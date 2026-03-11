Mujer arrestada en Florida por matar a puñaladas a su compañero de casa y robar su camioneta

Una mujer fue arrestada en Florida después de presuntamente apuñalar hasta la muerte a su compañero de vivienda, un veterano de 76 años, tras una discusión dentro de su casa.

La sospechosa, identificada como Shannon R. Giblin, de 48 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y robo mayor de un vehículo motorizado, según informó la Charlotte County Sheriff’s Office.

La víctima fue encontrada sin vida en su casa

Las autoridades señalaron que el crimen ocurrió el domingo 8 de marzo en la vivienda de la víctima en Punta Gorda, en el estado de Florida.

La víctima fue identificada como Paul De Wayne Bradley, un veterano de 76 años.

Los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada reportando a una persona que no respiraba. Al llegar al lugar, encontraron a Bradley sin vida y “sin posibilidad de recibir ayuda”.

De acuerdo con la investigación, Giblin habría tenido una fuerte discusión con Bradley antes de apuñalarlo mortalmente.

Sospechosa habría cubierto el cuerpo y huido con la camioneta

Tras el ataque, las autoridades creen que la mujer cubrió el cuerpo con una lona, tomó las llaves del vehículo del veterano y abandonó el lugar en su camioneta.

Posteriormente fue localizada conduciendo el vehículo en el cercano Sarasota County, donde fue detenida por las autoridades.

Según el informe policial, durante el interrogatorio la sospechosa confesó el presunto asesinato.

El sheriff Bill Prummell elogió el trabajo de los investigadores.

“Quiero reconocer a mis detectives de Delitos Graves que trabajaron en este caso toda la noche e identificaron rápidamente al sospechoso”, afirmó.

Vecinos recuerdan a la víctima como un hombre generoso

El caso conmocionó a los residentes de la zona, quienes describieron a Bradley como un hombre amable y querido en la comunidad.

El vecino Jody Scharping dijo a medios locales que el veterano había sobrevivido a guerras y recientemente a un ataque cardíaco.

“Era un veterano. Pasó por guerras y regresó. Sobrevivió a un infarto hace poco, y esto es lo que le quita la vida. Nadie se merece eso”, expresó.

También aseguró que Bradley había sido mentor de su hijo en el pasado.

Sospechosa espera extradición

Actualmente, Giblin permanece detenida en la cárcel del condado de Sarasota mientras espera su extradición al condado de Charlotte para enfrentar los cargos.

Por su parte, la familia de la acusada emitió un comunicado en el que expresó su consternación por la tragedia y ofreció condolencias a los seres queridos de la víctima, asegurando que no intentarán justificar ni desviar la responsabilidad del presunto crimen.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero