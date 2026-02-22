Joven muere al intentar rescatar a su compañero de gases tóxicos en Michigan

Un acto de valentía terminó en tragedia en Michigan, donde dos jóvenes trabajadores fallecieron tras inhalar gas de sulfuro de hidrógeno mientras realizaban labores de limpieza en un pozo bajo un porche.

Daniel Hagle, de 20 años, intentó rescatar a su colega Michael Kammer Jr., de 21, luego de que este quedara inconsciente debido a una reacción química provocada por productos de limpieza en un espacio confinado, informó la cadena WXYZ-TV.

Según las autoridades, Kammer utilizaba ácido muriático para limpiar el pozo cuando la sustancia reaccionó con un mineral o químico presente en el lugar, liberando gas de sulfuro de hidrógeno, altamente tóxico.

Un intento desesperado de rescate

Al percatarse de que su compañero no respondía, Hagle pidió ayuda y descendió al pozo para intentar sacarlo. Sin embargo, los vapores lo alcanzaron rápidamente. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital, donde fueron declarados muertos.

El sheriff del condado de St. Clair, Mat King, explicó que el espacio reducido fue un factor determinante en la acumulación del gas.

“Vio a su compañero caer y entendió que no respondía. Cuando entró allí, también fue abrumado por los gases”, señaló.

King detalló que incluso los primeros agentes que llegaron al lugar tuvieron que retroceder al detectar el olor del gas, esperando a que los bomberos arribaran con el equipo de protección adecuado.

Tres personas más fueron hospitalizadas por exposición al gas, aunque se espera su recuperación.

Dolor y homenaje en la comunidad

La madre de Hagle, Cherrie Hagle, lo describió como un joven que “amaba a la gente: a sus amigos, a su familia, a su comunidad, incluso a los desconocidos”. Una campaña en GoFundMe destacó que sus “últimos momentos fueron testimonio de su valentía y compasión”.

Por su parte, Jenny Kammer relató entre lágrimas el momento en que vio a los socorristas recuperar el cuerpo de su hijo. “Ninguna madre debería haber tenido que ver eso”, expresó.

Ambas familias iniciaron campañas para cubrir los gastos funerarios inesperados. La comunidad ha organizado vigilias con velas, homenajes en la escuela secundaria local y la dedicación de un banco en memoria de Hagle.

Sus padres lo recordaron como un estudiante destacado, voluntario en su iglesia y un joven que soñaba con hacerse cargo de la granja familiar de heno. Kammer, en tanto, fue descrito como un trabajador dedicado que amaba la caza y a sus perros.

Mientras el médico forense trabaja para confirmar oficialmente la causa de muerte, la tragedia deja una profunda huella en la comunidad, que hoy honra el gesto heroico de un joven que no dudó en arriesgar su vida por salvar a otro.

