Los Ángeles consultó a sus residentes sobre lo que necesitan de sus parques: los líderes de la ciudad deben actuar en consecuencia

La ciudad de Los Ángeles realizó el año pasado un ejercicio muy importante al consultar a su población sobre lo que necesitan y desean de su sistema de parques. Como medios de comunicación que servimos a muchas de las diversas comunidades de la ciudad, instamos a los líderes municipales a no dar la espalda a lo que los residentes les dijeron

Más de 100.000 personas aportaron sus opiniones a la Evaluación de Necesidades de Parques, que puso en evidencia un sistema en crisis: un déficit de mantenimiento de miles de millones de dólares y un presupuesto anual que está muy por debajo de lo necesario.

En apenas cinco años, el sistema de parques de la ciudad cayó del puesto 49 al 90 entre las 100 ciudades más grandes del país. Los Ángeles gasta 92 dólares por residente en parques, frente a un promedio de 283 dólares en otras grandes ciudades.

La demanda es innegable. Según los datos de la Evaluación de Necesidades de Parques, los parques de la ciudad registraron aproximadamente 119 millones de visitas entre abril de 2024 y marzo de 2025, lo que subraya cuánto dependen los angelinos de estos espacios incluso cuando la inversión queda muy por debajo de lo necesario.

La falta crónica de financiamiento es el principal desafío que enfrenta el sistema de parques, ya que limita el mantenimiento y la expansión en las áreas desatendidas. Años de recursos escasos han provocado un deterioro visible, incluidas instalaciones cerradas y problemas básicos de mantenimiento pese al compromiso del personal. Además, su fórmula principal de financiamiento permanece congelada desde 1937. El desequilibrio también se refleja en las tendencias presupuestarias: mientras el presupuesto general de la ciudad creció un 68 %, el financiamiento para parques solo aumentó un 35 %, y la mayor parte de ese incremento se destinó a pagar el aumento de las facturas de servicios públicos. Como resultado, el sistema continúa teniendo dificultades para satisfacer la demanda de la comunidad.

Las diversas organizaciones mediáticas que publican este editorial han documentado la importancia de los parques como lugares de encuentro, donde se preservan tradiciones y se construyen relaciones y entendimiento con otras culturas. Los parques también han sido celebrados como espacios que permiten a los inmigrantes crear recuerdos nuevos y significativos, celebrar con familiares y amigos, y encontrar descanso, ejercicio saludable y juego para ellos y sus hijos mientras se adaptan y crecen en sus nuevos hogares. A menudo, los parques son los únicos lugares donde las familias de bajos ingresos pueden reunirse, permitir que sus hijos practiquen deportes, hagan amistades y, en el caso de los adultos mayores, mantenerse activos y socialmente conectados.

Nos anima la reciente decisión de la Comisión de Reforma de la Carta Municipal de duplicar la asignación de financiamiento para parques en la ciudad de Los Ángeles, y solicitamos que la alcaldesa y el Concejo Municipal respalden la inclusión de esta disposición en la propuesta de reforma del máximo documento que se presentará a los votantes en noviembre.

También pedimos que la alcaldesa y otros líderes respalden medidas razonables para aumentar aún más el financiamiento de los parques, porque la ciudad que está a punto de albergar partidos del Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de la XXXIV Olimpiada merece una mejora seria de su sistema de parques.

Los residentes que hacen de esta ciudad lo que es, también merecen parques seguros, bien mantenidos y accesibles que reflejen el orgullo y el potencial de sus comunidades.