Mary Beth probó Sweet Peach & Nectar, Justin eligió Cucumber & Mint, y yo Coconut & Vanilla. Mi experiencia fue bastante neutral: no hidrató ni reseco mi piel, y el aroma no era ni desagradable ni especialmente agradable; es un jabón que dejaría en el baño de invitados o incluso usaría como jabón de manos. A Ginger le encantó el aroma del suyo, pero le pareció un poco reseco y le irritó ligeramente su piel sensible. Mary Beth comentó que el tamaño grande de la botella hace que el jabón se sienta como una buena compra, y se sorprendió de que “Sweet Peach & Nectar” no fuera demasiado dulce, sino más bien refrescante y ligero. A Justin le gustó la espuma, el aroma y la sensación refrescante que deja en la piel, pero le hubiera gustado que el olor durará más tiempo.

Lavanda y otros olores florales

Photo: Consumer Reports

Otros productos que probamos

Alaffia Authentic African Black Soap All-In-On

El Alaffia Authentic African Black Soap All-In-One viene en un frasco grande con tapa abatible, que es un poco difícil de usar. Es muy líquido y ligero, y algunos evaluadores comentaron que reseca la piel y puede causar irritación. Probamos las fragancias Eucalyptus-Tea Tree y Wild Lavander, y un frasco de 32 onzas cuesta 97 centavos por onza.

Avalon Organics Nourishing Lavender Bath & Shower Gel

El Avalon Organics Nourishing Lavender Bath & Shower Gel viene en un frasco grande con una bomba dosificadora alta, lo que lo hace un poco incómodo para regaderas pequeñas, pero ideal si tienes espacio (probamos el frasco de 32 onzas con dispensador, aunque también hay uno de 12 onzas con tapa abatible). Seca un poco la piel y tiene un aroma a lavanda muy fuerte, solo quienes realmente disfrutan de la lavanda lo apreciarán. Su precio es de $1.06 por onza.

Baylis and Harding Kindness+ Hyaluronic Acid Body Wash

El Baylis and Harding Kindness+ Hyaluronic Acid Body Wash generó opiniones muy encontradas. A Ginger le encantó este gel perfumado, comentando que era el único que hidrataba lo suficiente como para no necesitar crema después. Sin embargo, nadie más opinó lo mismo: yo encontré su aroma floral tan fuerte y artificial que apenas pude usarlo una vez, mientras que Mary Beth lo describió como “sutil y fresco, pero sin ser abrumador”. Viene en un frasco de 16.9 onzas con tapa abatible y cuesta 47 centavos por onza.

Plaine Products Body Wash

El Plaine Products Body Wash viene en un frasco de aluminio bonito con dispensador, pero este gel tiene un aroma demasiado intenso (a menos que de verdad te guste la lavanda; no es especialmente cítrico) y reseca la piel. Cuesta $1.92 por un frasco de 16 onzas que incluye dispensador.

Seaweed Bath Co. Calm Body Wash

El Seaweed Bath Co. Calm Body Wash viene en un frasco grande con tapa abatible, que resulta difícil de abrir. En general, pasa bastante desapercibido: resecó la piel de nuestra evaluadora con piel más sensible (yo), mientras que para los demás fue hidratante o neutral, con un aroma intenso pero difícil de identificar. La mayoría lo usaría si no hubiera otra opción, y nos sentiríamos… bien. Probamos el aroma a Vetiver Geranium; cuesta 92 centavos la onza en una botella de 12 onzas.

Weleda Aroma Essentials Body Wash or Gel

El Weleda Aroma Essentials Body Wash or Gel hidrata ligeramente. Su fragancia Energy, según Mary Beth, “se siente como un día soleado con luz brillante. Realmente cumple con su promesa de dar energía”, mientras que su aroma Pamper es una rosa intensa pero agradable. También probamos Relax, con un aroma suave a lavanda, discreto y agradable. Viene en un frasco con tapa abatible, cuesta $1.47 por onza y es una buena opción para baños de visitas.

Dr. Bronner’s Pure-Castile Magic Soap

Algunos evaluadores (aunque no todos) encontraron que el Dr. Bronner’s Pure-Castile Magic Soap reseca la piel, pero sus aromas son suaves y agradables, y produce una espuma deliciosa. Probamos las variedades Peppermint, Lavender, Citrus y sin fragancia, que vienen en frascos con tapa abatible sencilla y cuestan 55 centavos por onza para un frasco de 32 onzas.

Aromas Cítricos

Photo: Consumer Reports

100% Pure Blood Orange Shower Gel

El 100% Pure Blood Orange Shower Gel es muy líquido y ligero, y sale rápido por la tapa abatible. Tiende a resecar la piel, y Justin lo sintió un poco irritante. “Nunca lo elegiría, pero si lo tomara de prisa en una farmacia, sobreviviría”, dice. Un frasco de 8 onzas cuesta $2.50 por onza.

A La Maison de Provence Liquid Soap for Hand and Body

Probé el A La Maison de Provence Liquid Soap for Hand and Body en la fragancia Citrus Blossom, y aunque me dejo la piel un poco seca, el aroma me gustó tanto que terminé usándolo más de la cuenta mientras lo probaba para este artículo. Este gel huele realmente a cítricos frescos (no floral como un citrus blossom), es ligero pero hace buena espuma. También probamos la fragancia Lavender Aloe, que Ginger encontró suave y ligera. Cuesta 59 centavos por onza en un presentación de 16.9 onzas.

The Honest Co Shampoo + Body Wash

El The Honest Co Shampoo + Body Wash en el aroma Refresh (citrus vanilla) tiene un aroma ligero y agradable a helado de crema y viene en un frasco fácil de usar con un dispensador. Sin embargo, algunos evaluadores encontraron que este jabón reseca un poco la piel. Un frasco de 10 onzas cuesta $1.20 por onza.

Aromas Herbales

Photo: Consumer Reports

Truremedy Naturals Tea Tree Oil Body Wash

El Truremedy Naturals Tea Tree Oil Body Wash reseca mucho la piel y algunos evaluadores lo encontraron irritante. “Secaba tanto que se notaba la resequedad al secarme con la toalla”, comenta Mary Beth, quien lo calificó como su jabón líquido menos favorito. Tiene un aroma fuerte y medicinal. El frasco de 12 onzas viene con tapa abatible y cuesta $1.50 por onza.

Kosmatology Body Wash

El Kosmatology Body Wash tiene textura cremosa pero ligera, aunque reseca tanto que me dejo la piel con comezón después de usarlo. Probamos varias fragancias: Herbal Fresh, Goody-Goody Grapefruit y Spruce’d Up (pino y cedro). Sobre la fragancia Spruce’d Up, Justin dice: “Me gusta”, pero tanto Goody-Goody Grapefruit como Herbal Fresh huelen, según nuestras evaluaciones, a plastilina de niños (mi opinión), engrudo de manualidades hecho con harina (Mary Beth) o aceite rancio (Ginger). “Casi no lo usé porque el olor era muy desagradable”, dijo Ginger. “El aroma es grotesco.” El frasco de 8 onzas con tapa abatible cuesta $1.50 por onza.

Organic Bath Co. RefreshMint Body Wash

El Organic Bath Co. RefreshMint Body Wash tiene un aroma realmente muy mentolado; después de bañarte podrías salir oliendo a chicle. Este gel no reseca ni hidrata y sería ideal como jabón de manos junto al fregadero de la cocina, para quitar olores desagradables que se quedan en las manos. Nuestros evaluadores no lo amaron ni lo odiaron. Un frasco de 16 onzas cuesta $1.25 por onza

Cómo probamos los jabones líquidos para el cuerpo

Cuatro evaluadores probaron 19 jabones líquidos que nuestro socio sin fines de lucro, MadeSafe, identificó como amigables con el medio ambiente. Los usamos durante aproximadamente dos meses y los evaluamos según varios criterios:

¿Reseca o irrita la piel?

¿Es fácil de usar y de guardar en la tina o la regadera?

Si tiene aroma, ¿cómo es?

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.