El limpiador de desagües espumoso popular en TikTok elimina la suciedad, pero no destapa

By Jodhaira Rodriguez

Tengo muchísimo pelo largo, y por mucho que lo intente, nunca consigo deshacerme de todo el pelo que pierdo lavándome y peinándome antes de que se vaya por los desagües de la bañera y el lavabo. Cada dos meses, voy a la ferretería de mi barrio a comprar una varilla de plástico desechable por unos $5 para desatascar las tuberías del baño y que están fuera de mi alcance. Es un proceso desagradable y siempre me sorprende la cantidad de pelo que saco del desagüe, pero es algo necesario para que el agua vuelva a drenar con rapidez.

Cuando vi un TikTok de un limpiador de desagües espumoso que expulsa la suciedad del desagüe por el agujero de desbordamiento del lavabo, conocido como rebosadero, me quedé fascinada. Parecía una versión menos desagradable de mi proceso con la varilla. Aunque ninguno de los videos que vi mostraba que saliera el cabello del desagüe, necesitaba probarlo en casa para ver si me funcionaba.

Los resultados fueron un poco decepcionantes. El limpiador de desagües Yugou no sacó ningún pelo del desagüe, lo que me hizo preguntarme dónde se habían ido todos los pelos que sabía que estaban ahí. Hacía bastante tiempo que no compraba una varilla, así que esperaba encontrar mucho cabello. Hablé con un fontanero experto para saber qué podría pasar si los pelos se metían más profundamente en el desagüe en lugar de sacarlos.

Sigue leyendo para conocer cómo funciona este producto espumoso para limpiar desagües y si lo recomendamos para el uso doméstico.

Especificaciones del producto

Costo: $25.98

Tamaño: 2 botellas de 17 onzas líquidas

Ingredientes: Agua desionizada, surfactante, propelente, antiséptico

Aroma: Ligeramente cítrico, con fuerte olor a limpiador químico

Cómo funciona: Para usar este limpiador de desagües, primero agita el envase 10 veces. Luego, gira la tapa del envase presurizado en sentido antihorario hasta que esté en la posición “open”. Después de alinear la boquilla sobre el desagüe, presiona el envase y mantenlo en su lugar durante unos segundos mientras la espuma se dispensa en el desagüe. La compañía no especifica cuánto tiempo, así que yo presioné de 15 a 45 segundos cada vez. A medida que la espuma presurizada se desplaza por las tuberías, debería expulsar cualquier residuo que haya quedado adherido. Después de dejarlo actuar de 30 a 60 minutos, enjuaga cualquier resto de espuma con agua corriente

Lo que me gustó

Como era de esperar, ver cómo funcionaba este limpiador de desagües espumoso fue muy satisfactorio. La fuerza con la que la espuma sale del desagüe me sorprendió. No ensució el exterior del lavabo, pero quedó espuma por todas partes después de usarlo. Es difícil describir cualquier tipo de limpieza como divertida, pero sinceramente, esta lo fue.

Fue muy fácil de usar, con unas instrucciones claras en la etiqueta del envase. La limpieza posterior también fue muy sencilla. Me puse guantes, saqué algunos pedazos grandes de lo que parecía una junta de goma rota y los tiré a la basura. Los trozos más pequeños fueron más difíciles de sacar de la espuma. La espuma finalmente se fue por el desagüe después de dejar correr agua sobre ella durante varios minutos.

Lo que no me gustó

Información imprecisa sobre los ingredientes. Lo primero que noté al inspeccionar el envase de este producto fue que su lista de composición era imprecisa. La lista de ingredientes es corta, pero no incluye nombres específicos. Por ejemplo, el producto menciona un antiséptico como ingrediente, pero no sabemos exacatmente cuál es. Incluso Drano, una marca popular de desatascadores, detalla claramente los ingredientes en su sitio web.

Muchas empresas mantienen los ingredientes en secreto, pero suelen compartir detalles específicos de forma confidencial con los periodistas cuando se les solicita. Lamentablemente, no pudimos encontrar la información de contacto de los fabricantes del limpiador espumoso Yugou que probamos, por lo que no pudimos obtener más información sobre su composición. Este es un problema común para los fabricantes de productos sin sitio web de la marca. Varios otros desatascadores espumosos que encontramos a la venta en Amazon tenían listas de ingredientes similares e imprecisas, sin información de contacto del fabricante. El producto que probamos parece ser una imitación de un limpiador de desagües de una empresa llamada Yugou, que no está disponible para su compra en los Estados Unidos. Intentamos comunicarnos con Yugou, con sede en Suecia, para confirmar que el producto que probamos era una imitación, pero no obtuvimos respuesta en el momento de la publicación.

No salió ningún pelo del desagüe. Me sorprendió que la espuma saliera del desagüe y del rebosadero sin ninguna bola de pelo. Lo único que salió fueron pequeños restos negros y marrones y grandes trozos de lo que parecía una junta de goma vieja.

Seguro que la espuma debería haber sacado algún pelo, ¿no? Y si no lo hizo, ¿entonces a dónde se fue? Hablamos con un fontanero experto sobre los problemas que pueden surgir cuando el pelo se mete más profundamente en los desagües. Más información a continuación.

Olor demasiado fuerte. El olor de este limpiador es muy fuerte. Es desagradable y permaneció en el baño durante horas después de usarlo. Como mi baño no tiene ventanas, los olores suelen persistir más tiempo del esperado. La etiqueta del producto no advierte sobre su uso en un área bien ventilada.

¿Son seguros los limpiadores de desagües espumosos para las tuberías?

Debemos tener cuidado con los ingredientes de cualquier producto de limpieza que usemos, especialmente aquellos que podrían dañar las tuberías y ocasionar reparaciones costosas. Aunque la imitación del limpiador Yugou que probamos afirma no ser corrosiva, podría causar otros tipos de daños al sistema de tuberías de tu hogar. Como no sacó el cabello del desagüe, el único lugar donde podría haber entrado es todavía más adentro de las tuberías.

Patrick Fee, cofundador de Mr. Drain Plumbing en California, afirma que el primer lugar donde podrían aparecer obstrucciones es en el sifón, “la curva pronunciada en forma de U de las tuberías justo después del desagüe (vista de lado, la línea de desagüe que lleva a la ducha o al lavabo parece la letra P de lado)”. Si la espuma logró empujar el cabello más allá de este sifón, el siguiente lugar donde podría quedar atrapado es en la línea principal de alcantarillado. “Incluso una obstrucción relativamente pequeña puede quedar atrapada si se trata de un estrechamiento en las tuberías debido a la acumulación o la intrusión de raíces en la línea de alcantarillado”, asegura Fee. La bañera podría desaguar mejor durante un tiempo porque la obstrucción se ha desplazado más abajo, pero no tardará en volver a obstruirse. Peor aún, cuanto más lejos esté la obstrucción, menos probable será que puedas alcanzarla con una varilla de desagüe.

También pregunté qué recomendaba Fee para un desagüe obstruido: una varilla para desagües, un desatascador de mano, un producto químico u otra cosa. El experto recomienda empezar con un desatascador de mano y, si no funciona, usar una varilla para desagües, pero no una eléctrica, ya que esta debe ser utilizada por profesionales. Como la mayoría de los plomeros consultados sobre limpiadores de desagües, no recomienda usar limpiadores químicos. Al igual que la mayoría de los fontaneros con los que se habla de limpiadores de desagües, no recomienda usar limpiadores químicos.

Decidí comprar una varilla de plástico y la usé en la ducha y el lavabo del baño después del desatascador de desagües espumoso. Solo se sacaron algunos pelos de los desagües, mucho menos de lo que normalmente veo cuando uso la varilla para destaparlos. El pelo no estaba al alcance de la varilla, pero no sé si eso es bueno o malo.

En resumen

Me cuesta recomendar un producto que ofrece tan poca información sobre su fórmula y que no ofrece una forma de contactar a la empresa para hacer preguntas. Si a eso le sumamos que cuando lo usé no salió ningún pelo de mis desagües, y lo que aprendimos sobre lo que podría pasar si ese pelo se mete más a fondo en las tuberías, me siento aún más convencida de no recomendar este producto. Al menos no para un desagüe tapado. Si tienes un desagüe con mal olor y buscas una manera de eliminarlo, existen mejores opciones en el mercado, como una varilla para desagües o un limpiador enzimático.

Personalmente, no volveré a comprarlo para limpiar mis desagües. Aunque fue divertido ver la espuma espesa salir por el rebosadero y el desagüe de mi lavabo, me preocupa lo que esté pasando dentro de las tuberías y si podría estar empujando el problema más adentro, causando un atasco mayor que después requiera la ayuda de un profesional. Usar el producto incorrecto en los desagües puede causar un problema costoso y muy desagradable con el que nadie quiere lidiar. En caso de duda, y vives en un alquiler, contacta al encargado o al propietario. Si eres dueño de tu vivienda, busca un fontanero profesional.

