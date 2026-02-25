Discord retrasa implementación de su sistema de verificación de edad tras ola de críticas

Discord no implementará su sistema de verificación de edad en marzo como había anunciado. La compañía confirmó que pospone el despliegue global hasta la segunda mitad de 2026, después de enfrentar una tormenta de críticas por parte de su comunidad de más de 200 millones de usuarios activos mensuales.

El anuncio original llegó el 8 de febrero de 2026, cuando Discord reveló que configuraría todas las cuentas como una experiencia “predeterminada para adolescentes” hasta que los usuarios demostraran ser adultos. La reacción fue inmediata y contundente pues miles de usuarios expresaron su rechazo en redes sociales, foros y dentro de la propia plataforma, preocupados principalmente por la privacidad de sus datos personales.

¿Por qué Discord retrasa la verificación de edad y qué salió mal?

Stanislav Vishnevskiy, cofundador y director de tecnología de Discord, admitió abiertamente en un blog publicado el 23 de febrero que la empresa “erró en el objetivo” con su comunicación inicial. Reconoció que fallaron en su tarea más básica, explicar con claridad qué iban a hacer y por qué.

El problema central fue la confusión generada por el anuncio. Muchos usuarios entendieron que Discord exigiría escaneos faciales o subir documentos de identidad a toda su base de usuarios. Vishnevskiy aclaró que eso nunca fue el plan, pero reconoció que si tanta gente lo interpretó así, la responsabilidad era de la compañía.

Ante el clima de desconfianza, Discord tomó la decisión de pausar el lanzamiento global para rediseñar tanto el proceso como la forma de comunicarlo. La nueva fecha objetivo apunta a la segunda mitad de 2026, aunque no se ha precisado un mes exacto.

Cómo funcionará el sistema de verificación de edad de Discord cuando llegue

Una de las aclaraciones más importantes que hizo la compañía es que menos del 10% de sus usuarios necesitará pasar por un proceso de verificación activa cuando el sistema finalmente entre en vigor. Esto se debe a que Discord ya opera con un mecanismo interno de “determinación de edad” que analiza factores como la antigüedad de la cuenta, la existencia de métodos de pago registrados, los tipos de servidores en los que participa el usuario y sus patrones generales de actividad.

Vishnevskiy enfatizó que este sistema automatizado “no lee mensajes ni analiza conversaciones” para inferir la edad del usuario. Además, prometió publicar un blog técnico detallado antes del lanzamiento global para explicar exactamente cómo funciona este mecanismo, algo que debió haberse hecho desde el principio.

Para quienes sí necesiten verificar su edad, Discord comprometió nuevas opciones de verificación que incluirán validación mediante tarjeta de crédito, además de los métodos ya anunciados. La compañía también publicará una lista pública de todos los proveedores con los que trabaja y cómo gestionan los datos, accesible directamente desde la aplicación.

En países donde la ley ya exige verificación de edad, como Australia, Brasil y el Reino Unido, Discord continuará implementando el proceso según los marcos legales vigentes en cada territorio, sin posibilidad de posponerlo.

Quienes decidan no verificar su edad mantendrán acceso a sus servidores, lista de amigos, mensajes directos y chat de voz. Sin embargo, no podrán acceder a contenido con restricción de edad ni modificar ciertas configuraciones de seguridad diseñadas para proteger a menores. El grupo de edad del usuario permanecerá privado y nadie más en Discord podrá verlo.

El episodio revela lo delicado que resulta para las plataformas tecnológicas equilibrar la protección de menores en línea con el respeto a la privacidad de sus usuarios adultos. Discord aprendió por las malas que no basta con tener buenas intenciones: la transparencia y la comunicación clara son tan importantes como la política misma.

