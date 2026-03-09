Niño de 11 años mata al novio de su madre tras presunta agresión en Filadelfia

Un hombre murió después de que el hijo de 11 años de su novia presuntamente le disparara durante una discusión que se tornó violenta en Filadelfia, Pensilvania.

La víctima fue identificada como Jaimeer Jones-Walker, de 30 años, quien murió tras recibir un disparo en el rostro el jueves, según informaron las autoridades.

De acuerdo con investigadores, el menor habría efectuado un único disparo que resultó fatal.

Discusión habría comenzado por visitas a un bebé recién nacido

Medios locales reportaron que la discusión entre Jones-Walker y su novia habría comenzado por un desacuerdo relacionado con las visitas a su bebé recién nacido.

Según las autoridades, el altercado escaló hasta volverse físico dentro de la vivienda de la mujer.

Investigadores señalaron que el niño presuntamente disparó después de presenciar cómo el hombre estaba agrediendo físicamente a su madre en el dormitorio.

Jones-Walker no residía en la casa donde ocurrió el incidente.

Arma pertenecía legalmente a la madre

La policía indicó que el arma utilizada por el menor estaba legalmente registrada a nombre de su madre.

Tras el tiroteo, tanto la mujer como su hijo permanecieron en el lugar y cooperaron con las autoridades durante la investigación.

Posteriormente, el menor fue enviado a permanecer con otro familiar mientras continúa el proceso investigativo.

Vecinos del sector afirmaron haber escuchado discusiones entre la pareja en ocasiones anteriores.

Shyreea Blocker, quien vive cerca de la familia, dijo que era común escuchar discusiones.

“Escuchaba discusiones y peleas, pero eso no era nada nuevo entre ellos. Es una pena. No debería ser así”, comentó al medio WPVI.

Otro vecino, Gilbert Blocker, expresó preocupación por el impacto emocional que el incidente podría tener en el niño.

“Las cosas que va a sufrir en su corazón, si tiene sentimientos, le van a durar no solo ahora sino por el resto de su vida”, señaló.

Autoridades evalúan posibles cargos

El caso es investigado por la policía de Filadelfia mientras la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia analiza si se presentarán cargos en relación con el tiroteo.

Hasta la noche del incidente, las autoridades no habían realizado arrestos ni anunciado decisiones sobre posibles imputaciones.

