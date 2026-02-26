¿Qué pasa con las vacunas? los riesgos de que menos padres vacunen a sus niños

Mientras que muchos de los nuevos miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización no son partidarios de las vacunas, incluso consideran que la de la polio no debería ser obligatoria, uno de cada seis padres ha omitido o rechazado vacunar a sus hijos, según una encuesta de 2025 publicada conjuntamente por KFF y The Washington Post.

Esto se da en medio de un aumento de las enfermedades prevenibles por vacunación, incluido el sarampión, que se declaró erradicado a principios de este siglo.

Durante la videoconferencia: “Mapeo del panorama de las vacunas”, organizada por American Community Media (ACoM), el doctor Richard Besser, director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson y exdirector interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ofreció una perspectiva general sobre las vacunas y las posibles implicaciones de una menor vacunación para las familias estadounidenses en general, especialmente en las comunidades vulnerables.

La Fundación Robert Wood Johnson es la mayor organización filantrópica dedicada a la salud en Estados Unidos.

El doctor Bessers señaló que le preocupa mucho que, durante el último año, estemos yendo en la dirección equivocada.

“Parte de ello está relacionado con las vacunas. Pero, fundamentalmente, vemos una administración que ya no considera que el papel del gobierno sea brindar la oportunidad de salud para todos, por lo que el acceso a la atención médica, en general, se verá limitado a finales de este año”.

Sostuvo que millones de personas que antes tenían acceso a Medicaid lo perderán.

“Durante mis más de 30 años de experiencia en pediatría sin lugar a dudas, nada de lo que hice tuvo mayor valor para proteger y mantener la salud de mis pacientes, que asegurar que recibieran la vacunación completa y a tiempo”.

Sostuvo que eso implicó desarrollar relaciones con los padres, estar abierto a escuchar preocupaciones y preguntas.

“El desafío ahora es que Kennedy, antes de ser Secretario de Salud, fundó una de las organizaciones que realmente cuestiona la idea de que las vacunas son seguras y eficaces”.

Dijo que tener a alguien en un rol tan crucial ha dañado la confianza de la gente en la vacunación.

“El resultado se puede ver en Carolina del Sur por el brote masivo de sarampión que está ocurriendo. Ya lo vimos el año pasado en Texas. Pero no se limita a esos estados. Los virus no respetan las fronteras estatales. No les importa el partido político al que pertenezcas; si no estás vacunado o si la vacuna no te funciona, el sarampión te encontrará y te infectará”.

Afirmó que es absolutamente desgarrador para él, después de haber trabajado en los CDC durante 13 años con empleados dedicados, tener que decir que no recomienda consultar a los CDC para obtener información sobre vacunas.

“El comité asesor en prácticas de vacunación existente fue disuelto por el secretario Kennedy, y el comité actual está repleto de fanáticos antivacunas. No todos, pero la incorporación de alguien sin experiencia en vacunas y salud pública, sin comprender la ciencia de estas enfermedades infecciosas, no les permite ofrecer recomendaciones a la nación”.

Por lo tanto, mencionó que estamos viendo que otros organismos están tomando la iniciativa en cuanto a recomendaciones, como la Academia Americana de Pediatría de la que es miembro.

“Los padres que deseen obtener más información sobre las vacunas, su seguridad y eficacia deberían consultar con la Academia de Pediatría para obtener ese tipo de información”.

Subrayó que no recomienda consultar el sitio web de los CDC, ya que está lleno de datos erróneos y desinformación que han hecho un daño increíble a la salud de la nación.

¿Cuál sería su recomendación para los padres?

“No recomiendo que sigan los consejos médicos de los políticos. Mi consejo es que, si tienes la suerte de contar con un profesional médico conocido y de confianza, pregúntele qué deberían hacer”.

Sin embargo, hizo ver que uno de los desafíos es que no todo el mundo tiene médico, y la cantidad de personas que cuentan con uno está disminuyendo.

Pero insistió en que deben hablar con su médico, el médico de su hijo, su enfermera, su farmacéutico, alguien que conozcan y en quien confíe, que no esté involucrado en el revuelo político actual.

“Si alguien no quiere responder a sus preguntas, no lo consideraría un proveedor muy confiable”.

¿La pandemia de covid-19 generó un escepticismo general sobre las vacunas, ya que muchas personas se vacunaron diligentemente, pero de todos modos contrajeron el virus, y otras vieron morir a sus padres incluso después de vacunarse?

“Es un desafío. Dijimos desde el principio que muchas de las recomendaciones cambiarán a medida que aprendiéramos más, por lo que cambiar las recomendaciones es positivo para que las personas puedan tomar decisiones más informadas sobre su salud”.

Indicó que con la vacuna contra la covid-19, hace mucho menos probable contraer esta enfermedad de una manera grave, ser hospitalizado o morir que si no se vacunaba.

“Eso no significa que no hubiera personas que si se vacunaban, no enfermarían, no serían hospitalizadas y morirían; solo que hubo un porcentaje menor”.

En cuanto a la vacuna contra el sarampión, dijo que es probablemente una de las mejores.

“Tiene una efectividad de aproximadamente el 95%. Eso quiere decir que el 5% de las personas que se vacunan podrían contraer sarampión. Es realmente un desafío, especialmente en una situación de pandemia que azota a toda una comunidad”.

Enfatizó que las vacunas de ARNm contra covid, fueron muy seguras con una efectividad superior al 80%.

“Eso significa que si 100 personas se vacunaron, 20 personas aún contraerán covid. Y eso es un verdadero reto en salud pública, porque quienes contrajeron la enfermedad después de una vacuna serán mucho más vocales al respecto que alguien que se vacunó y no contrajo la enfermedad”

Si consideramos que la confianza del público en las vacunas está disminuyendo y que enfermedades transmisibles como el sarampión, que estaban bajo control, están aumentando, ¿qué se puede hacer para recuperar la confianza del público? ¿Será necesario que enfermedades como el sarampión sigan descontrolándose para que el público crea en las vacunas?

“Lamentablemente, creo que hasta que las personas no vean en su comunidad enfermedades que no habían existido durante su vida, será muy difícil obtener el apoyo necesario”.

Y criticó que se estén realizando importantes esfuerzos en todo el país para eliminar los requisitos de vacunación para los niños que asisten a la escuela.

“Es una de las ideas más aterradoras que he visto en mi vida. Porque significa que si envías a tu hijo al jardín de infancia y decides vacunarlo, no sabes si se sentará junto a un niño sin vacunar, que podría contagiarle algo muy grave”. Mencionó que como comunidad global, hemos estado muy cerca de erradicar la polio del planeta mientras que la única enfermedad humana que hemos logrado eliminar es la viruela.

“Y hay un esfuerzo global para erradicar la polio que no creo que tenga éxito porque aquí en Estados Unidos nos estamos alejando del compromiso de garantizar que todos los niños de todas las comunidades tengan acceso a las vacunas que pueden ayudar a proteger su salud”.

Afirmó que es una situación muy triste, porque si eres un padre que nunca ha visto la polio, y tienes a la persona que lidera el comité asesor de los CDC diciendo que la vacuna no deba ser obligatoria, es realmente difícil tomar una decisión.

“No tenemos polio en Estados Unidos. ¿Por qué debería molestarme en ponerle a mi hijo una vacuna que puede ponerlo irritable, causarle dolor en el brazo?”.

Pero enfatizó que la idea de que la polio pueda regresar al país es simplemente devastadora.

“ Visité un hospital especializado en polio en India y presencié las consecuencias de lo que ocurre en comunidades que no han tenido el mismo acceso a la vacunación. Es debilitante. Cada nueva vacuna que ha protegido a nuestros niños, para mí, fue un milagro”.

Pero dijo que con las nuevas recomendaciones de vacunas, algunas de esas enfermedades van a reaparecer.