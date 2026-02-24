La promesa incumplida a las comunidades nativas y a los contribuyentes

Cuando los votantes de California legalizaron los casinos tribales bajo la Proposición 1A en el año 2000, se nos prometió que crearía oportunidades y autosuficiencia para las comunidades nativas americanas de todo el estado. Dos décadas después, esa promesa se ha desmoronado en la historia de unas pocas tribus selectas que se enriquecen increíblemente, mientras que la mayoría de las comunidades nativas solo reciben migajas.

La transformación del juego tribal en tan solo 25 años ha sido asombrosa. Lo que comenzó como operaciones de juego limitadas se ha convertido en complejos con casinos multimillonarios al estilo de Las Vegas, operados por un puñado de tribus ultrarricas como Pechanga y San Manuel. Mientras tanto, las tribus no dedicadas al juego —que en realidad necesitan herramientas para desarrollar sus economías locales— siguen atrapadas en el mismo estipendio anual fijo de 1.1 millones de dólares que recibían hace 25 años, mientras observan cómo sus vecinos adinerados expanden imperios cada vez más grandes.

Esta historia de ganadores y perdedores extremos dista mucho de la visión que se les vendió a los votantes. No solo otras tribus han sido víctimas de promesas incumplidas. Los contribuyentes se han preguntado qué pasó con los miles de millones de dólares que nos aseguraron que financiarían servicios esenciales para los californianos a cambio de permitir que las grandes tribus expandieran sus casinos.

El ejemplo más flagrante de promesas incumplidas a los contribuyentes se produjo en 2008, cuando las Proposiciones 94, 95, 96 y 97 se presentaron a las urnas durante el punto álgido de la crisis presupuestaria de California. Las ricas tribus del juego recaudaron más de 100 millones de dólares, incluyendo más de 40 millones de dólares de Pechanga, para inundar las ondas de radio y convencer a los votantes de que apoyaran estas medidas. Los votantes finalmente aprobaron las medidas, lo que permitió a Pechanga y a otras tres tribus expandir drásticamente sus operaciones de casinos. Durante la campaña, se informó a los votantes que la expansión del juego “proporcionará cientos de millones de dólares en nuevos ingresos cada año; miles de millones en los próximos años para ayudar a financiar la seguridad pública, la educación y otros servicios”, según la guía oficial para votantes del estado.

Resulta que esos miles de millones prometidos fueron en vano.

Esto se debe a que, incluso mientras hacían grandes promesas a los contribuyentes bajo las Proposiciones 94-97, las tribus adineradas del sector del juego sabían que una demanda favorable se estaba tramitando en los tribunales y que podría invalidar su obligación de pagar ese dinero al estado. Es improbable que los votantes hubieran apoyado esas propuestas sin los ingresos prometidos para los servicios estatales que la campaña de las tribus promocionó con tanta fuerza en su publicidad.

Apenas unos años después, las tribus ganaron ese caso, lo que convenientemente significó que California no pudo hacer cumplir el requisito de que las tribus contribuyeran al Fondo General del estado, que financia la mayoría de los servicios estatales esenciales. El fallo implicó que los casinos se expandieran con miles de máquinas tragamonedas adicionales y que las tribus se enriquecieran más que nunca. ¿Pero la ganancia inesperada prometida para los contribuyentes de California? Nunca se materializó como se anunció.

Ahora, los contribuyentes se encuentran en la desafortunada situación de que algunos de los casinos más rentables del país prácticamente no pagan impuestos estatales sobre la renta. Mientras que las tribus bien conectadas obtienen un trato ventajoso, los californianos comunes terminan pagando cada vez más de su dinero en impuestos.

Lo que quizás sea más preocupante es cómo estas tribus megarricos ahora usan sus vastos recursos para negar la promesa original del juego tribal. Cuando North Fork Rancheria, una pequeña tribu del condado de Madera, quiso construir su propio casino para sacar a su comunidad de la pobreza, las tribus ricas se movilizaron contra el proyecto. Pechanga contribuyó con un millón de dólares para oponerse al proyecto. Estas acciones revelan una verdad incómoda: las operaciones de juego tribales más adineradas se han enfocado menos en impulsar a las comunidades nativas y más en proteger su dominio del mercado.

Esta no es la visión que respaldaron los votantes de California. Cuando aprobamos los juegos tribales, imaginamos operaciones modestas que brindarían autosuficiencia económica a las comunidades nativas en dificultades, no complejos turísticos extensos que rivalizan con cualquier cosa en Las Vegas mientras que las tribus más pequeñas quedan excluidas de las oportunidades. Mientras tanto, el Fondo Fiduciario de Reparto de Ingresos, destinado a ayudar a las tribus no dedicadas al juego, se ha mantenido prácticamente congelado en los niveles establecidos hace décadas, mientras que la riqueza de las tribus dedicadas al juego se ha disparado exponencialmente.

Es hora de tener una conversación honesta sobre si este sistema sirve al interés público o a la promesa original hecha a los votantes. Las comunidades nativas sin juegos de azar merecen una distribución de ingresos más justa para apoyar a sus miembros tribales, junto con un camino hacia las oportunidades económicas que no se vea obstaculizado por tribus adineradas que protegen su territorio. Y los votantes merecen saber si las futuras propuestas de expansión del juego realmente cumplirán sus promesas a los contribuyentes o simplemente repetirán el patrón.

La promesa del juego tribal fue una oportunidad para todas las comunidades nativas y una compensación justa para los contribuyentes de California. Lo que obtuvimos fueron promesas incumplidas. Eso no es lo que queremos.

Dr. David González, Jr., presidente de Hispanic Outreach Taskforce