Mariachi Reyna de Los Ángeles se gana un lugar en el Salón de la Fama de California

Para las integrantes del Mariachi Reyna de Los Ángeles, formado en 1994 con solo mujeres, la noticia de que serán inducidas al Salón de la Fama de California, ha sido una sorpresa inesperada que las llena de orgullo y honor.

“Nos sentimos muy orgullosas de haber sido seleccionadas al lado de un grupo de personas icónicas de diferentes industrias para recibir este reconocimiento”, Cristal Hernández, violinista y cantante del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

El gobernador Gavin Newsom, su compañera Jennifer Siebel Newsom y el Museo de California anunciaron la 19 generación del Salón de la Fama de California, que reconoce a pioneros cuyos logros encarnan el espíritu de resiliencia y creatividad de California.

Los personajes que pasarán a formar parte del Salón de la Fama serán consagrados formalmente durante una ceremonia en el Museo de California en Sacramento el 19 de marzo de 2026.

Crystal Hernández, violinista y cantante del Mariachi Reyna de Los Ángeles. Crédito: Mariachi Reyna de Los Ángeles | Cortesía

Uno de los consagrados, el Mariachi Reyna de Los Ángeles es el primer mariachi exclusivamente femenino de Estados Unidos que ha transformado el sonido, la estética y la imaginación cultural de la tradición musical, en un género históricamente dominado por los hombres.

“Ya llevamos 32 años; es un orgullo representar a la mujer mexicana, y a la música del mariachi con un alta calidad”, dice Crystal, hija de José Hernández, reconocido músico, fundador y director del Mariachi Reyna de Los Ángeles, y director del Mariachi Sol de México

También es profesora en la organización sin fines de lucro de educación musical de su padre, The Mariachi Heritage Society.

“Tenemos 30 escuelas de mariachi en Los Ángeles y Orange”.

Empezó a tocar clases de violín cuando tenía seis años. Fue parte del Mariachi Solecitos de los 8 a los 13 años.

“Crecí viendo a mi familia en el escenario, compartiendo la música de mariachi; mi familia tenía un restaurante que se llamaba Cielito Lindo; y ahora tenemos uno que se llama Casa del Sol, y me encanta ver cómo la gente se pone bien feliz, y siente algo en el corazón cuando escucha tocar al mariachi”.

Así que al ser su padres, tíos y abuelo mariachis, creció con mucha inspiración.

Romina Huerta Grijalva, integrante del Mariachi Reyna de Los Ángeles. Crédito: Mariachi Reyna de Los Ángeles | Cortesía

De hecho, revela que el Mariachi Reyna de Los Ángeles nació cuando su padre miró que muchas niñas estaban tocando y no existía un mariachi de mujeres profesionales.

Romina Huerta Grijalva, quien creció en el Valle de San Fernando, hija de inmigrantes mexicanos, es la violinista del Mariachi Reyna de Los Ángeles, integrado por 13 integrantes.

“Algunos de los comentarios que nos hacen cuando nos escuchan es que nunca habían visto un mariachi de mujeres, que se les hace raro y bonito; y que hasta suena mejor que los hombres”.

Tanto Crystal como Romina coinciden en que esperan ser una inspiración para niñas y jóvenes que quieran ser mariachi.

“Nosotros crecimos viendo a las muchachas del Mariachi Reyna de Los Ángeles, y ahora somos parte. Cuando vayamos a Sacramento vamos a llevar a dos reinas originales”.

La primera sesión de fotos del Mariachi Reyna de Los Ángeles. Crédito: Mariachi Reyna de Los Ángeles | Cortesía

Romina dice que tan alto reconocimiento les hace sentir una gran responsabilidad de llevar por todo lo alto la música de mariachi, que es de lo mejor de la cultura mexicana.

Romina invita a niñas y jóvenes a creer en sí mismas y a seguir sus sueños con mucha dedicación.

“Ningún sueño es demasiado grande”, dice.

Mientras que Crystal les pide no parar de trabajar duro y hacer todo con mucha pasión, sin importar si alguien les dice que no pueden hacerlo.

Laura Peña de las integrantes más antiguas del Mariachi Reyna de Los Ángeles. Crédito: Mariachi Reyna de Los Ángeles | Cortesía

La cantante y violinista Laura Peña es miembro del Mariachi Reyna de Los Ángeles desde hace unos 27 años; y su hermana Silvia Peña fue miembro original del Mariachi Reyna de Los Ángeles cuando se fundó en 1994.

“Ser reconocidas por algo que tanto amamos, como es cantar con el alma la música de mariachi, es increíble”, dice Laura, tercera generación de músicos mariachis, quien nació en Long Beach y creció en Torrance en el condado de Los Ángeles.

¿Qué hace diferente al Mariachi Reyna de Los Ángeles?

“Tenemos un orgullo muy grande por ser el primer mariachi de mujeres en Estados Unidos, y demostrar que estamos al mismo nivel que los hombres. Hemos roto bastante barreras por cómo tocamos, y portamos el traje charro, y tratamos de mantener ese nivel”.

Pero además – dice – que su estilo es único por los arreglos y porque se apegan a la música tradicional del mariachi.

“Es una música ranchera con mucha pasión; y nuestro director nos han guiado para que toquemos como si estuvieran enamoradas, porque somos una válvula de escape para quienes nos están escuchando”.

En su caso, revela que su inspiración fue su padre Gustavo Peña que siempre quiso que su hermana, hermanoy ella tocaran mariachi.

“Teníamos que practicar a diario; y no fue fácil, un instrumento requiere de mucha dedicación. Llegué a enamorarme de la música; y tuve el don de cantar”.

Presentación navideña del Mariachi Reyna de Los Ángeles. Crédito: Mariachi Reyna de Los Ángeles | Cortesía

Una de las anécdotas que más atesora en su corazón es cuando en una presentación en los Latin Grammy, a la que fueron a acompañar a Sheila Durcal, se encontró con Juan Gabriel.

“Nosotros ibamos vestidas de morado y él también. Cuando volteó a vernos, dijo ‘¡ah venimos de morados! Me agarró las manos; y yo le dije ‘estoy muy orgullosa de verte’, y él empezó a brincar y yo también sin soltarnos las manos .Como que sintió mi emoción. Fue algo tan simple, pero fue un honor conocerlo frente a frente; y es algo que nunca voy a olvidar”.

A las niñas que sueñan un día con ser mariachi, las invita a no darse por vencidas, a echarle ganas, y les dice que todo se puede, si aman lo que hacen, y si sienten pasión por la música como ellas, lo van a lograr.

“Nosotras solo hacemos lo que amamos, y así es como pudimos llegar a un honor tan grande como es ser consagradas al Salón de la Fama de California”.

Tres décadas después de haberse formado, el Mariachi Reyna de Los Ángeles ha grabado siete álbumes musicales, y recibido tres nominaciones al Grammy.

Fue el primer mariachi exclusivamente femenino contratado por un importante sello discográfico en 1998 (Rodven/Polygram, catálogo ahora administrado por Universal Music Latin Entertainment).

En 2009 fueron invitadas a la celebración del Cinco de Mayo en la Casa Blanca cuando era presidente Obama; estuvieron presentes en el 50 aniversario de vida de John Travolta en 2004; se han presentado en actuaciones de George Harrison; y en 2001 estuvieron en la fiesta del cantante y guitarrista Tom Petty.

Otros de los personajes que serán consagrados en el Salón de la Fama de California este año, además del Mariachi Reyna de Los Ángeles, son el exgobernador Arnold Schwarzenegger; el legislador John L. Burton, la actriz Jaime Lee-Curtis, la nadadora olímpica Janet Evans, el atleta Carl Lewis, el chef de fama internacional Nobuyuki Matsuhisa, la autora Terry McMillasn y la científica, historiadora y autora Riane Eisler.