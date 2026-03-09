Los Ángeles: el tiempo para hoy lunes 9 de marzo

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche de escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 6 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 07:12 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:56 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 70 grados Fahrenheit (12 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 3% por la tarde y 6% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

