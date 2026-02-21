Dallas: el tiempo para hoy sábado 21 de febrero

Este sábado 21 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La probabilidad de lluvia será del 5% y se esperan cielos sin nubes. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 12.43 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 39 grados Fahrenheit (4ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 975 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:04 h y se pondrá a las 18:18 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 36 y los 61 grados Fahrenheit (2 y 16ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.