Human Rights Watch acusa a Israel de uso ilegal de fósforo blanco en ataques en Líbano

“El Ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas por artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, en el sur de Líbano”, denunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en un informe.

HRW agregó que se “verificaron y geolocalizaron siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco explosivo siendo utilizado sobre una parte residencial de la localidad, y trabajadores de la defensa civil que respondían a incendios en al menos dos casas y un vehículo en la zona”.

El ataque ocurrió horas después de que el Ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y a decenas de otras en el sur del Líbano que evacuaran. HRWch afirmó que no pudo identificar de forma independiente si aún quedaban residentes en la zona ni si alguien resultó herido.

El Ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia AP. Anteriormente, ha mantenido que utiliza fósforo blanco como cortina de humo y no para atacar a civiles.

Fósforo blanco, cortina de humo o arma incendiaria letal

El fósforo blanco es una sustancia que se enciende al hacer contacto con el oxígeno y se utiliza para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla. Pero esta munición también puede ser empleada como arma incendiaria.

Defensores de derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando esta sustancia química incandescente se dispara en zonas pobladas.

Puede incendiar edificios y quemar la carne humana hasta los huesos. Los supervivientes corren el riesgo de sufrir infecciones e insuficiencia orgánica o respiratoria, y muerte, incluso si las quemaduras son leves.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para la población civil”, declaró Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch sobre el Líbano.

“Israel debe detener inmediatamente esta práctica, y los países que suministran armas a Israel, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y la venta de armas y presionar a Israel para que deje de disparar tales armas en zonas residenciales”, agregó.

Acusación repetida

Israel lanzó desde la semana pasada varias oleadas de ataques contra Líbano, y envió fuerzas terrestres a las zonas fronterizas luego de un ataque del movimiento islamista proiraní Hezbolá. Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes, según las autoridades libanesas, con más de medio millón de personas desplazadas.

En los últimos años, autoridades libanesas y HRW han acusado a Israel de utilizar fósforo blanco, causando daño a pobladores civiles y al medioambiente. HRW y Amnistía Internacional han afirmado que la munición se utilizó en la última guerra de Israel contra Hezbolá, hace más de un año, en numerosas ocasiones en el sur del Líbano, mientras aún había civiles presentes.