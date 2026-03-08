Joven de Florida dejó morir a su bebé recién nacida ahogada tras dar a luz en el baño de su casa

Una joven de 20 años fue arrestada en el estado de Florida después de que las autoridades afirmaran que dio a luz en el baño de su casa y observó cómo su bebé recién nacida se ahogaba, antes de ocultar el cuerpo y continuar con sus actividades cotidianas.

La acusada, Anne Mae Demegillo, enfrenta cargos de homicidio agravado de un menor y permanece detenida en la cárcel de la Flagler County Sheriff’s Office.

Encontraron el cuerpo de la recién nacida en el patio trasero

Según informó la policía, el caso salió a la luz cuando los agentes respondieron alrededor de las 4 de la madrugada del viernes a una llamada de bienestar relacionada con la joven en su vivienda de Palm Coast.

De acuerdo con las autoridades, Demegillo había enviado mensajes a otra persona afirmando que había estado embarazada en secreto y que había “hecho algo” con su bebé recién nacida.

Cuando los agentes llegaron a la casa, la estudiante los condujo a una tumba poco profunda en el patio trasero donde presuntamente había enterrado el cuerpo de la menor alrededor de las 10 de la noche del día anterior.

El jefe adjunto de la investigación, el agente Joe Barile, explicó que la joven admitió haber dado a luz dentro de un inodoro y haber observado cómo la bebé lloraba y se movía hasta morir.

La recién nacida pesaba aproximadamente 3 libras y 6 onzas y medía cerca de 18,7 pulgadas, según las autoridades. Posteriormente, la joven habría colocado el cuerpo en una bolsa de viaje antes de enterrarlo en el patio trasero de la vivienda.

La joven continuó con sus actividades tras dar a luz

Tras el nacimiento, Demegillo habría asistido a sus clases en el Daytona State College y participado en una actividad teatral local la misma noche, según informó la policía.

Barile afirmó que durante los interrogatorios la joven se mostró “extrañamente tranquila” y aseguró que no sabía que estaba embarazada hasta el momento del parto.

“Vi parte de la entrevista y no observé ningún remordimiento”, declaró el funcionario, quien añadió que el comportamiento de la sospechosa resultó desconcertante para los investigadores.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay indicios de que otras personas supieran del embarazo ni de que alguien más esté implicado en la muerte de la bebé.

La investigación continúa mientras la fiscalía evalúa los detalles del caso y el proceso judicial contra la estudiante sigue su curso.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero