Hombre muere tras ingresar a zona cerrada del Kilauea en Hawaii

Un hombre hawaiano de 33 años falleció luego de ingresar a una sección cerrada de la caldera del volcán Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. El hecho activó una operación de búsqueda y rescate en terreno empinado y peligroso, mientras autoridades reiteran advertencias a visitantes ante el aumento de intrusiones en áreas restringidas.

El incidente ocurrió el 26 de febrero en el flanco este de la caldera del Kilauea. Personal del Servicio de Parques Nacionales acudió al lugar tras recibir el reporte. Aunque el volcán no estaba en erupción en ese momento, el área presenta acantilados inestables, grietas ocultas y superficies volcánicas frágiles.

Los equipos de rescate buscaron al hombre durante toda la noche y lograron localizarlo al día siguiente. El 27 de febrero fue trasladado en helicóptero al Hilo Benioff Medical Center, donde fue declarado muerto. Las autoridades informaron que la familia fue notificada y que el nombre de la víctima no se divulgará por razones de privacidad.

Intrusiones impulsadas por redes sociales

La tragedia ocurre en medio de un aumento del interés público por la actividad eruptiva del Kilauea, cuya fase actual comenzó el 23 de diciembre de 2024.

En diciembre pasado, cámaras captaron a dos personas caminando peligrosamente cerca de una erupción activa dentro de un área restringida. El Observatorio Vulcanológico de Hawaii señaló entonces que ningún científico del Servicio Geológico de Estados Unidos ni personal autorizado se encontraba en esa zona cerrada.

Lou Ettore, codirector de la firma de monitoreo Two Pineapples, afirmó que este tipo de incidentes parece estar motivado por la búsqueda de atención en redes sociales. Según sus registros, documentaron al menos nueve intrusiones durante el último año.

“Hay docenas, si no cientos, de videos tomados fuera de los límites que se publican constantemente”, indicó.

Antecedentes recientes

En junio pasado, un hombre de 30 años originario de Boston sobrevivió a una caída de nueve metros tras abandonar el sendero Byron Ledge para acercarse a la lava. Un árbol amortiguó el impacto y evitó que cayera otros 30 metros hasta el fondo de la caldera, según el Servicio de Parques Nacionales.

Durante un episodio eruptivo en junio, las fuentes de lava superaron los 300 metros de altura, lo que atrajo a una oleada de visitantes. Sin embargo, la zona de erupción activa permanece cerrada debido a riesgos graves.

Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en senderos y miradores señalizados, no cruzar barreras y respetar todas las advertencias en el parque.

